Una historia de lucha convertida en smbolo

Pgina/12

Era un sbado de fines de abril. Haca calor, todava, y la Plaza de Mayo estaba libre del trajn oficinista de los das hbiles. Pas mucho tiempo, pero Hayde Gastel de Garca Buelas mira para arriba como intentando atrapar recuerdos en el aire y, de repente, parece esquivar las palomas que la encerraban mientras avanzaba por la plaza. No haba turistas como ahora, cuenta sobre aquel 30 de abril de 1977 en el que el vaco de su vida la empuj a encontrar a pares en el vaco de la plaza. Vi a un grupo de mujeres frente a la catedral y me acerqu. Disculpen, ustedes por qu estn ac? Mara Adela Gard y sus tres hermanas, Julia, Mara Mercedes y Cndida, haban llegado al punto de encuentro por la misma razn que Hayde y que Mirta Acua de Baravalle, quien avanz desde la otra punta de la plaza. Mirta aclara, 40 aos despus: La idea era juntarnos con quienes estuvieran buscando a alguien, dio la casualidad que terminamos siendo 14 madres que buscaban a hijos e hijas que haban desaparecido. Buscbamos respuestas y los buscbamos a ellos. Aquella tarde no alcanzaron a dar ni media vuelta al monumento a Manuel Belgrano, que mira sin obstculos a la Casa Rosada. Pero fue suficiente: fue la primera media ronda de las Madres de Plaza de Mayo.

En Mirta y Hayde vive la historia del comienzo de la organizacin de derechos humanos ms emblemtica de Argentina. Son las nicas de ese grupo fundador que no solo viven sino que participan activamente en la lnea fundadora de Madres de Plaza de Mayo. Mirta tiene 92 aos. Camina lento, el mismo ritmo con el que habla y responde correos electrnicos. Su pelo cano se camufla con el pauelo blanco que lleva el nombre de Ana Mara Baravalle, secuestrada en agosto de 1976 embarazada de cinco meses. Hayde tiene 88 aos y divide su tiempo entre el cuidado de su marido y las tareas en Madres. Cuando se les pregunta por el cuadragsimo aniversario de la organizacin que fundaron, lo hacen con sorpresa: 40 aos ya, qu brbaro. Un poco porque no se imaginaron nunca que seran Madres de Plaza de Mayo desde aquel 30 de abril de 1977 y para siempre; otro poco porque cuando uno busca un hijo no anda registrando qu hace, cuntas veces lo hace, cundo lo hace, apunta Mirta para justificar sus lagunas en trminos de fechas concretas. El argumento vale, pero no solo para eso: La ausencia se vuelve eterna y entonces ya no importa si son tres aos o 100 que buscs y espers que el abrazo vuelva. Es para siempre.

La amalgama

Vos la escuchabas hablar y te dabas cuenta de que saba cmo hacerlo, saba cmo hacerse escuchar sin gritar, saba convencer y saba escuchar a los dems, describe Hayde a Azucena Villaflor. Madre tallarinera, le deca y an la sigue imaginando en la cabecera de una larga mesa familiar de domingo. La primera vez que se cruz con Azucena fue en la sala de espera de la vicara castrense de la iglesia Stella Maris, pegada al edificio Libertad de la Marina, en Retiro, pero no la escuch hablar. Una seora de las tantas con las que compartamos la espera en silencio se acerc y me entreg un papel chiquito, doblado. Recuerda que lo envolvi fuerte en su puo, lo meti en la cartera y lo abri cuando lleg a su casa: Tenemos que encontrarnos maana en Plaza de Mayo, deca el papel, que fijaba hora tambin.

La espera silenciosa era para entrevistarse con Emilio Grasselli, secretario de la vicara castrense. El lugar era una boca cerrada a la que madres, padres, hermanos, tos acudan en tiempos de terrorismo de Estado en busca de informacin sobre sus familiares desaparecidos. Cada entrevista con Grasselli era una burla. Siempre te tiraba de la lengua para ver si poda sacarte algo de informacin. Nunca nadie se fue de ah con un dato certero, recuerda Hayde. Era viernes 29 de abril de 1977 cuando, entre expectativas por novedades sobre Horacio, su hijo de quien no haba vuelto a saber desde el 7 de agosto del ao anterior, en Banfield, Hayde recibi el papelito de Azucena. Pese a las advertencias de su marido, acudi a la cita.

