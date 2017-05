Informe del ICG

Hezbol afronta la prdida de moral por la pesadilla siria

Middle East Eye

International Crisis Group (ICG) sostiene que Hezbol debe atenuar su retrica sectaria y revela que los conflictos divisorios amenazan la disciplina interna del grupo.

Hezbol est poniendo en riesgo su principal red de apoyos como consecuencia de su actual estrategia en Siria, segn sostiene un informe basado en entrevistas con fuentes pertenecientes y cercanas al grupo. El informe emitido por el ICG bajo el ttulo El enigma de Hezbol y publicado justo cuando se reanudaron las conversaciones de paz en la capital azerbaiyana de Astana, destaca los problemas de disciplina entre los miembros del grupo militante libans y sugiere que por su propio inters la organizacin debera atenuar la retrica sectaria y dar un verdadero respaldo al proceso de paz.

Cuando Hezbol situ a sus combatientes en Siria en 2013 combata principalmente para salvarse a s mismo, seala el informe. Si el rgimen de Assad se hubiera colapsado o hubiera sido derrotado por las potencias regionales respaldadas por Estados Unidos habra tenido que a hacer frente a un sucesor sun hostil en Damasco y a la prdida de su principal proveedor de armas, Irn.

Su objetivo principal de preservar el rgimen se ha cumplido pero el fin de la guerra queda lejos. Para evitar que le arrastre an ms el lodazal sirio en el que Hezbol ya ha perdido ms de 1.600 combatientes la organizacin debe entrar en conversaciones con algunos grupos rebeldes, dejar de lanzar nuevas ofensivas y disminuir su retrica sectaria. La retrica sectaria empleada durante la guerra hasta ahora ha daado gravemente, segn el informe, la credibilidad y reputacin de la organizacin. Ha pasado de ser un partido de los oprimidos y un movimiento de resistencia libans frente a Israel a situarse en la frontera y transformarse en una poderosa fuerza regional. Si en el pasado los rabes le aclamaban por su combate contra un enemigo comn, y ms recientemente en la guerra de Lbano de 2006, ahora se le considera de manera general como una milicia sectaria chi y, en algunas partes de Siria, como un ocupante despiadado. Asimismo, segn el ICG, la disciplina y la moral entre los combatientes de primera lnea se resquebraja.

Por supuesto que me gustara estar combatiendo contra Israel y no en un conflicto que divide al mundo rabe, declara uno de sus combatientes a los investigadores del ICG. Un ex combatiente que particip en batallas contra Israel seala a los investigadores que los combatientes que intervienen en la guerra siria son menos comprometidos y menos disciplinados desde el punto de vista religioso. Nuestra generacin sola rezar toda la noche antes de ir a la batalla; ahora ves a algunos de estos chicos pasar sus das en cafs fumando shisha antes de su traslado a Siria.

Un clrigo iraqu con estrechos vnculos con Hezbol manifiesta a los investigadores que la falta de disciplina entre los combatientes de Hezbol en Siria se debe a que para alentarlos a que se unan a los combates slo se utiliza la retrica sectaria y no el discurso poltico. Qu empujara a los chies libaneses a combatir en Siria? Son muy pocos los que van por apoyar a Bashar o a Irn. No es ms que una piedra del santuario chi de Sayyida Zeinab [en Damasco] lo que les moviliza.

El clrigo advierte igualmente de que si el grupo sigue recurriendo a la retrica puramente sectaria para incrementar los apoyos militares en Siria podra tener consecuencias peligrosas para la regin. Esto podra ser muy peligroso a largo plazo. Aunque llegue el da en que los lderes puedan sentarse alrededor de la mesa de negociaciones ser muy difcil curar los espritus quebrantados por esta grieta sectaria.

Fuente: http://www.middleeasteye.net/news/hezbollah-must-drop-sectarian-rhetoric-push-peace-save-credibility-icg-852222126