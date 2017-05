El debate honesto en la era de la posverdad

Cuesta mucho, en esta sociedad incapaz de discutir sin agresividad, poner algo de claridad a las cosas. A menudo percibo una absoluta falta de oportunidad para crear espacios de discusin ms o menos fructferos, esto es, capaces de arrojar luz a los temas de debate, lograr puntos de encuentro que, al menos, sirvan para determinar dnde empiezan o acaban las discrepancias de cada uno.Esto es grave, porqueque mantenemos en la sobremesa, en el trabajo, en el bar o en las caas del fin de semana. Y si ese tono que torna irrelevante el tema en cuestin (puesto que prima el espectculo dialctico, el circo) se ejerce en una discusin de ftbol, tema que podramos definir objetivamente como trivial, pues bienvenido sea, supongo. Pero cuando se trata de temas algo ms trascendentales, que afectan o pueden afectar a la sociedad, sera de agradecer encontrar otras formas.Este parecido entre tertulia televisiva y discusin cotidiana, demuestra que la tele es un reflejo de la sociedad? Yo siempre he negado esta teora, creo ms bien que. Lo de quesigue emitindose porque la gente lo ve, es una verdad a medias, y tampoco demuestra nada. Si no lo pusieran y en su lugar hiciesen un programa de contenido social o cultural, a lo mejor la gente tambin lo vera, y de paso se construira algn valor social. Y en cualquier caso, que la gente lo vea no quiere decir que le guste. Yo a veces dejo un programa que me parece horroroso, pero soy capaz de verlo un rato.Me cuesta mucho no responsabilizar a los medios de comunicacin de buena parte de las enormes carencias democrticas de nuestra sociedad. Que la gente reproduzca en sus discusiones argumentos manidos y faltos de veracidad, se puede deber en parte a su falta de empeo en estar informado, pero tambin a que esas falsedades las ha escuchado o ledo en un medio de comunicacin. Dnde si no?. El problema, adems, est en lo que planteaba la periodista Rosa Mara Calaf en una entrevista hace poco: La ciudadana cree que est informada cuando est slo entretenida ., aun cuando los titulares son tendenciosos o directamente falsos, aun cuando el contenido de las noticias no hace sino reproducir las notas de prensa de las agencias informativas no pocas son las veces que vemos noticias casi idnticas en distintos medios, ya que las copian de Efe, Europa Press u otra agencia, aun cuando los informativos ofrecen contenido superficial y falto de contexto. Alguien sabe qu est pasando en Siria, aparte de que hay una guerra? Alguien sabe de dnde sale el Estado Islmico? Acaso sale de la nada? Cmo se financi, quin lo cre, dnde se entrenaron, cmo graban esos pedazos de videos de propaganda?Lo que mayoritariamente vemos en la televisin, principal fuente de difusin de nuestra sociedad, son debates acalorados, groseros y superficiales protagonizados por tertulianos convertidos en todlogos, gente que sabe de todo, que habla de todo, y moderado por un presentador-periodista convertido en estrella de la tele. El periodista como estrella, ms importante que la noticia. El fin del periodismo.: vale la imprecisin, vale la brocha gorda, la afirmacin gruesa, la alusin personal vale hasta la mentira. Lo que vemos es una representacin de una discusin o debate en distintos formatos donde la principal caracterstica es la falta de honestidad., y me refiero a las normas que deberan regir cualquier discusin seria: la educacin, el respeto en los turnos de palabra, los argumentos apoyados en hechos contrastados y veraces, la posibilidad de profundizar en los temas y no quedarse en las ancdotas pero no, lo que prima es la inmediatez, la alta tensin y el ritmo frentico. Al final, lo que se rescata en la resaca de los debates es la genial respuesta de Fulanito a Menganito, la tensin entre Pepa y Pepe o la gracia de no s quin. Y cuando se trata de un debate parlamentario o entre candidatos, ms de lo mismo, pero con un