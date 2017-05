El tango israel

Haaretz

No es una sorpresa que el ejrcito y la polica no evitaran los ataques de los colonos, como ocurri el pasado fin de semana. Estn en connivencia

No nos engaemos: no se debe a la impotencia que las autoridades de la ley y el orden no impidieran un ataque predecible cometido por colonos ni tampoco se apresuraran a detener a los sospechosos. Eso es lo que ocurri cuando unos colonos atacaron el viernes a activistas de Ta'ayush y otros atacaron el sbado a los palestinos de Hawara y Urif, los pueblos que tienen la desgracia de tener a Yitzhar y sus puestos de avanzada ubicados en sus tierras. La pregunta no es dnde est la polica, sino por qu no se indign la mayora juda israel.

Las autoridades israeles en Cisjordania (incluido Jerusaln Este) y los colonos de todo tipo tienen un objetivo comn: la expulsin de los palestinos de sus tierras, si no a Jordania, al menos a las zonas A y B, en Cisjordania. Este objetivo no escrito se ve en las acciones diarias del ejrcito, la polica, el servicio de seguridad Shin Bet, la polica de fronteras y la Administracin Civil.

Es cierto, el salvajismo desplegado contra los activistas de Ta'ayush el viernes fue ms all de lo experimentado previamente. Pero para los palestinos no es nada inusual. Esta es precisamente la razn por la que los voluntarios de Ta'ayush, hroes de hoy en da, decidieron hace 17 aos acompaar a los palestinos a algunos de los lugares ms propensos a la reaccin violenta de los colonos (sur del Monte Hebrn y ahora tambin en el valle del Jordn).

Cada semana los activistas se ofrecen como voluntarios para servir de escudo humano, an en el supuesto de que su presencia obligue a la polica y el ejrcito a intervenir. Han dejado de contar el nmero de veces que han sido objeto de ataques de los colonos mientras lo hacen y cuntas veces los soldados se han puesto a las rdenes de los colonos para expulsar a los palestinos y sus acompaantes. Por cada incidente de violencia de los colonos, especialmente contra los soldados y otros israeles, hay docenas de ataques fsicos y verbales que no se denuncian en los medios israeles porque las vctimas son palestinos. A menudo, cuando los palestinos se atreven a tratar de defenderse, interviene el ejrcito y los ataca con granadas de aturdimiento y gases lacrimgenos. Y entonces la polica no atrapa a ningn sospechoso y cierra el caso. O detienen a palestinos.

As fue como por rdenes de los colonos de un puesto de avanzada no autorizado cerca de la base militar Kfir en el valle del Jordn, o por su sugerencia, recientemente se detuvo a varios pastores, se espant a sus rebaos ​​y les incautaron sus burros. Este puesto de avanzada y otro hacia el norte - ambos de pocos meses de antigedad- se estn expandiendo a pesar de las rdenes de paralizacin de la Administracin Civil. Bajo las narices de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley los colonos siguen acosando a los pastores y agricultores locales para empujarlos a abandonar sus tierras.

Este tango ha estado ocurriendo durante dcadas. En 1981 y 1982 un comit dirigido por la vicefiscal Yehudit Karp se ocup de examinar las quejas palestinas sobre violencia de los colonos. Ya entonces se encontr defectos a la conducta de la polica. Y ya entonces el informe del comit indic que el problema no tcnico, sino que estaba relacionado con el Estado de derecho. Hoy en da se puede afirmar de manera ms directa: el problema es el objetivo supremo desde 1948, la mayor cantidad posible de tierra para los judos con la menor cantidad de palestinos.

Un artculo de un miembro de Ta'ayush Guy Hirschfeld en el sitio web 972 describe la indiferencia policial. Dice que cuando los activistas del grupo informaron a la polica el viernes pasado que los atacantes judos se acercaban, se les aconsej con indiferencia que los graben. Casi se detuvo a las personas heridas en el asalto (de los que se inform errneamente que eran heridos leves en base a la declaracin de la polica) porque no accedieron a presentar una queja casi inmediatamente.

Las autoridades de la ley y el orden no estn actuando en nombre de la ley abstracta y el orden universal. Representan al judo israel medio que sabe que en cualquier momento puede conseguir una casa bien subvencionada en Cisjordania con un jardn y una vista espectacular. El problema menor de que los dueos de esa tierra (pblica y privada) d la casualidad que son palestinos se obvia por medio del uso de la fuerza. Los colonos solo son un refuerzo de la violencia del gobierno. Algo de lo que se benefician los ciudadanos judos.

Fuente:http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.785666

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar a la autora, a la traductora y Rebelin como fuente de la traduccin.