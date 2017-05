Adalberto Ortiz Quionez y la cultura negra ecuatoriana

"Juyungo", setenta aos y un despus

Preludio del pie bloqueando la puerta

No es un mal pensamiento, ni Eleggua (el abridor de caminos) lo permita: la literatura negrista fue el pie que impidi el cierre definitivo de la puerta al caudal potico negro de Latinoamrica. Aquellos sonidos armoniosos sorprendieron los odos de una burguesa empachada de versos del Olimpo europeo, mientras dejaba para otros descubrimientos el realismo mgico que estaba ah mismo, en el umbral de la puerta. Admita el realismo social, porque el eurocentrismo haba inventado las teoras socialistas, los angelitos blancos, la dictadura de la belleza griega, la esttica de la fontica, las armonas de las sonoridades; idiomas eran los de Europa, los dems se rebajaban a dialectos. Luis Pals Matos (Guayama, 20 de marzo de 1898-Santurce, 23 de febrero de 1959), en Danza negra ilustra con repiques de bomba:

Calab y bamb.

Bamb y calab.

Es el sol de hierro que arde en Tombuct.



Es la danza negra de Fernando Poo.



El alma africana que vibrando est en el ritmo gordo del mariyand.

O el habla seserib de Nicols Guilln (Camagey, 10 de julio de 1902-La Habana, 16 de julio de 1989):

Sngoro, cosongo,



songo be;



sngoro, cosongo



de mamey;



sngoro, la negra



baila bien;



sngoro de uno,



sngoro de tr [1] .

Y en Ecuador as tuntuneaba Adalberto Ortiz Qunez:

Canta un negro renegro,

Venido del Telemb:

Sambamb, zamabamb

Cachimba, cacherimb [2] .

Estos versos de sonoridad membranfona son tomados de Cantares negros [3] , son publicados entre 1938 y 1940, en el suplemento literario que tena en ese entonces este peridico.

Viajando en el asiento de atrs

Csar Eduardo Carrin, en re/incidencias N 7, comenta: la primera parte del libro, es el trabajo sobre el ritmo acentual de los versos, que imita la poesa oral de los poetas populares (los decimeros esmeraldeos), quienes usan esa estructura silbica como recursos mnemotcnicos [4] . Es celebracin de la sonoridad de la palabra, para quebrar cristales de indiferencia o abandona bellos sonidos en los odos del hegemonismo social y racial. La burguesa latinoamericana cultivaba ceguera y sordera como las flores podridas del racismo, no admita otras artes que no fueran las ahijadas de sus salones ni otros artistas que no tuvieran validados por apellidos, pertenencia social certificada o admitidos por alguna extraa misericordia. El negrismo, en la literatura, es la aceptacin condicionada a viajar pero en el asiento de atrs o viajar incmodo pero agradeciendo el favor.

Adalberto Ortiz comienza por ah, por la raz, con las dificultades personales y sociales, sin querer traicionar en el reconcomio el mandato de la memoria, aprendido y querido; deseando expresarlo encontr, no en la ruptura (negritud), ms bien en la aproximacin sonora (negrismo). Csar Eduardo Carrin explica esta vertiente potica: Esta lgica compositiva est enriquecida, entre otras tcnicas, por las onomatopeyas y las llamadas jitanjforas (palabras sin mayor significado que el de expresar la musicalidad del conjunto y servir como conectores rtmicos).

Las bombas cayeron al otro da

Adalberto Ortiz naci hace 100 aos, el 9 de febrero de 1914, en Esmeraldas, un da despus sera bombardeada por la Armada ecuatoriana, se sobreviva en la guerra civil en Esmeraldas, apenas unos das antes los montoneros haban desocupado la ciudad dejando instalada la leyenda. l creci escuchando el nombre, aplaudido y apedreado a la misma vez, de uno de los comandantes cimarrones: Federico Lastra. Su abuela y otras mujeres de su medio familiar debieron contarles historias de esta personalidad, con humores y resabios que lo volvan simptico o luciferino. El apodo debi ser el resultado de esta confusin primera: Juyungo [5] .

