Venezuela, guerra o terrorismo econmico

La guerra econmica desatada contra la Repblica Bolivariana, diseada y dirigida desde Estados Unidos y llevada a la prctica por las fuerzas opositoras venezolanas con el apoyo de los grandes medios de comunicacin de la derecha criolla e internacional, ha tomado nuevos tintes para convertirse en una ola de terrorismo econmico.

Las prdidas por la violencia desatada se han evaluado en ms de 100.000 millones de bolivares y entre las instalaciones atacadas aparece hasta el Hospital Materno Infantil Hugo Chvez Fras, ubicado en El Valle, Caracas, cuyos trabajadores y pacientes fueron asediados por cerca de tres horas.

Entre los hechos vandlicos destacan los destrozos ocasionados a la Direccin Ejecutiva de la Magistratura (DEM) en el municipio Chacao del estado Miranda, el 8 del mes en curso. Durante el 20 y 21 de abril, grupos violentos ocasionaron daos a bienes privados y pblicos en los sectores Cajigal y San Andrs de la parroquia El Valle.

Los violentos hechos han dejado 29 personas muertas (cuatro adolescentes y 25 adultos) y alrededor de 450 lesionados.

Los concejales del Bloque de la Patria en el Cabildo Metropolitano de Caracas denunciaron ante el Ministerio Pblico (MP) el financiamiento a grupos extremistas que reciben recursos provenientes de la Alcalda Metropolitana, a cargo de Helen Fernndez, y de las alcaldas de los municipios Chacao, Baruta, El Hatillo y Sucre, estado Miranda.

Para el ministro de Comercio Exterior e Inversin Internacional venezolano, Jess Faras, la guerra econmica es una estrategia diseada para desequilibrar a un Gobierno: la desestabilizacin parte de una turbulencia econmica que genera trastornos sociales, vinculados a malestar y conflictividad que pueden surgir de esa situacin. Su expresin concreta es el repunte inflacionario, derivado de una especulacin inclemente con los precios.

Agrega el ministro que otras manifestaciones son el acaparamiento y la escasez crnica de productos de primera necesidad, as como el ataque a la moneda nacional; el sabotaje a sectores claves productivos y el contrabando exagerado de alimentos, con amplio apoyo de poderosos medios de comunicacin para generar angustia y zozobra. Es una estrategia que tiene implcito un propsito poltico: derrocar a un presidente legtimo y no existe ningn gobierno de izquierda en el mundo que no haya sido sometido a un ataque de esa naturaleza.

Recordemos que 2016 result uno de los aos ms duros desde el inicio de la Revolucin Bolivariana debido a los enormes ataques que sufri con la intencin de derrocar al Gobierno de Nicols Maduro.

Entre esas acciones aparece el bloqueo de las cuentas de la Repblica por parte del Banco City Bank que intent descalificar la credibilidad financiera del pas.

Las calificadoras occidentales de riesgos como JP Morgan, presagiaban una inminente cesanta de pagos de deudas venezolanas, que propiciaron un cerco para acceder a crditos internacionales.

La empresa PDVSA como principal generadora de divisas del pas, fue vctima de ataques y sabotajes que pretendan evitar un canje de deuda para el desarrollo de la industria.

Simultneamente hubo un complot para sacar de circulacin y llevarse fuera del pas todos los billetes de 100 bolvares. Ese golpe se mont sobre una estrategia para bloquear financieramente las operaciones y transacciones realizadas por la Repblica para evitar que cumpliera con los proveedores de bienes, materias primas e insumos esenciales para abastecer de medicamentos, alimentos y de servicios a la nacin, as como evitar la cancelacin de la deuda.

Productos alimenticios y de higiene desaparecieron de los mercados, acaparados por compaas distribuidoras o sacados clandestinamente hacia Colombia por la extensa frontera.

Tras esa guerra econmica, con el fin de culpar al gobierno por su deficiente gestin, aparecieron despus los representantes de la derecha opositora y de los medios de propaganda que llaman a realizar cargas violentas e incendiar al pas.

Es decir, se ha pasado al terrorismo como instrumento poltico-econmico que supone la ejecucin de actos violentos para propiciar una atmsfera de pnico colectivo y destruir el orden. Es intimidacin organizada que puede lesionar o poner en peligro derechos individuales como la vida, integridad corporal, salud, libertad o patrimonio, o poner en emergencia a la seguridad pblica lo que pasa por destruir o interrumpir servicios pblicos; atentados o crmenes que tienden a crear una situacin de terror por su carcter reiterado.

El presidente Nicols Maduro puntualiz recientemente que la derecha quiere impedir que se consolide la agenda econmica bolivariana, porque ya se haba ido superando con mucho esfuerzo los efectos de la guerra econmica.

La oposicin de derecha esta obsesionada porque no ha logrado derrocar al Gobierno y en contraposicin crecen los programas sociales en beneficio de la mayora de la poblacin.

Los Comits Locales de Abastecimiento y Produccin (CLAP) estn llevando alimentos de primera necesidad a 6 millones de hogares priorizados que han aminorado las escaseces provocadas. La Gran Misin Vivienda ha entregado 1.600.000 casas en seis aos; a modo de diversificar la economa, en el primer trimestre de 2017 la nacin ha recibido 100.000 millones de dlares por exportaciones de camarn; ya se entregaron este ao 28.000 becas a estudiantes de educacin media y diversificada para garantizarles la culminacin de sus estudios; se aprobaron 1.000 crditos al programa Soy Joven dirigido a la juventud productiva.

Asimismo, el Gobierno compr 238 kilogramos de oro del Arco minero del Orinoco que pasaron a engrosar sus reservas internacionales; est en marcha el plan de la agricultura 2017 y se prev la produccin de 90 millones de kilogramos de alimentos; Venezuela ha cumplido en tiempo sus compromisos financieros al pagar recientemente 2.819 millones sin que mermaran las reservas del pas.

La guerra econmica de la derecha se ha convertido en terrorismo, una forma muy peligrosa para una regin latinoamericana que apuesta por la paz.