"Nunca tuvimos acceso a la informacin, el expediente salimos a buscarlo nosotros. Ahora no nos queda otra que organizarnos y resistir", dice Natalia Castillo, integrante de Asamblea Permanente Socioambiental Catriel. Los vecinos de esa ciudad rionegrina, Capital Provincial del Petrleo y encrucijada histrica de la exploracin hidrocarburfera en Ro Negro, desde que en 1959 YPF detect el clebre pozo RCO XI, se preparan medio siglo ms tarde para una lucha que presagian larga y desigual. Se cierne sobre ellos la amenaza de convivir con un mega basurero de residuos petroleros, el ms grande del continente, que ocupara, segn el proyecto que impulsan el gobierno provincial y la intendencia, unas 300 hectreas.

"Este es un pueblo con pasivos ambientales muy grandes, provocados durante dcadas por la explotacin convencional. Aqu hay una demanda social muy fuerte, hay enfermedades oncolgicas. Y a estas personas les dicen que van a traer una planta de remediacin, cuando en realidad se trata de una planta de tratamiento de residuos del fracking, que es una tcnica que genera muchos desechos, que pueden contener metales pesados y material radiactivo provenientes del subsuelo", explica Martn lvarez Mullally, investigador del Observatorio Petrolero Sur.



Para dar una idea de las dimensiones del emprendimiento que pretende llevar adelante la empresa neuquina Crexell Soluciones Ambientales SA, vinculada a la familia Sapag (ver recuadro), la mayor planta de residuos txicos derivados de la explotacin de hidrocarburos no convencionales es la de la Compaa de Saneamiento y Recuperacin de Materiales SA (Comarsa), instalada desde 2008 en el Parque Industrial de la ciudad de Neuqun, que tiene 34 hectreas. La de Catriel, que se intalara en la meseta de Bayo Mesa, a pocos kilmetros del ejido urbano, ser nueve veces ms grande. En un pueblo de 18 mil habitantes, generara apenas 37 puestos de trabajo.



Como la normativa impide trasladar residuos peligrosos de una a otra provincia, hoy Ro Negro pide permiso a Neuqun para depositar all los desechos resultantes de Estacin Fernndez Oro, en la regin del Alto Valle, donde por la rpida expansin del negocio del tight gas ya hay 300 pozos perforados. "El estudio de impacto ambiental que present Crexell deja entrever que en el basurero de Catriel se tratara ese tipo de residuos, y la puerta abierta para recibir material contaminante de otras jurisdicciones, eventualmente los provenientes de Vaca Muerta", sostiene lvarez Mullally. La lista de los elementos txicos que llegaran a Catriel enumera "suelos contaminados con hidrocarburos, cutting, aguas con hidrocarburos, flowback, lquidos provenientes de perforaciones no convencionales y residuos semi-slidos con hidrocarburos, comnmente denominados 'fondos de tanques'".

La audiencia pblica que tuvo lugar el 31 de marzo pasado atestigu el rechazo de los habitantes de Catriel al proyecto, presentado por la secretaria de Ambiente rionegrina, Dina Migani, quien protagoniza un caso flagrante de conflicto de intereses, por lo que ya fue denunciada por incompatibilidad por la senadora Magdalena Odarda (CC-ARI): Migani es duea de Quinpe, una empresa de servicios petroleros que incluyen el traslado de sus residuos. "Est claro que la encargada de aprobar el informe ambiental no va a atentar contra su propio negocio dice Natalia Castillo. Hoy no hay mecanismos democrticos, porque la audiencia pblica no es vinculante. Estamos juntando firmas para una consulta popular. El intendente (Carlos Johnston, de Juntos Somos Ro Negro, que fue noticia en 2012 cuando estuvo tres das con paradero desconocido) cerr la audiencia diciendo que no iba a permitir un referndum, como si fuera el dueo del pueblo".



Tienen por delante una ardua batalla. Cuando el Concejo Deliberante de Allen vot por unanimidad prohibir el fracking, el Tribunal Superior de Justicia neuquino declar inconstitucional la ordenanza, porque sobre los recursos del subsuelo debe legislar la provincia. En Vista Alegre,una localidad camino a Vaca Muerta, los vecinos ya estn haciendo cortes de ruta para que se respete una ordenanza similar.

Crexell Soluciones Ambientales SA pertenece a Nicols Crexell, sobrino del exgobernador de Neuqun Jorge Sapag y hermano de la senadora nacional Lucila Crexell, del Movimiento Popular Neuquino. Ser su segundo emprendimiento en el rubro, luego de que el ao pasado abriera la planta de Servicios Ambientales de Neuqun, en Aelo, en sociedad con la firma Befesa. Los negocios petroleros de la familia, vinculados a los servicios de gras y transporte, tuvieron un fuerte impulso a partir de Vaca Muerta, y ahora buscan diversificarse con el mayor basurero de desechos hidrocarburferos del continente.



El proyecto de Crexell est frenado a la espera de un nuevo informe hdrico. Ocurre que el Comit Interjurisdiccional del Ro Colorado (Coirco), que integran cuatro provincias (Neuqun, La Pampa, Mendoza y Ro Negro), quiere saber si la ubicacin de la planta afectar de un modo la cuenca de ese ro patagnico, en cuya margen derecha est Catriel.

