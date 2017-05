Decisin de la DC de competir separada en las presidenciales es el mejor escenario para el Frente Amplio

Con la decisin tomada el domingo pasado por la Democracia Cristiana (DC) en su Junta Nacional de llevar de candidata a Carolina Goic en primera vuelta de las elecciones presidenciales del 19 de noviembre, se abre un perodo de dura campaa electoral. Y de optimismo para el Frente Amplio.

Dicen por ah que fue Eduardo Frei quien le dio el tono a la opcin del establishment de la DC de arremeter con Goic. sta se confirm despus de la derrota de Lagos, sembrando pnico en sus ex socios de coalicin. En una conferencia de prensa, el 11 de marzo pasado, el ex presidente DC habra dicho: La DC, a mi juicio, debe ir a la eleccin de noviembre. La decepcin de los guilleristas de la DC los llev a declarar que se haba tirado a la basura aos de historia y trabajo conjunto (con el PS, el PPD, el PRSD y ahora ltimo con el PC).

Este es un escenario fragmentado a la francesa en un marco de crisis la institucionalidad postdictadura. Por el momento hay tres candidatos oficiales del Duopolio o bloque tradicional y dominante. El empresario Sebastin Piera por la coalicin de extrema derecha neoliberal Chile Vamos, la diputada DC Carolina Goic, y el senador y periodista Alejandro Guillier candidato designado del Partido Socialista y de los radicales. Estos dos ltimos se ubican en el centro socialdemcrata-progresista neoliberalizado, por mucho que les guste llamarse de centro-izquierda. A los que se agregan los tres precandidatos del Frente Amplio en construccin, Beatriz Snchez, Alberto Mayol y Marcela Daz recientemente designada por el Partido Igualdad. Los del FA, se sitan a la izquierda de los otros tres del tradicional duopolio. La definicin del FA se hara a comienzos de julio en primaria o en su defecto en una consulta nacional.

Ni ME-O ni Parisi son competitivos en el escenario actual.

Piera (el Franois Fillon chileno, por los escndalos de corrupcin que afectaron al derechista poltico de los Republicanos franceses) toma aparentemente palco. Pero ya tendr que rendirse a la evidencia; de que Goic no puede levantar otra estrategia que no sea intentar seducirle ese nicho de su electorado de clase media y popular, que lo ama un poco, pero que desconfa del ex presidente bajo robustas sospechas de faltas a la probidad, abuso de poder, trfico de influencias y delito de iniciado.

A la candidata DC, asesorada por la derechista Mariana Aylwin, y los clanes Walker, Martnez y Zaldvar no le quedar otra que hacerle constantes guios a ese sector con preferencias conservadoras en lo cultural, obsesionado con la seguridad, receptivo al discurso del crecimiento para dejarse manipular y acostumbrado al gasto con endeudamiento.

Es obvio que A. Guillier tambin intentar en su discurso atraer a este sector social de clases medias y pequeos propietarios, pero ponindole un matiz progresista (ya critic a las empresas transnacionales) para asegurarse el flanco izquierdo. Lo har de manera oportunista, siguiendo la tradicin de la Concertacin-NM que ha monopolizado la vida poltica chilena desde la cada de la dictadura, salvo los cuatro aos de Piera. Fue en este tramo poltico donde se desplegaron con fuerza las demandas populares y los movimientos sociales en educacin y medio ambiente. El PC lo ayudar (a Guillier) a recolectar votos en el mundo popular.

No olvidemos la rebelin popular en Aysn cuando el magnate-presidente decidi aumentar el precio del gas. Hoy, como Trump y aguijoneado por los editoriales de El Mercurio, Piera se propone bajarles los impuestos a los empresarios. Junto con rehacer al gusto patronal la reforma laboral mal hecha de la Nueva Mayora.

Los polticos de la NM en crisis no tienen problemas con el doble discurso de la reforma gradual y las promesas de culto del orden. Tanto Guillier como Goic andarn entonces soplndose en la nuca.

Los precandidatos del Frente Amplio tienen la ocasin soada de marcar diferencia programtica y de estilo. A condicin de construir una mayora democrtica, popular y antineoliberal dispuesta a movilizarse por conquistar sus derechos sociales. De dirigirse directamente al pueblo ciudadano y trabajador (visibilizarlo y reconocer su situacin estratgica en un proyecto de pas empieza por nombrarlo en el relato) que no vota. Ese 70% de jvenes, mujeres, precarios, estudiantes, pobladores, trabajadores de la educacin, la cultura, la produccin y de servicios que perdi confianza en los partidos y los polticos debido a la corrupcin institucional del sistema; entusiasmarlo con un proyecto de pas que haga soar al mismo tiempo que se le plantean reformas transitorias bien concretas.

A los candidatos del FA no les quedar otra opcin que confrontar a los candidatos del sistema, el neoliberalismo, la corrupcin y las prebendas. El candidato o candidata del Frente Amplio tendr que apoyarse en las demandas populares (educacin, pensiones, salud). Adems de saber plantear de manera de crear consciencia, el problema de la creacin de empleos y del desarrollo econmico de manera franca y sin concesiones al empresariado ni amedrentarse ante las arremetidas de los medios y de sus periodistas y opinlogos defensores de la ortodoxia neoliberal.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.