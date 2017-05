PARS - En Francia todava hay grandes centros de estudios econmicos independientes del inters privado. Casi una rareza europea. Creado en 1981 por el gobierno y vinculado a la universidad, el Observatorio Francs de Coyunturas Econmicas (OFCE) es uno de ellos. El economista Henri Sterdyniak es director de departamento del OFCE y uno de los mayores especialistas en sistemas de jubilacin. En esta entrevista explica el funcionamiento del sistema francs y las propuestas para su reforma.

P- Cul es la especificidad del sistema de pensiones francs en el contexto europeo?

Que es completamente pblico y relativamente generoso, porque los jubilados tienen ms o menos el mismo nivel de vida que el conjunto de la poblacin y entre ellos hay un nivel de pobreza muy bajo. La peculiaridad de Francia para los trabajadores del sector privado es que hay un rgimen general al que si se le suman los regimenes complementarios decididos por sindicatos y patronal en acuerdos de empresa, que son igualmente pblicos y obligatorios, hace que, en general, las pensiones de jubilacin sean satisfactorias.

P-Qu diferencia con los alemanes?

Que en Francia el nivel de vida de los jubilados es el mismo que el resto de la poblacin mientras que en Alemania son mucho ms pobres, con un nivel de vida que representa el 80% del resto de la poblacin. Desde las reformas Hartz (2002, aplicadas entre 2003 y 2005 en la llamada "Agenda 2010" del canciller Schrder) se desarroll un sistema privado, por capitalizacin, mientras que Francia se ha mantenido en un sistema completamente pblico y social.

P- Esa diferencia explicara la insistencia alemana en recuperar todas las deudas bancarias, porque, entre otras cosas, esas deudas contienen los dineros de las capitalizaciones de las pensiones que se invirtieron en ciertas aventuras?

S, los franceses no pusieron las pensiones en el mercado financiero

P- Adems, hay otra tendencia demogrfica

Los franceses tienen dos nios por mujer por lo que tenemos una degradacin demogrfica mucho menor que otros pases europeos como Espaa y Alemania. Por eso tenemos una perspectiva de jubilacin mejor que otros.

P- O sea, que ese sistema que usted califica de "generoso" es, adems, sostenible?

El sistema de pensiones tiene que adaptarse, en parte, a la evolucin demogrfica, pero adems hay una opcin social que consiste en decir cunto hay que hacer pagar a los activos para pagar las pensiones. Cuando la poblacin se mantiene estable es ms fcil que cuando disminuye y en el caso francs se puede continuar pagando sin problemas. La opcin social consiste en decidir que hay que continuar pagando para que la gente viva satisfactoriamente cuando se jubila.

P-Cules son las propuestas de cambio del sistema francs en esta campaa?

En Francia la edad de jubilacin es de 62 aos y para tenerla plena hay que haber trabajado 42 aos. Le Pen, como antes Mlenchon, dice que hay que volver al sistema de 60 aos tras 40 de trabajo, lo que es muy caro. El candidato de derechas, Fillon, deca que haba que pasar rpido a la jubilacin a los 65 aos. El programa de Macron es reemplazar el actual sistema de cotizaciones por un sistema nacional de puntos. Es la reforma que se hizo en Italia y en Suecia. Se considera que acumulas un patrimonio y al jubilarte se valora tu esperanza de vida segn tu fecha de nacimiento y se te da una pensin acorde al valor que acumulas. Se parece a un sistema por capitalizacin, pero es una capitalizacin nacional. Es una gran reforma para unificar el sistema. El problema es que hay un periodo transitorio muy complicado de administrar, porque si tienes 50 aos has cotizado 25 en un sistema y hay que recalcular tus derechos en otro sistema. Adems en el sistema francs hay muchos dispositivos llamados "de solidaridad" que dan derechos a las mujeres que tienen hijos, a los parados, a los enfermos, derechos suplementarios a quienes tuvieron salarios bajos, a los que comenzaron a trabajar muy jvenes y a quienes tuvieron condiciones de trabajo particularmente duras As que hay que replantear todo eso, y ese es el motivo por el que Macron dice que habr que pensarlo durante 5 aos.

P-Es socialmente regresivo?

Seguramente s, porque los mecanismos de solidaridad desaparecern. Adems, cuando llegas a los 60 aos, tu esperanza de vida no es la misma si has sido obrero o cuadro. Eso se borra y se considera que a los 60 todos pueden seguir trabajando y si quieres jubilarte tendrs una pensin miserable por lo que hay un riesgo de que sea injusto.

P- Si el actual sistema con tantos matices funciona bien Por qu cambiarlo?

Porque es caro y la idea es ahorrar con las pensiones. Supone el 15% del PIB, es decir ms caro que en Alemania (11%), y que en Espaa (11,5%). En Italia supone el 16,5% del PIB. La solucin propuesta es bajar el nivel de las pensiones y de los salarios para ser ms competitivos.

P-Cul es la exigencia de la UE a este modelo francs?

Quieren que bajemos las pensiones alrededor de un 20% y que aumentemos la edad de jubilacin a los 65 aos y luego estirarla hasta los 67. Bajar el nivel de las pensiones para bajar las cotizaciones de las empresas a efectos de competitividad. No quieren que aumentemos las cotizaciones.

P-Est eso reflejado en el programa de Macron?

S, porque aunque l se mantiene en la jubilacin a los 62 aos, al pasar a su sistema de cuenta nacional, como poco a poco la gente llegar a la jubilacin con una esperanza de vida mayor, eso har bajar automticamente el nivel de las pensiones. Como en Suecia, se le dir a la gente: puedes optar por jubilarte entre los 60 y los 70 aos. Pero si lo haces a los 60 te dicen que tienes una esperanza de vida de 28 aos, as que tu pensin ser muy baja y si la quieres alta tienes que trabajar hasta los 65 o 70 aos. Es un sistema que obliga a la gente a elegir el momento de jubilarse.

P- Macron habla tambin del "seguro de paro universal" Qu quiere decir?

Actualmente el seguro de paro (en general el 57% del sueldo) est gestionado por sindicatos y patronal. Las empresas cotizan un 4% y los trabajadores un 2,4%. Solo los asalariados tienen derecho. Macron quiere nacionalizar el subsidio de paro y extenderlo a los autnomos. Quiere suprimir el 2,4% de los trabajadores y reemplazarlo por un impuesto del 1,7% para todo el mundo. El problema es que ya no sern los agentes sociales quienes gestionaran la seguridad social, lo que no gusta a los sindicatos, y que no se sabe cmo ser gestionado todo eso.

P La gran propuesta social de Macron es la eliminacin del impuesto sobre la vivienda "para el 80% de los franceses".

Macron quiere suprimir el impuesto sobre las fortunas (ISF) y reducir fuertemente los impuestos sobre la renta del capital. Para compensar eso, propone suprimir el impuesto de vivienda para el 80% de la poblacin. Es verdad que ese impuesto es socialmente injusto, pero eliminarlo daar mucho a los ayuntamientos, que viven de l. Sera mejor reducir los impuestos inmobiliarios, que en Francia son muy altos, y aumentar el IRPF. En lugar de eso se focaliza el impuesto sobre la vivienda para compensar el gran vector de su programa.

Fuente: http://lirelactu.fr/source/la-vanguardia/573e598c-5c84-4a80-bc94-56521f567c3f