Ronna Smith, en Vida de Adalberto Ortiz [6] , cuenta que a apenas cumplidos los tres meses se fue con madre y abuela a Guayaquil huyendo de la guerra civil. Su padre se haba integrado al bando gubernamental, no era buen soldado pero ayudaba en lo que poda, despus fue secretario de la Direccin Provincial de Educacin. No lo volvera a ver si no cuando cumpli 11 aos, pero la relacin no fue de las mejores. En una entrevista el escritor confes que fue hijo de abuela y tas, porque su madre se meti a un convento, vaya usted a saber por qu agobios, su padre fue comerciante sin lugar fijo, vendiendo y comprando lo que poda. Negado para el xito en los deportes, padeciendo el medio hostil discriminatorio de Guayaquil, soportando las carencias econmicas todo eso le dio temple cimarrn para buscarse triunfos con el intelecto. El da que se tom en serio la escritura ya haba agotado las ilusiones de ser cientfico, ingeniero, msico o millonario.

Los pasos perdidos de una novela

No es ley de la vida, pero parece: el escritor se cocina en el jugo de sus decepciones, merecimientos, desilusiones, sueos fallidos y busca los pasos perdidos de una obra, mucho tiempo percibida, que no termina de armar, porque casi siempre estorba el miedo al fracaso. Adalberto Ortiz redescubri Esmeraldas al volver de Guayaquil a los 11 aos, la guerra civil ocupaba las conversaciones y la fiera de la frustracin rondaba las esquinas: todava no haba luz elctrica y el agua se acarreaba a hombros de pen. Era lo que le faltaba: la particularidad natural de Esmeraldas. Un ro por el cual naveg hasta Quinind, con las paradas en caseros ribereos y el encuentro con la gente y sus inagotables leyendas contadas a luz de mecheros o bajo la luz vacilante del farol que sealaba la caleta a los navegantes fluviales. Unos metros ms all la selva con sus bullicios cambiantes segn la hora del da o de la noche, la oscuridad que pareca empastarla o la fresca lumbre de luna que jams volvera a ver en ninguna parte. Esa dcil luz de aluminio limpio creaba un pas de sombras desde el pie de la ventana hasta un horizonte indefinido, esa imagen le causaba desasosiego, sin quererlo ni buscarlo, porque pona a discutir al poeta y al pintor, ambos indecisos en su progreso. Aos despus saldara esa discordia, con sus poemas y sus cuadros. El da que Adalberto Ortiz se devolvi de Esmeraldas, tena la memoria llena de prodigios que quizs le falt otra vida para escribirlas o pintarlas.

Volviendo a vivir el folklor de su pueblo

Ronna Smith en sus lneas biogrficas lo muestra patentemente humano, por sus dudas y desenlaces; revaloraciones de ciertas verdades y rupturas con decisiones calladas; la soledad impuesta por el aparejamiento de sus imaginarios con el derrotero hacia el arte ms cmodo con su personalidad. Para 1928, ingresa en el colegio Normal Juan Montalvo, de Quito, haba recibido una beca y debi ser una oportunidad para evaluar su potencial: fue un alumno sobresaliente, inclusive en las ciencias. Por la indagacin de R. Smith se sabe que las dificultades econmicas para regresar a Esmeraldas se convertan en oportunidad para conocer mejor el alma del personaje en invencin, Juyungo, y su mundo natural. Haca 125 millas de Aloag a Quinind, caminando una media de 22 millas diarias, luego en canoa hasta Esmeraldas, era lo que necesitaba para afinar sus futuras narraciones y componer la paleta para sus cuadros.