A la hija de Mirta, Ana Mara, tambin la haban secuestrado en agosto del 76. Veinte das despus que a Horacio, pero en San Martn y junto con su esposo y padre del beb que estaba esperando. Ese da me di cuenta de que sala a buscarla o me mora. Sin tener idea de lo que significaba esa bsqueda, esa lucha, saba que si me quedaba llorando, me iba a morir pronto, reflexiona la Madre que para marzo de 1977, ya haba aprendido lo que era un hbeas corpus, cmo deba redactarse y adnde deba presentarse; haba recorrido morgues, comisaras y ministerios. No me acuerdo bien a qu otros lados fui sola, porque no andbamos registrando qu hacamos, qu da, a quin veamos. Buscbamos informacin y ramos muchos, puntualiza. Tampoco sabe cmo consigui una entrevista en la Casa Rosada uno de los ltimos das de aquel marzo, de la que sali sin ningn dato certero. Cuando voy cruzando a la plaza, un grupo de mujeres paradas ah cerca del monumento a Belgrano me preguntan qu me haban dicho. Cuando les cont que nada, una de ellas protest que a todas les decan lo mismo, que no podamos seguir buscando por separado. Nos sentamos en un banco y ella sac un tejido, para disimular que estbamos charlando, porque haba estado de sitio y no se poda hacer reuniones en la va pblica, detall. Azucena era la del tejido, una estrategia que repiti algunos das antes de la tarde del 30.

Mirta lleg con Azucena y Pepa Garca de Noia a la Plaza ese sbado. Como Hayde, asegura que no haba ms que palomas. La mam de Horacio ya estaba junto a Mara Adela y sus hermanas. Me anim a acercarme a ellas porque vi que no llevaban cartera, sino un monederito en la mano. Como yo, que no quise llevar bultos para que los militares no creyeran que poda tener armas guardadas seala Hayde. Cuando les pregunt por qu estaban ah me contestaron que una mujer les haba dado un papelito. A lo lejos la vimos llegar por el lado de la Casa de Gobierno.

Adems de Mirta, Hayde y las Gard, estaban Berta Braverman, la jovenssima Delicia Gonzlez y Elida de Caimi. Tambin Kety Neuhaus, Raquel Arcushin, Antonia Cisneros, Ada Feingenmller de Senar y una chica que nunca quiso dar su nombre y que buscaba a su hijo tambin. Se reunieron en el Monumento a Belgrano, donde Azucena les explic por qu las haba citado. Nos dijo que tenamos que buscar juntas porque juntas podamos llegar a algo, que separadas no bamos a lograr nada, reprodujo una. El objetivo era que la gente nos viera, pero tambin que Videla nos recibiera. Ya habamos probado una a una y no nos haba dado bola. Si ramos muchas, Azucena pensaba que s, sum la otra. Ambas recuerdan que, desde la Casa de Gobierno, los soldados las controlaban. Es conocida ya su estrategia: cada dos, se tomaron del brazo y se pusieron a caminar en torno del Monumento. Ni media vuelta dimos, los soldados nos echaron ese sbado, revela Mirta. No pararon ms.

Las primeras vueltas

Mirta pide aclarar un poco la historia: Azucena no pens en reunir a madres. La idea era juntarnos con quienes estuvieran buscando a alguien, simplemente. Pero dio la casualidad de que terminamos siendo 14 madres que buscaban a hijos e hijas que haban desaparecido. Buscbamos respuestas y los buscbamos a ellos, discute. Como eran madres, entonces a alguien se le ocurri que nos llamramos Madres de Plaza de Mayo.

Las siguientes rondas se hicieron los viernes para cumplir con el objetivo de que la gente se enterara. Rpidamente pasaron a los jueves debido a que una de las 14 fundadoras advirti que los viernes era da con r y eso traa mala suerte, menciona Hayde. Las primeras semanas fueron pocas, aunque cada da se sumaban dos o tres al grupo.

Todava no llevaban pauelos en la cabeza acordaron identificarse con una tela blanca en la cabeza, un paal de sus hijos, en la procesin a Lujn que sucedi ese mismo ao. Tampoco carteles con el nombre de sus desaparecidos. Eran tiempos muy bravos y aunque nos animbamos a salir a la calle, el miedo de que nos fueran a echar, o a detener, como pas varias veces, no nos lo sacbamos de encima. Vivamos entre ese miedo y la necesidad de encontrar a nuestros hijos, aade la mam de Horacio. Sin embargo, un grupo de mujeres dando vueltas en torno de un monumento llamaba la atencin: No se nos acercaban, no preguntaban, pero miraban.

