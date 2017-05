El Pulitzer de un peridico diminuto y familiar, The Storm Lake Times

Poynter / Contexto y Accin

Si sabes quin es Art Cullen, no te sorprender lo primero que dijo al ver, durante la retransmisin en directo del anuncio de los ganadores de los Premios Pulitzer, que acababa de obtener el galardn por sus editoriales.

Hostia puta, le grit Cullen a su hermano John, el editor del Storm Lake Times de Iowa -un peridico familiar compuesto por 10 personas-.

La nica sorpresa fue que a este comentario no le siguiera una lista ms amplia de adjetivos o adverbios poco habituales en un entorno familiar.

Editorialistas de los grandes peridicos, que quiz trabajis en cmodas oficinas individuales situadas en medio de un relativo esplendor urbano, sabed que: escribir editoriales es solo una de las mltiples funciones diarias de Art Cullen, el ganador del Premio Pulitzer en la categora de redaccin de editoriales.

Sentado en una silla de oficina que l mismo llama ruina de metal gris, Cullen realiza las funciones de redactor jefe de local, reportero a media jornada y editorialista de The Storm Lake Times, un peridico en papel que se publica dos veces por semana y tiene una tirada de 3.000 ejemplares.

CULLEN ES UN TIPO APASIONADO QUE HABLA CON FRANQUEZA SOBRE LA EXPLOTACIN DE LOS TRABAJADORES EXTRANJEROS DE STORM LAKE EN LOS MATADEROS PORCINOS Y EN LA FABRICACIN DE ETANOL

Cullen ha ganado el premio por los editoriales en los que se enfrent a las corporaciones agrcolas ms poderosas de su estado, entre las que se encuentran Koch Brothers, Cargill y Monsanto, y a su financiacin secreta de los abogados defensores del Gibierno durante un gran proceso judicial relacionado con el medio ambiente. Su tenaz periodismo, su apabullante conocimiento y su estimulante escritura eran ms que evidentes si se estaba familiarizado con su trabajo (que abarca en realidad dos aos, aunque fue galardonado por los esfuerzos realizados durante el ltimo ao).

A pesar de que produce editoriales como churros y al mismo tiempo desempea los papeles de redactor jefe de local y reportero a media jornada, Cullen tambin se encarga de maquetar las principales pginas de noticias, e incluso sola manejar la imprenta hasta que la trasladaron a Sheldon, Iowa, a una hora de distancia.

El periodismo importa de verdad y se hace buen periodismo en todos los lugares del pas, afirm Cullen, de 60 aos, el lunes 10 de abril, cuando se conocieron los premios.

Art ha atacado a los granjeros locales, a los abogados, a los dirigentes del Condado, a Monsanto, a Koch Brothers, a la agroindustria y al Partido Republicano, todos ellos iconos en el noroeste de Iowa, cuenta Richard Longworth, apreciado reportero y corresponsal extranjero del Chicago Tribune, ya jubilado, que se ha dedicado a informar de la cambiante economa del medio oeste de los Estados Unidos durante los ltimos aos para el Consejo de Asuntos Internacionales de Chicago. [Cullen]Tach al senador Charles Grassley, una verdadera institucin en Iowa, de ser nada ms que un siervo del grupo de poder republicano, y a otra senadora republicana, Joni Ernst, de ser 'la nica mujer tan vulgar como Donald Trump.

El Pulitzer de Art es un premio a la virtud, afirma Longworth. A veces los tipos buenos tambin ganan.

Storm Lake es una ciudad de 11.000 habitantes, repleta de inmigrantes y dedicada al envasado de carne en el noroeste de Iowa. En ocasiones, los inviernos pueden venir cargados de nieve y resultar lgubres. En el mbito poltico, hay muchos votantes de Trump, aunque sus acciones y declaraciones sobre la inmigracin son una fuente de preocupacin. Un 88% de los nios en primaria es de color, entre ellos, un 75% de origen latino, y se habla un total de 21 idiomas diferentes, aclara Cullen.

CON EL APOYO DEL CONSEJO POR LA LIBERTAD DE INFORMACIN DE IOWA, CULLEN REVEL QUINES ERAN LOS DONANTES SECRETOS QUE HABAN FINANCIADO LA DEFENSA DE LOS CONDADOS EN UN JUICIO MEDIOAMBIENTAL

Cullen desempea sus diversos trabajos con la ayuda de su hermano John y la mujer de este, Mary, y de su esposa, Dolores, y su hijo, Tom, quien colabor en la redaccin de los editoriales galardonados. Adems est la perra de la familia, Mabel --el sabueso de las noticias, como la llama Art--, que pasa la mayor parte del da en las oficinas del peridico.

Cullen es un tipo apasionado que habla con franqueza sobre la explotacin de los trabajadores extranjeros de Storm Lake, utilizados como mano de obra barata en los mataderos porcinos y en la fabricacin de etanol procedente del maz que abunda en los alrededores. As es como describe la realidad econmica existente a su alrededor:

Lo que hacemos es traer a mexicanos para que sacrifiquen a los cerdos porque con el NAFTA los hemos dejado sin negocio y luego les mandamos a todos nuestra produccin de maz y carne de cerdo, mientras, durante el proceso, contaminamos el ro.

