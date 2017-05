Slo el 35% de los activistas de Mlenchon, dispuestos a votar por Macron

Militantes por la abstencin

La Vanguardia

Con el 70% de los franceses expresando desagrado por la opcin que se les da a votar en las presidenciales del domingo (Emmanuel Macron o Marine Le Pen), solo el 30% de ellos llevar ese desagrado al extremo de abstenerse, sealan los sondeos. Es decir: una mayora aplastante de descontentos har de tripas corazn y votar. No ser as en el seno del movimiento de la izquierda, la Francia Insumisa, liderado por Jean-Luc Mlenchon, cuyo pujante ascenso es uno de los datos ms significativos de estas elecciones, especialmente con miras a las legislativas de junio.

Versin francesa de la izquierda podemita, la Francia Insumisa decidi, antes de las elecciones, que consultara a sus 508.000 adheridos sobre qu hacer si su candidato no pasaba a la segunda vuelta. El movimiento gan 8,5 puntos respecto a su anterior forma en 2012 (Front de Gauche), el ascenso ms importante de esta campaa, pero sus ms de siete millones de votos se quedaron a medio milln de la clasificacin.

Mientras el conjunto de los polticos hizo su recomendacin de voto en la segunda vuelta, Jean-Luc Mlenchon puso en marcha la consulta interna, de acuerdo con los procedimientos de expresin de este tipo de nuevos movimientos en los que los lderes son ms delegados que jefes.

Mlenchon ha dicho, "no votar al Frente Nacional, yo lucho contra el Frente nacional y digo a todos los que me escuchan: no caigis en el terrible error de emitir un voto para el Frente Nacional pues empujarais al pas hacia un incendio general". Esta posicin fue ampliamente criticada por los polticos y los medios de comunicacin, pero cay muy bien entre sus partidarios.

La consulta interna es electoralmente irrelevante

Casi 250.000 de ellos participaron en la consulta organizada por internet y ayer se conoci su resultado: el 65% se declar por el voto en blanco o la abstencin, y solo un 35% se declar partidario de votar a Macron. La consulta no tiene por objetivo dar una consigna de voto. La nica consigna es no votar por Le Pen. Su resultado es a todos los efectos irrelevante, pues refleja el sentir de apenas 170.000 activistas, es decir el 3,4% de los 7 millones de electores izquierdistas.

Lo electoralmente relevante es el electorado y ah las cosas son bien diferentes: el 52% de los votantes de Mlenchon votarn Macron, segn el ltimo sondeo. Otro 31% se abstendr y otro 17% votar a Le Pen, diga lo que diga Mlenchon. En el campo de la derecha, el electorado de Fillon, abunda ms el voto a Le Pen (29%) y el voto a Macron es menor (49%), con un 22% de abstencionistas. Eso no impide que el escndalo est servido y se presente a la izquierda como una especie de aliada de la extrema derecha.

La clave de este clima son las legislativas que tendrn lugar en junio, con los dos partidos del establishment en ruinas, socialistas y Republicanos, el Presidente electo (Macron) sin partido, y una autopista abierta para la Francia Insumisa.

Sobre 577 circunscripciones, la izquierda de Mlenchon obtuvo en la primera vuelta ms de 12,5% del voto del censo electoral. Ese es el requisito para pasar a la segunda vuelta en las legislativas. La izquierda gan en ciudades tan importantes como Marsella, Toulouse, Lille, Montpellier y Grenoble, y el voto a Mlenchon fue de adhesin a su programa y discurso en un 94%, mientras que el de Macron fue mayoritariamente "tctico". El electorado de Mlenchon es, adems, el ms compacto sociolgicamente: mayora de jvenes y un reparto parecido entre clases medias, cuadros, sectores populares y dems. Todo eso explica que se siga hablando tanto, y tan mal, de Mlenchon en esta segunda vuelta en la que no participa: hay miedo a que la izquierda gane lo que ya se denomina como "la tercera vuelta", es decir las legislativas de junio.

De cara al domingo el sentir de esos 170.000 activistas izquierdistas es irrelevante. El nivel de abstencin no lo ser. Tambin ser importante el debate televisado de esta noche entre Macron, que como orador es bastante flojo, y Le Pen que est aprendiendo a hablar sin mirar papeles. Pero incluso en la peor de las configuraciones para Macron, ste lleva una ventaja de 20 puntos a Le Pen, cuya victoria el domingo es prcticamente imposible.

Apabullante campaa meditica

Por si acaso, los medios de comunicacin bombardean de una forma inusitada. Ayer, en el quiosco estaban alineados, uno al lado del otro, los siete principales semanarios de Francia: todos llevaban la foto de Macron en portada. Todos con titulares favorables al candidato excepto uno (Valeurs actuelles), el menos ledo, que se anuncia como, "el nico semanario favorable a Marine Le Pen". Y al lado de los semanarios, los diarios. Uno de ellos, Liberation, dedicaba toda su portada a una foto de Marine le Pen, con el titular, "No". Les Echos, el diario de los negocios, tambin pona a Le Pen en portada con el titular: "Proyecto FN, las empresas lanzan la seal de alarma". Y fuera del quiosco, lo mismo. Este era el men de artculos ayer recomendados por el portal digital preferido por los periodistas (por orden de aparicin): "El fotgrafo de Le Pen "like" el nazismo", "El nico eslogan que vale es simple: Ni Le Pen, ni Le Pen","El domingo votar por Europa y la tolerancia","La Croix (diario catlico) vota Emmanuel Macron", "Gilles Kepel (experto en terrorismo): "La victoria de Marine Le Pen forma parte del proyecto yihadista". "De Gaulle. Su nieto se las tiene con Dupont-Aignan y el FN". "Yannis Varufakis: "Emmanuel Macron quiso salvar a Grecia, votad por l". "Las mentiras de Le Pen sobre el proyecto Macron".

Una presin apabullante. Utilidad discutible: el 71% de los franceses no considera independientes a los periodistas.

