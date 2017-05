Leccin de esquizofrenia: Los nombres, las cosas y la Asamblea Constituyente de Maduro

Cuando socialismo es sinnimo de zonas econmicas especiales para desarrollar el ms despiadado capitalismo. Cuando se habla de minera ecolgica y se instaura un ministerio con ese nombre para designar a la barbarie extractivista del Arco Minero del Orinoco. Cuando democracia es igual a manipulacin autoritaria por parte del ejecutivo, de todos los poderes pblicos contemplados en la actual y vigente Constitucin de Chvez. Cuando poder popular significa, en el lenguaje de la cpula, rganos administrativos locales de control clientelar social y poltico y distribucin de la miseria por medio de los CLAPs, cuando slo se realizan elecciones en los espacios, cada vez ms reducidos, donde el PSUV se asegura el triunfo. Los nombres y los contenidos de las cosas que sealan han perdido toda correspondencia.

Esto sucede con la convocatoria de Maduro a la Asamblea Constituyente Popular. Una Asamblea Constituyente sin partidos, sin referendo para aprobar la convocatoria y sin referendo para sancionarla, como si ocurri con la Constitucin del 99. Una Constituyente donde los constituyentistas sern elegidos por mitades, entre unos organismos del poder popular dedicado como decamos, a cumplir las tareas que les asigna el Estado, Burgus por cierto, y el Partido nico de Venezuela, y un espacio territorial para cumplir la cuota que corresponde a gobernadores y alcaldes psuvistas.

Una Constituyente para que menos de la mitad del pas apruebe la supuesta radicalizacin de un socialismo como el que sealamos al inicio de esta nota. Una Constituyente con la que se terminan de suspender las elecciones, se elimina toda posibilidad de legalizar partidos excepto el PSUV, y se eterniza el control alimentario del pas, los salarios miserables, el desabastecimiento programado o no, el desfalco continuado a la nacin y el pago de una deuda externa a todas luces ilegitima. Una Constituyente que superar la dependencia del petrleo, podemos imaginar cmo y a que costo, y sin ninguna duda podemos afirmar que ser con la liquidacin y descuartizamiento de PDVSA. Ya se ha dado el primer paso en este camino habiendo hipotecado CITGO para pagar deuda externa.

Una Constituyente cuya parte econmica la escribir sin dudas el capital transnacional de la Barrick Gold y las grandes petroleras, y los Cisneros y los Vollmer en nombre de la mafia burguesa local. En la que la decadente nomenclatura deposita su vana ilusin de permanencia, en el reparto y administracin de la renta nacional y el control del Estado. Y lo peor una Constituyente que legitima de manera desgraciada a la oposicin neoliberal de la MUD y a sus sectores ms extremos y foquistas como si se estuviera buscando provocar una conmocin, un desastre. Y que brinda una excusa de oro para que el mismo gran capital y sus gobiernos imperialistas extorsionen a esa nomenclatura pusilnime para repartirse el pas en las mejores condiciones.

La izquierda del GPP, la de Latinoamrica y la mundial que apoya este esperpento en el que se ha convertido la cpula del PSUV, y que se alegran con la buena noticia de la Constituyente Popular, esa izquierda boba, stalinoide, autoritaria, correr a felicitar a un gobierno que acaba de clavarle el pual por la espalda a la obra mejor de Chvez, y que lo hace justo en el momento en que es ms necesaria que nunca, para evitar una escalada de violencia que puede convertirse en imparable. Esa izquierda quedar manchada por siempre con el estigma de la indignidad y la ignorancia.

Sin embargo el futuro no est escrito. Nunca lo ha estado. Con esta convocatoria del gobierno se abre un nuevo captulo en la lucha por el rescate de las conquistas del Proceso Bolivariano y por la refundacin de una izquierda verdadera y no domesticada por la defensa de sus miserables espacios de poder. Ser una lucha desigual y difcil, pero no se ha podido demostrar nunca qu difcil sea sinnimo de imposible. Confiemos en la voluntad de un pueblo que venci adversidades mayores, que se levant cuando todo pareca perdido, que arriesg a pesar de las dificultades. Confiemos en el pueblo de Bolvar.

Fuente: https://www.aporrea.org/ddhh/a245216.html