El ro, en el centro de las preocupaciones de la publicacin galardonada, es el Racoon, una fuente primordial de agua para Des Moines, la capital de Iowa y por el que se libra una intensa lucha medioambiental.

Al final de un gran proceso judicial medioambiental, el Tribunal Supremo de Iowa emiti una sentencia desfavorable al proveedor municipal de agua Des Moines Water Works, una compaa que abasteca a 500.000 clientes en la ciudad de Des Moines y los condados vecinos [conocidos por la pelcula Los Puentes de Madison]. La corte dict que la compaa no tena derecho a recibir ninguna indemnizacin por parte de tres condados tras los daos sufridos por la contaminacin por nitrato del ro Raccoon. Durante aos, sin embargo, Cullen se mostr implacable y con el apoyo del Consejo por la Libertad de Informacin de Iowa revel quines eran los donantes secretos que haban financiado la defensa de los condados.

Lo que viene a continuacin forma parte de una conversacin telefnica que mantuvimos despus del anuncio del Pulitzer:

Ya que t mismo eres bastante dado a utilizar un lenguaje fuerte, qu c... se siente cuando oyes que acabas de ganar?

Estaba viendo la retransmisin en la pgina de Pulitzer, y estaban anunciando los reporteros nacionales, locales, etc. y luego llegaron al editorial y dijeron Art Cullen y empec a gritarle a mi hermano: Hostia puta, hemos ganado!. Mi hermano, John, es el editor y fue quien cre el peridico en 1990. Empec a gritar y pens que me haba vuelto loco.

Cules crees que fueron los argumentos ms importantes que expusieron tus editoriales?

Todo se basa en la transparencia con respecto a la financiacin de la defensa en el caso del juicio medioambiental. La emprendimos contra los grandes agentes de la industria agrcola del estado y alegamos que sus donaciones tenan que hacerse pblicas. Los agentes ms importantes, Koch Brothers, Cargill o Monsanto, estaban patrocinando en secreto la defensa del condado de Buena Vista.

DESCUBRIMOS QUE (LOS FUNCIONARIOS ELECTOS) SE HABAN REUNIDO CON EJECUTIVOS DE MONSANTO Y KOCH. LA EMPRENDIMOS CONTRA ELLOS Y ALEGAMOS QUE SUS DONACIONES TENAN QUE HACERSE PBLICAS

Descubrimos que (los funcionarios pblicos) se haban reunido con ejecutivos de Monsanto y Koch. Mi hijo Tom recopil la mayor parte de la informacin y averigu que la Asociacin de la Agroindustria de Iowa estaba colaborando con la Oficina Agropecuaria de Iowa para canalizar las donaciones secretas al condado.

Nos pusimos a trabajar con el Consejo por la Libertad de Informacin de Iowa, que escribi varias cartas diciendo que se trataba de registros pblicos, segn la legislacin del Estado de Iowa. Y aunque no los publicaron, cancelaron la financiacin. Todo se basa en la transparencia de la financiacin gubernamental.

Cmo ha afectado a tu pasin el hecho de tratarse de un lugar pequeo? Es ms fcil o difcil cuando rendir cuentas es algo ms corriente, puesto que al fin y al cabo puede que te encuentres en la calle con las personas sobre las que escribes?

He perdido algunos amigos en el camino, y algunas personas no nos comprenden. Por qu hostigar a los dirigentes del condado y hacer que se marcharan sus valedores? Y yo deca: Porque no estaba bien. Sentamos que el pblico se mereca saber quin estaba pagando nuestras facturas. Realizamos una labor periodstica de vanguardia y mi hijo (que tiene 24 aos) hizo la mayor parte del trabajo.

Ya hemos hablado en otras ocasiones de tu trabajo acerca de la inmigracin, sobre todo poco despus de la controvertida orden ejecutiva del presidente Trump. Sigue existiendo la misma confusin y miedo del que hablamos en la zona de Storm Lake en lo que a inmigracin se refiere?

Las cosas se han calmado un poco. El jefe de polica, Mark Prosser, ha tranquilizado las cosas. Se ha presentado con su uniforme en algunos lugares pblicos y ha dicho: No te arrestaremos solo porque no tengas papeles.

Muchos editorialistas ocupan hermosas oficinas de edificios situados en grandes ciudades con numerosas comodidades. Si trabajas en lugares como The New York Times o The Washington Post, los peces gordos vienen a ti y no cuesta mucho que te devuelvan las llamadas. T como lo llevas?

Estoy rodeado de pilas de peridicos y pruebas de impresin de ms de tres semanas de antigedad. Cualquiera puede venir y chillarme. La oficina es un desastre, nuestras condiciones de trabajo son muy diferentes.

A simple vista, qu supone este reconocimiento para personas como t que trabajan en entornos ms aislados y que se rompen el culo para sobrevivir y que creen en el periodismo?

Que el periodismo importa de verdad y que se hace buen periodismo en todos los lugares del pas.

Algo ms que aadir?

S, poned por favor un enlace al Consejo por la Libertad de Informacin de Iowa (Iowa Freedom of Information Council). Estn arruinados y no tienen mucho apoyo.

--------------------------------

Traduccin de lvaro San Jos.

Este texto se public originalmente en Poynter.

Fuente: http://ctxt.es/es/20170426/Politica/12473/pulitzer-periodico-local-familiar-james-warren.htm#.WQj671pM-Yk.twitter