Esta nota es clave en su vida, R. Smith la cita completa, pero aqu tomaremos aquello que ms sirve para este ensayo dominical: Hasta mis 23 aos, no me haba preocupado mayormente por la literatura No fue hasta 1937, cuando retorn a Esmeraldas, a bordo de un motovelero, procedente de Guayaquil, que tropec con un libro que despertara en m, una seria aficin por las letras. Acababa de obtener el ttulo de Profesor Normalista, un poco tardamente, como todo lo que hago, y regresaba a servir a mi provincia natal. Mi compaero de cabina, (profesor Kruger Carrin) otro normalista, me haba facilitado una Antologa de poesa negra hispanoamericana, Emilio Ballagas. Al terminar su lectura, qued deslumbrado por los ritmos negroides que bullan en mi propia sangre, sin saberlo. () Al arribar a Esmeraldas volv a observar los bailes de marimba y a vivir el folclore de mi pueblo [7] .

El da ms feliz de su vida fue cuando Emilio Ballagas le mostr su ltima antologa titulada: Mapa de la poesa negra americana, publicada en 1946, e inclua algunos de sus poemas.

En eso se encontr con El Telgrafo

Adalberto Ortiz comenzara a peregrinar con su libro Tierra, son y tambor queriendo convencer a editores de Esmeraldas que aquello era poesa, pero de ah, de ese vecindario. No fue posible, debieron publicarlo en Mxico. Al parecer, ni esa publicacin convenci, porque debi buscar apoyo en Guayaquil, en quienes aos ms tarde seran llamados la Generacin del 30 [8] . El escritor cont su encuentro con el grupo: Cuando vine con Tierra, son y tambor bajo el brazo se lo mostr a Joaqun Gallegos Lara. Impresionado l, me los hizo publicar en El Telgrafo. Leyeron los poemas los otros del Grupo y en seguida llamaron a Gallegos para preguntarle: quin es el nuevo poeta que has descubierto? Entonces me introdujeron en la Sociedad de Escritores y Artistas Independientes, que ellos haban formado [9] .

Mi literatura negrista

Esta es una confesin de los vientos cruzados que soplaran en su nima cultural: Siendo yo un mestizo de negros y de blancos, mi personalidad literaria se orienta constantemente en una dicotoma, de tal modo que a veces abordo, tanto en fondo como en forma, temas de la negritud, otras de mestizos, y tambin hago literatura que bien podra ser firmada por hombres de raza blanca [10] . As se retrata en el ensayo escrito publicado en la Revista de la Universidad Catlica del Ecuador, de marzo de 1975, y reproducido por re/incidencias. Y se decide al fin escribir la novela que en esos aos haba ido cocinando a fuego lento entre deseos apenas refrenados por la cautela de ese algo indescifrable que supona faltaba y las secretas ganas de consagrarse a la escritura como rutina de creatividad; ya estaba a punto de alio: la escribi en menos de dos aos, de 1939 a 1941, para 1943 la envi al concurso anual de novela latinoamericana de la casa editorial de Nueva York Farrar and Rinehart. No gan, pero fue declarada la mejor novela del Ecuador.

S, el xito le lleg con Juyungo. La novela fue publicada en Buenos Aires, por Coleccin Lee, en 1943, comienza viendo y oyendo el sentir de la selva: Marimba y buba. Buba y marimba. Relucen los machetes lo mismo que los ros rutilantes de sol a sol. Su pavoroso tin-tin brinca retumbando desde los puntales de guayacn. Distante la pena. Gorgorito el gran sapo bambur. Gran Dios! Hay gente que teme por su cabeza. De la selva emergieron banos soberbios de nocturnos corazones, testigos sin lengua de las mltiples hazaas de algn negros cimarrn. Los blancos dijeron muchas cosas. Los blancos hicieron peores cosas. Hasta los cayapas prescribieron: donde entierra juyungo no entierra cayapa. A poco pian pian. Marimba sobre marimba. Pero un da brotarn de aqu, de all, y de ms all, cien mil como aquel lejano Zumb de los Palmares [11] . El maestro Adalberto Ortiz Quinez cumple su primer centenario de nacimiento y su novela, muy nuestra tambin, setenta y uno.

