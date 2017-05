Bruselas tiene un mensaje para May: se acab la fantasa

El diario

Brexit es brexit. No pregunten. Todo saldr bien. Nos espera un futuro maravilloso. Estaremos mejor que nunca. Solos pero volcados hacia el mundo. Confen en m.

La poltica de Theresa May en relacin con el brexit no abunda en detalles. Es como un valium con el que tranquilizar y adormecer a los britnicos, al menos a los que votaron a favor de la salida de la UE. En trminos electorales, no le est yendo mal. Las encuestas predicen para las elecciones de junio una victoria arrolladora de los tories. Para que eso se cumpla, es necesario que las cosas sigan como hasta ahora. Sin grandes revelaciones. Sin sobresaltos.

El Frankfurter Allgemeine ha roto ese estado de relajacin. La filtracin del desenlace de la ltima reunin entre May y Jean-Claude Juncker (Das desastrse Brexit-Dinner) hace prever problemas, tantos como para suponer que la opcin de que el brexit se produzca sin acuerdo previo entre Londres y Bruselas es la ms probable en estos momentos.

Juncker sali alarmado de la cena del mircoles en Downing Street. Tanto como para llamar al da siguiente, a las siete de la maana, a Angela Merkel para darle las malas noticias.

Segn el Frankfurter, May dijo a Juncker que el Gobierno britnico no cree que deba de pagar nada por la factura del brexit, que la Comisin Europea calcula que son nada menos que 60.000 millones de euros, una cantidad obviamente sujeta a negociacin. Se refiere a los compromisos de financiacin que Londres acept asumir en anteriores presupuestos europeos y que ahora no debera olvidar. Si Londres no paga, ya puede olvidarse de firmar un acuerdo comercial con la UE, que es un objetivo declarado de May. La parte britnica record tambin en la cena que no tiene la intencin de aceptar la autoridad de los tribunales europeos. La UE nunca firmara un acuerdo comercial que no est sujeto a la jurisdiccin de sus tribunales.

May dijo que sera conveniente que la negociacin comenzara con la discusin del estatus futuro de los ciudadanos de la UE en Reino Unido. Segn la impresin que se llev Juncker, esas personas slo tendrn los mismos derechos con los que cuentan los que no son ciudadanos britnicos.

En resumen, parece que Londres pretende lo que algunos han definido como have the cake and eat it, quedarse en la negociacin con lo que beneficia al Reino Unido y rechazar todo lo perjudicial. Si parece que eso no es realista, no hay que olvidar que Boris Johnson, ministro de Exteriores, ha utilizado esa expresin.

Con independencia de lo que opine alguien como Juncker, lo que los polticos como Johnson, y quiz May, no entienden es que cualquier acuerdo necesita el apoyo de los 27 pases de la Unin Europea. Y en primer lugar, querrn estar informados. En la reunin, qued claro que May quiere que las negociaciones se desarrollen con la mxima discrecin hasta el resultado final. Juncker no puede prometer eso, porque tiene que informar a los gobiernos y al Parlamento Europeo. No hay ninguna posibilidad de que los contactos se desarrollen en secreto. Y esta filtracin demuestra que Juncker est dispuesto a usar la informacin de la que disponga, que es toda, en su propio beneficio.

El mensaje es claro: se acab la fantasa.

Este choque con la realidad era cuestin de tiempo. No es que las negociaciones tengan que ser una guerra, pero cada da que pase empezarn a parecerse a un juego de suma cero. Lo que pierda uno lo ganar el otro. En esa situacin, alguien puede llegar a la conclusin de que un brexit sin acuerdo es la alternativa menos mala.

La esperanza de Londres siempre ha sido conseguir la divisin de la UE, que algunos pases como los de la Europa del Este presionen a Bruselas para que rebaje sus exigencias sobre un acuerdo de libre comercio a cambio de conseguir el mejor trato posible para sus ciudadanos que residen en Gran Bretaa. O que esa presin proceda de Alemania, supuestamente deseosa de que sus productos continen siendo exportados all en las mejores condiciones.

Si esa es su estrategia negociadora, no parece que nadie se haya dado por aludido. Mucho menos, Alemania. May no hace ms que repetir que quiere que el brexit sea un xito para todos. Ms all de que eso sea imposible, es algo que Merkel no puede permitir. Abandonar la UE tiene que suponer un precio, y no pequeo. De lo contrario, el brexit podra tener imitadores.

Fuente: http://www.guerraeterna.com/bruselas-tiene-un-mensaje-para-may-se-acabo-la-fantasia/