plus aadido: vienen siempre precedidos por una tertulia con opinadores todlogos que van allanado el terreno para dejar bien sesgado los trminos del debate. Lo cierto es que la informacin, ese derecho humano, ese bien pblico fundamental para el normal funcionamiento de una democracia, al final da lo mismo.Y este es el gran problema: la informacin es irrelevante.. Cuando se habla de la era de lase suele decir que es "la mentira de toda la vida". Yo creo que es peor,, es precisamente. No le importa a los tertulianos de la tele, no le importa a los columnistas de los peridicos y no le importa a la ciudadana.Con qu argumento respondes a una mentira? De qu sirve, si ese debate ya est viciado? Luego tenemos a los relativistas, cual sofistas presocrticos, preguntando que "quin tiene la verdad?", pretendiendo as plantear que la verdad es relativa. Vamos, que vale todo, que si para m la verdad es que hay armas de destruccin masiva en Afganistn, da lo mismo que no haya evidencia alguna al respecto.Lo que importa es lo que creemos o, mejor dicho, lo que nos han hecho creer.en mis creencias, en mis emociones y opiniones preconcebidas. Si a m no me gusta o no me cae bien un poltico, cualquier cosa que se diga de l y lo desacredite, me vale, aunque sea una calumnia. Lo mismo con un partido, con un acontecimiento internacional, con un juicio. Yo ya he juzgado, ya he decidido, y la informacin que recabe solo la quiero para reafirmarme en mis creencias., y mi sensacin es que no empieza en la gente sino en los medios y en los espacios que generan corrientes de opinin. Ah se representa esa forma de discutir y de construir opiniones, y se exporta a la sociedad.. En una discusin no se escucha, solo hay ruido; y si se escucha, no es para tratar de entender la postura del otro, sino para responder, para. La discusin en la tele, al estar tan plagada de intereses polticos y propagandsticos, est diseada como una batalla donde solo puede quedar uno. Y por supuesto, dando por veraces las informaciones que publican esos grandes medios que caen una y otra vez en la tergiversacin, la manipulacin, el sesgo o la mentira. As, en las discusiones cotidianas vemos los mismos comportamientos.Como dice Calaf en esa misma entrevista, hemos pasado de la opinin pblica a la emocin pblica. Qu podemos hacer? Si los datos no importan, si los hechos no importan, si mi experiencia personal es ms relevante que las estadsticas (no pocas veces te encuentras a uno que, por ejemplo, te dice que "conoce a un tipo que se aprovecha de una ayuda pblica", pretendiendo demostrar as que todos los que piden ayudas se estn aprovechando injustificadamente), cmo podemos construir una sociedad saludable y democrtica? Hay un primer problema que tiene que ver con los medios, cuyo inmenso poder e influencia est al servicio de sus propietarios, que a su vez responden por los intereses del establishment, en lugar de servir de herramienta y de defensa de los ciudadanos, sus legtimos propietarios. se problema est detectado y hay muchas posibles soluciones, empezando por plataformas y observatorios de medios, o incluso con una ley de comunicacin que regule, y que proteja a los ciudadanos de la mentira y la manipulacin, que deberan ser inaceptables tanto en medios pblicos como privados, porque estamos hablando de un derecho humano y un pilar fundamental de la democracia.El segundo problema es ms complejo, es el que tiene que ver con esa falta de espritu crtico que vemos tan a menudo, que hace irrelevante la verdad y que legitima la experiencia personal y las emociones antes que los hechos y los datos. Yo creo que este segundo problema es consecuencia del primero, de manera que la resolucin del primero sentar las bases que atajen el segundo.As que, una vez ms, es en los medios y en nombre del periodismo donde tenemos que librar la batalla que devuelva a los ciudadanos el derecho a la informacin en la era de la posverdad.Blog del autor: La Lgica del Kruger http:// lalogicadelkruger.blogspot. com.es/

