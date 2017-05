Despus de un interminable circo poltico-meditico, cuatro candidatos obtuvieron resultados muy similares, pero la ley no retiene ms que dos para la final. Esta batalla de cabezas es por una parte artificial: tienen en cuenta elementos que no tienen nada que ver con los entresijos sociales, econmicos y polticos. Las elecciones 2017 ms an que las precedentes son una caricatura espectacular de la monarqua presidencial de una Quinta Repblica nacida de un golpe de Estado, y cuya naturaleza democrtica es muy limitada