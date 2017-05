Da de la Trabajadora

El Telgrafo

En el Da del Trabajador, utilizo el femenino, no el genrico universal, para referirme a la mujer trabajadora, urbana, rural, indgena, campesina, empleada domstica, recicladora etc. Por androcentrismo en el lenguaje, hay quienes recurren al smbolo arroba @ o a la letra X para asegurarse de que se incluye a la mujer. Sexismo lingstico en debate.Hoy me detengo ante una lamentable realidad: todava la causa de la mujer trabajadora no avanza a la par con la del varn trabajador, como es de esperar, si se enfocara y analizara su problemtica especficamente, no como resultado de lo que avance la causa del varn trabajador.Lo demuestran los indicadores laborales de la encuesta del INEC de Empleo, Subempleo y Desempleo hasta marzo de 2017, que revelan diferencias estadsticamente significativas en las tasas de ambos gneros, si bien, altas, con respecto a hace 10 aos.Ingreso laboral promedio de un hombre con empleo: $354,69, el de una mujer con empleo: $277,08. Hay que hacer algo contundente o esperar a que la brecha se cierre en 2187, como se calcula a nivel mundial. Tasa de empleo, adecuado, pleno: 45,3% hombres, 29,5 % mujeres. Tasa de subempleo: 22,7% hombres y 19,5% mujeres. Tasa de desempleo: 3,6% hombres, 5% mujeres. Sin embargo, la mujer demostr su capacidad laboral, reemplazando al hombre productivo, durante la II Guerra Mundial! El Da Internacional de los Trabajadores, o Da del Trabajo, que se conmemor ayer, es un da de reivindicaciones laborales y sociales por parte del movimiento obrero mundial y de la mujer trabajadora.En el Ecuador, el 1 de mayo se conmemor por primera vez en 1911, por iniciativa de la Asociacin de Abastecedores del Mercado de Guayaquil; el presidente Leonidas Plaza Gutirrez, mediante decreto, lo declar da feriado desde 1915, como lo recuerda el historiador Juan Paz y Mio. El primer logro fue al ao siguiente con el decreto de la jornada de ocho horas de trabajo, que antes era de 12 a 16, aunque cost larga lucha hacerlo cumplir. Hubo mucha represin de las luchas obreras, especialmente la del 15 de noviembre de 1922 con numerosos muertos, incluidas mujeres.Justo es reconocer que, gracias a la Constitucin de 2008, se han logrado avances en los derechos laborales, particularmente, por acabar con la flexibilizacin del trabajo por hora y la tercerizacin. Juan Paz y Mio precisa: en los ltimos seis aos, bajo el marco de la nueva institucionalidad, que sustenta democracia, libertades y derechos, las polticas gubernamentales han logrado sustanciales mejoras sociales y laborales, reconocidas por las entidades internacionales ms serias como Cepal y la ONU.Pero, queda mucho por hacer, como lo reconoce el mismo Gobierno.Por el bien de la mujer trabajadora, podra ser til que tuviera su da propio de reflexin y evaluacin sobre sus derechos laborales, hasta que se logre igualdad con el hombre, no solo en cuanto a remuneracin por trabajo equivalente, sino en las dems desigualdades debidas al machismo.Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/dia-de-la-trabajadora