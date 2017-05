De la guerra por delegacin a la intervencin directa? El anuncio del ejrcito iran que no se debera ignorar

El programa de modernizacin de los comandantes de ejrcito tendra repercusiones significativas para las polticas internas y externas de Irn.

A comienzos de semana Irn celebr su Da Nacional del Ejrcito y, al menos en la superficie, no sucedi nada destacado.

Cumpliendo con el tradicional protocolo, el presidente Hassan Rouhani dirigi un desfile militar que exhiba la fortaleza militar del pas y declar que bajo su mandato la porcin del presupuesto militar iran relacionada con la resiliencia se haba incrementado en un 145 %.

Y el Ayatollah Khamenei se reuni con un grupo de comandantes y personal de ejrcito, y destac la importancia de elevar el nivel de vida del personal militar para as cubrir adecuadamente sus necesidades econmicas.

Ahora bien, ms all de estas altisonantes promesas polticas, una declaracin importante hecha por un comandante de ejrcito (fuerzas terrestres) pas casi completamente inadvertida.

En entrevista con Far News Agency, el Brigadier General Kiumars Heidari anunciaba una importante restructuracin del ejrcito iran, que abarca la totalidad de sus aspectos, desde recursos humanos a la logstica y el armamento, con el fin de transformarlo en una fuerza ofensiva.

Se trata de un anuncio poltico de importancia, con consecuencias de vasto alcance en las dinmicas de poder tanto para las polticas exteriores como de defensa interior. Si se llega a implementar, la poltica de modernizacin propuesta por Heidari no slo alterara radicalmente la doctrina de defensa iran, sino que, lo que es igual de importante, dara marcha atrs a la relacin de subordinacin del ejrcito con el Cuerpo de Guardia de Revolucionario Islmico (IRGC, por sus siglas en ingles).

Doctrina defensiva

El anuncio de Heidari es particularmente importante porque anuncia una transformacin radical en la doctrina de defensa de Irn. La doctrina hoy existente es esencialmente defensiva y se basa en la experiencia de la larga guerra contra Irak.

El momento del anuncio es tambin importante, en tanto que coincide con el 30 aniversario de las desafortunadas ofensivas Karbala hacia fines de la guerra con Irak. A fines de 1986 Irn comenz una campaa concertada para hacerse de Basora (la segunda ciudad ms importante de Irak), con vistas a forzar la capitulacin del rgimen de Saddam Hussein.

Esta campaa culmin a comienzos de mayo de 1987 con la ofensiva Karbala-10. En general, la campaa no tuvo xito: las fuerzas iranes fueron incapaces de tomar Basora. Ms en particular, la ofensiva Karbala-4 fue un completo desastre, ya que cost la vida de ms de 10.000 combatientes iranes. No obstante, la siguiente Karbala-5, que durar hasta mediados de febrero de 1987, permiti el avance de las tropas hasta quedar a 10 kilmetros de Basora.

La campana Karbala de fines de 1986 y comienzos de 1987 constituye una herencia traumtica para los militares iranes, ya que puso en evidencia los lmites (relativamente estrechos) de la capacidad de proyeccin de poder directo del pas. Aunque hubo mltiples factores mitigadores (y no fue menor la falta de acceso a armas modernas, como resultado de las sanciones) el diagnstico fue que la milicia iran careca de capacidad para atacar ofensivamente de modo adecuado.

Dcadas despus, y a pesar de una comprensin profunda de este hecho ineludible, los planificadores y estrategas militares de Irn no han captado adecuadamente el problema.

Intereses en competencia

La amenaza no declarada a la solucin de este problema es la disparidad de poderes entre el ejrcito convencional y las IRGC, tambin conocidas como Pasdaran.

Irn es el nico pas en el mundo con dos sistemas militares completamente independientes, lo cual es consecuencia de la Revolucin Iran y de la necesidad permanente que se produjo entre las fuerzas leales a la Repblica Islmica de contar con una fuerza militar ideolgica (en la forma del Pasdaran) que proteja adecuadamente los valores revolucionarios.

La relacin de subordinacin del ejrcito regular a las IRGC se estableci completamente hacia fines de la guerra irano-iraqu, cuando este ltimo pas encabezaba todas las ofensivas principales y diriga las estrategias defensivas.

En trminos de doctrina militar convencional y su consecuente planificacin estratgica, las IRGC carecen de capacidad organizacional y logstica para permitir a Irn competir con otros grandes poderes a nivel regional e internacional.

A pesar de la fanfarria y propaganda que les rodea, las IRGC son una organizacin relativamente pequea, ya que su personal profesional y fuerzas de combate suman alrededor de 50.000 personas.

Aunque las fuerzas de expedicin (Quds Force) del Pasadran han realizado una gran avanzada en Irak y Siria, el caso es que las IRGC no cuentan ni con los recursos ni las habilidades para llevar a cabo operaciones militares de escala suficiente contra Estados adversarios de envergadura.

Los desafos de la modernizacin

A diferencia de las IRGC, el ejrcito iran posee la madurez institucional (es 55 aos ms antiguo que el Pasdaran) as como la legitimidad, la capacidad organizacional y, lo que es crucial, el prestigio nacional para asumir una transformacin acorde a un poder militar del siglo XXI.

El anuncio poltico del Brigadier Heidari se produce en el marco de una creciente confianza del ejrcito, lo que se evidencia por ejemplo en el pequeo despliegue de fuerzas especiales (boinas verdes) en Siria.

Pero no se deben subestimar los desafos del proceso de modernizacin quntuple de Heidari, compuesto de estructuras y organizacin, recursos humanos, capacidad de combate, planificacin estratgica e ingeniera militar.

En trminos de adquisicin de capacidad ofensiva, el ejrcito iran se enfrenta al doble desafo que supone una industria domstica de manufactura de armas relativamente subdesarrollada sumado a una serie de sanciones y otros problemas polticos que restringen severamente el acceso de Irn al mercado internacional de armas.

Estos desafos adquieren un relieve ms agudo en la rama de la aviacin, donde la ltima versin del supuesto avin de combate furtivo, el Qather F-313, no se ha visto en combate.

Aunque el ltimo prototipo del Qather F-313 parece ser una versin mejorada del original (revelado en 2013), no obstante expertos en aviacin no parecen convencidos de las capacidades de vuelo del avin, por no hablar de sus capacidades de combate.

En ausencia de grandes compaas especializadas en la confeccin de armas y una subyacente infraestructura cientfica adecuadamente desarrollada y que vincule universidades y escuelas tcnicas- Irn luchar para producir sistemas militares avanzados que puedan responder las necesidades del siglo XXI.

Sin embargo, una adecuada reforma organizacional que incluyera, por ejemplo, la completa profesionalizacin del ejrcito y la abolicin total del sistema de conscripcin nacional podra mitigar parcialmente los desafos tecnolgicos.

En trminos de doctrina de defensa y asumiendo que se implementa totalmente la postura poltica establecida por el Brigadier Heidari, es probable que Irn abandone gradualmente una posicin defensiva a favor de un enfoque ms estridente y belicoso de la crisis regional.

Esto significa efectivamente un cambio, de utilizar intermediarios a intervenciones militares directas en funcin de asegurar los intereses nacionales. Es el cambio radical cuyas repercusiones alterarn en lo fundamental las relaciones tanto entre Irn y sus rivales regionales Arabia Saudita e Israel como con el ejrcito de Estados Unidos en el Golfo Prsico.

Mahan Abedin es analista de la poltica iran. Es director del grupo de investigacin Dysart Consulting .

