El carbn de Goldman Sachs provoca problemas sanitarios en Asturias

Carbn colombiano acumulado en el puerto gijons de El Musel.JUAN PLAZA / LNE

Asturias encabeza estadsticas de problemas sanitarios como consecuencia, en parte, del almacenamiento en la regin de carbn colombiano con metales pesados que flotan en la atmsfera. Tal como dijo Pblico hace aos, esas cargas se acumulan en depsitos alimentados por la financiera multinacional Goldman Sachs para el mercado de futuros.

La cuestin enfada mucho a los asturianos, que llevan aos viendo morir las minas de carbn autctono y ahora son almacn para los negocios de una de las empresas causantes de la crisis internacional, sin que digan nada los Gobiernos autonmico y central. El control de los materiales que entran y salen por los puertos no es competencia de las administraciones locales y regionales, sino del Estado (a travs de las aduanas), pero s los problemas de salud que pueda sufrir la poblacin.

Expertos consultados por este peridico explican: De todos los contaminantes del aire, el material particulado tiene el mayor efecto en la salud humana. Las partculas finas se asocian con un amplio espectro de enfermedades agudas y crnicas, tales como cncer de pulmn y enfermedad cardiopulmonar. Otros contaminantes derivados de los combustibles fsiles y que se emiten a la atmsfera incluyen el dixido de azufre (SO2), los xidos de nitrgeno (NOx) y el monxido de carbono (CO). Los contaminantes secundarios y la exposicin a ellos pueden desencadenar otros tipos de patologas: la exposicin a plomo, que se acumula en rganos y tejidos, conlleva problemas de aprendizaje, dao al sistema nervioso y cncer; la inhalacin de monxido de carbono interfiere con la entrega de oxgeno, causando mareos, dolor de cabeza, dao neurolgico y en el peor de los casos la muerte; el ozono disminuye la funcin pulmonar, genera irritacin de los ojos y bronco-constriccin; la exposicin a asbesto, mercurio, dioxinas, algunos compuestos orgnicos voltiles (COV) e hidrocarburos aromticos policclicos (PAH) puede causar cncer, efectos perniciosos sobre la reproduccin, dao neurolgico y daos respiratorios.

Los conocedores de las operaciones temen que stas se difundan, porque en ellas participan nombres mal considerados pblicamente, como la propia Goldman Sachs, el empresario Victorino Alonso y, probablemente, Xstrata Glencore. Es ms, nadie quiere hablar de los trajes que utilizan para manipular el material los empleados de European Bulk Handling Instalation (EBHISA), una sociedad de capital mixto controlada por el puerto de Gijn y en la que participan Arcelor y Energas de Portugal (Hidroelctrica del Cantbrico, antes; Electricidade de Portugal, despus). Los trajes son como esa ropa aislante que todo el mundo conoce por las imgenes del accidente nuclear de Fukushima.

Pero el tema ha comenzado a trascender, porque mucha gente se pregunta cul es el origen de la elevada incidencia de ciertas enfermedades en Asturias o del sbito empeoramiento de la calidad del aire desde hace aos, los estudios ambientales son demoledores. Y hay hasta grupos de opinin que empiezan a hablar de el infierno de El Musel, para referirse a lo que est pasando en los puertos de Gijn y Avils y en el parque de carbones de Aboo, situado en la costa entre ambas poblaciones.

Un gigante carbonero

La actividad carbonfera de Goldman Sachs es menos conocida que la financiera, pero tiene su importancia. A travs de su filial Colombia Natural Resources posee cuatro minas a cielo abierto en Colombia, un puerto para la exportacin de la hulla y un ferrocarril para transportarla.

En 2008 adquiri a Coalcorp las minas La Francia I y II, que por entonces producan 1,3 millones de toneladas anuales. Goldman Sachs redobl su apuesta cuando adquiri otras dos minas colombianas, El Hatillo y Cerro Largo, al grupo brasileo Vale do Rio Doce. Se trata de dos yacimientos que suman una capacidad de produccin anual de 4,5 millones de toneladas. En total, la filial de Goldman Sachs en Bogot roza una capacidad productiva de seis millones de toneladas anuales casi nada comparado con los 74 millones de toneladas que produce anualmente Colombia, pero mucho frente a los 3,83 millones de toneladas que en 2011 produjo la minera subterrnea en Espaa.

La bandera estadounidense frente al smbolo de Goldman Sachs en el New York Stock Exchange in New York, EEUU. / REUTERS

La apuesta por el carbn como negocio no es nueva en el gigante inversor. De 2005 a 2011, destin 6.770 millones de euros a financiar a las grandes compaas productoras de carbn y a las empresas que lo usan para sus centrales elctricas, siendo el undcimo banco del mundo en inversiones en ambos sectores, segn un informe de la organizacin estadounidense Rainforest Action Network sobre el papel de la banca en el cambio climtico. En Espaa, tiene intereses mineros en Rio Tinto (Huelva); de ah su relacin con Victorino Alonso, empresario leons que es propietario de la mayora de minas de Espaa y que ha tenido frecuentes problemas con la Justicia por sus prcticas.

Las dudas sobre las operaciones de Goldman Sachs tampoco son nuevas en el mbito poltico. La Secretara de Estado de Energa sostiene que entre sus funciones no est fiscalizar las compras de carbn que se acuerden entre empresas privadas. Esta es la respuesta que recibi el entonces diputado asturiano de IU, Gaspar Llamazares, tras requerir al Gobierno central informacin sobre el almacenamiento en el puerto de El Musel de carbn de origen colombiano por parte del gigante inversor Goldman Sachs. El Ministerio de Industria remarc que sus competencias acaban en el momento en que se confirma que el citado carbn no recibe las ayudas previstas y autorizadas para la produccin autctona, algo que no nos consta. Esa pregunta entr en el Congreso el 18 de julio de 2012 y desde entonces la acumulacin de material ha crecido enormemente.

El problema del carbn colombiano recobra actualidad estos das porque una delegacin del Ejecutivo Asturiano est de viaje en Amrica Latina para buscar empresarios que utilicen la regin como puerta de entrada a la Unin Europea en sus operaciones. Y Colombia es uno de los pases que ha visitado el gabinete que preside el socialista Javier Fernndez.

Fuente: http://www.publico.es/espana/carbon-goldman-sachs-provoca-problemas.html