Fueron creciendo en nmero, pero, durante las primeras semanas continuaron caminando en parejas, cuchicheando con la compaera de al lado quin era su hijo o hija desaparecido. El primer dato nuevo que compartieron esas primeras 14 lo revel Mara Adela. Hayde lo destaca: Me acuerdo que cont lo que su nuera, que haba sido secuestrada y liberada a los das, vio: galpones con chicos y chicas todos juntos. Fue el primer dato que tuve yo de dnde podran haber llevado a mi hijo. Eran poquitas, an, cuando cada dos por tres eran mandadas a su casa por los militares. Una vuelta, Mirta se anim a contestarle a un soldado. Ustedes son tambin vctimas de aquellos, le dijo, revoleando la cabeza hacia la Casa Rosada. La Madre a su lado le apretaba el brazo. Qu se pensaban? Qu nos iban a llevar a nuestros hijos y nosotras nos bamos a quedar de brazos cruzados? Aquellos tienen muy poca inteligencia, deciles. No pensaron qu hacer con nosotras y ahora tienen un problema, continu. El soldado, en silencio, la acompa hasta la calle. Mirta y todas las dems debieron volver a su casa.

Cuando llegamos a 70 recuerdo que toqu el cielo con las manos, sonre Hayde. En pocas semanas la ronda de los jueves se mud a la Pirmide de Mayo y sigui creciendo. La Plaza fue el nico punto de encuentro durante meses. Adems de girar en torno a la Pirmide, tambin organizaban visitas a organismos del Estado, presentaciones de hbeas corpus, acudan a Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Polticas, que muchas de ellas ya conocan; a la Liga Argentina Por los Derechos del Hombre y a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Nos junt la bsqueda de nuestros hijos e hijas, no es que decidimos crear una organizacin con determinados intereses. Sobre la marcha fuimos naciendo, remarca Mirta, quien no solo fund Madres, sino tambin Abuelas de Plaza de Mayo junto con otras mujeres que adems de buscar a sus hijos o hijas queran encontrar a sus nietos. Como Ana Mara, cerca de 500 chicas fueron secuestradas embarazadas. No somos heronas, suma Hayde. Somos madres que por amor buscamos a nuestros hijos.

Lo construido y lo legado

Sobre la marcha, fueron naciendo, dice Mirta. Nacieron Madres desde el dolor que significa una ausencia, crecieron con ese dolor a cuestas y se sobrepusieron a otros, como el secuestro de Azucena, Mary y Esther, las leyes de la impunidad, el pacto de silencio. Azucena tena razn en eso de que juntas podamos obtener respuestas. Pasaron todos los gobiernos y a todos les pedimos la aparicin con vida de nuestros hijos, Justicia total. Algunas respuestas llegaron 30 aos despus, con los juicios, evala la mam de Ana Mara, sin tener, a casi 40 aos del secuestro de ambos, novedades sobre ella ni de su hijo. Mirta solo sabe que su nieto naci en enero del 78. Para ella, participar con el pauelo blanco de protestas por mejoras sociales es una manera de reivindicar a mi hija, a mi yerno, a todos los desaparecidos, es reivindicar a su generacin.

Hayde coincide en darle la razn a Azucena y se siente orgullosa de que, a 40 aos despus y que ms all de la separacin de Hebe de Bonafini, que junto a un grupo de madres que la siguieron fund la Asociacin Madres de Plaza de Mayo, la unidad se mantiene aun a pesar de las opiniones diferentes que podemos llegar a tener. Confiesa que el vnculo con los gobiernos kirchneristas marcaron un poco las diferencias aunque agradece que Nstor (Kirchner) fue el que nos abri el camino en la poltica pblica, que reconoci a los derechos humanos como poltica de Estado, el primero que pidi perdn. Con la Justicia, en cambio, est enojada. Despus del fin de la dictadura, (Ral) Alfonsn fue muy importante para el avance de la Justicia, que despus se fren con (Carlos) Menem y repunt con Nstor y Cristina (Fernndez de Kirchner). Pero ahora est todo mal otra vez. Los juicios no empiezan y los que estn hacindose, como el de ESMA, se hacen con cuentagotas. Nosotras no tenemos ms tiempo para esperar, advierte.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/34906-una-historia-de-lucha-que-se-convirtio-en-simbolo