Trabajar tras pasar varias horas a la espera de la luz verde israel

Gara

Pasan pocos minutos de las cuatro de la madrugada y el checkpoint de al-Tayba, cerca de Tulkarem (Cisjordania), hierve de gente trabajadora. Empujones y gritos para intentar pasar el punto de control tan pronto como sea posible son la rutina diaria por los miles de palestinos que cada da se aglomeran en esta explanada para ir a trabajar a las empresas israeles que les contratan.

Encuentros multitudinarios alrededor de hogueras se convierten en asambleas improvisadas que se prolongan durante horas para los que no tienen permiso de trabajo, que debern cruzar los ltimos. Los sindicatos locales que denuncian la situacin calculan que unos 12.000 palestinos cruzan diariamente este punto de control.

Puedes decirme si hay algn trabajador en el mundo que pueda trabajar en condiciones tras tardar cinco horas para llegar al trabajo?, se pregunta uno de los palestinos que espera en la cola para entrar en el checkpoint. Los nervios, la tensin y los enfrentamientos por miedo a llegar tarde al trabajo son constantes.

Lo que en circunstancias normales sera un viaje de una hora desde Tulkarem hasta Tel Aviv donde estn ubicadas la mayora de compaas, bajo la ocupacin se convierte en una odisea de hasta cinco horas.

Aunque el checkpoint abre a las cuatro de la madrugada para los que tienen permiso de trabajo en una empresa israel, si llegas a las dos o las tres de la madrugada al checkpoint, llegars al trabajo. Ms tarde, ya no, precisa el coordinador de Land Defense Coalition y Stop the Wall, Jamal Jamah.

Construccin y agricultura

Si hay retrasos a la hora de pasar el control y no llegan a la hora acordada al otro lado del checkpoint, el coche de la empresa israel se ir y se quedarn sin trabajar ese da, arriesgndose a perder el puesto de trabajo, explica Jamah.

Pero los trabajadores que directamente no tienen un trabajo fijo entre un 20% y un 30% de los que hacen cola tendrn que esperar hasta las siete de la maana para cruzar, segn explica el presidente del sindicato New Union, Mohammed Bled, que peridicamente visita a los trabajadores palestinos en el checkpoint para escuchar sus quejas y buscar posibles soluciones. Adems, el 90% de los que no tienen trabajo y cruzan a las siete difcilmente encontrarn un coche israel al otro lado que les ofrezca trabajo. Estos trabajadores palestinos, la mayora hombres de entre 30 y 50 aos provenientes de Jenin, Nablus y Tulkarem, son empleados en el sector de la construccin y de la agricultura, segn calculan los sindicatos que tratan la problemtica de cerca.

Nervios en el checkpoint

Entrar en el checkpoint significa enfrentarse diariamente a la ocupacin. En total, cada palestino tarda entre una y dos horas en cruzar el punto de control debido a la lentitud de los guardas israeles a la hora de revisar sus permisos de trabajo y documentos de identidad y comprobar la huella dactilar de cada uno de los trabajadores. El ao pasado un trabajador muri en el checkpoint, y en 2014 murieron dos ms. Despus de un accidente as lo ponen todo ms fcil, pero al cabo de una semana la situacin se complica otra vez, lamenta Jamal Jamah, que a la vez explica que peridicamente desde los sindicatos palestinos organizan huelgas y protestas para intentar mejorar la situacin, a pesar de que nunca se obtienen resultados.

La situacin de frustracin y las aglomeraciones en el interior del checkpoint provocan peleas y discusiones diarias entre los mismos palestinos, as como enfrentamientos con las fuerzas de seguridad israeles. Para Jamal Jamah, la solucin pasara por poner presin al sindicato israel Histadrut. Tambin queremos llamar a los sindicatos internacionales de trabajo para que vengan a ver cmo tratan a los trabajadores como animales, dice el activista.

La falta de trabajo y los bajos salarios en Cisjordania son los principales motivos que empujan a ms de 38.000 palestinos a cruzar diariamente los once checkpoints destinados a ir a trabajar a Israel. La comunidad internacional dice que no hace boicot a Israel porque en ese caso los palestinos no tendran trabajo. Este es un problema poltico: no queremos trabajo, queremos nuestra libertad, exclama Jamal Jamah.

Fuente: http://www.naiz.eus/en/hemeroteca/gara/editions/2017-05-01/hemeroteca_articles/trabajar-tras-pasar-varias-horas-a-la-espera-de-la-luz-verde-israeli