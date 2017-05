El futuro de Almaraz y Garoa no est en manos de la ciudadana

La Agncia Portuguesa do Ambiente hace pblicas sus consideraciones sobre el Almacn Temporal Individualizado de Almaraz (ATI) basndose nicamente en la informacin aportada por el Gobierno del Partido Popular, sin abordar la cuestin sobre el alargamiento del funcionamiento de la central.

Endesa e Iberdrola siguen utilizando la central de Garoa como moneda de cambio para la continuidad del negocio nuclear. Endesa apuesta con claridad por mantener en funcionamiento una central que est en muy malas condiciones.

En las ltimas horas se ha conocido la decisin de la Agncia Portuguesa do Ambiente, tras analizar exclusivamente los documentos presentados por los representantes del Gobierno espaol, sobre los impactos de la construccin de un almacn de residuos nucleares (ATI) en la central nuclear de Almaraz. Ecologistas en Accin y el Movimiento Ibrico Antinuclear (MIA) ya ha mostrado a travs de varios representantes de las organizaciones lusas integradas en l la parcialidad de una decisin que evita abordar el fondo de la cuestin, esto es, si es necesaria o no la construccin del almacn. Francisco Ferreira, presidente de la asociacin ambiental portuguesa ZERO, califica este proceso como "muy extrao y declara: "No sabemos si no existen otros intereses que van ms all de la construccin del almacn en la decisin anunciada el jueves, pero se crear un precedente muy peligroso para situaciones similares en el futuro".

Tambin Joo Branco, presidente de otra asociacin ambientalista lusa, Quercus, cree que la decisin de autorizar la construccin de la bodega era una "cesin a los intereses nucleares de Espaa". Considera la construccin del almacn como una "cortina de humo" para ocultar lo que realmente est en cuestin, que es "la extensin por otros 20 aos de vida de una planta de energa nuclear obsoleta".

En el mismo sentido se ha pronunciado Pedro Soares, presidente de la Comisin de Medio ambiente del Parlamento portugus y diputado por el Bloco de Esquerda, que ha aadido que lamentablemente el Gobierno portugus acept pronunciarse sobre los impactos transfronterizos a partir de los estudios espaoles. Que el Gobierno portugus acepte este procedimiento supone un antecedente gravsimo. Algo similar ocurre con la apertura de la mina de uranio en Retortillo (Salamanca), a 20 kilmetros de la frontera, una apertura que Espaa ni siquiera consult a las autoridades portuguesas.

Francisco Castejn, de Ecologistas en Accin y coordinador del MIA, aade que la decisin del Gobierno portugus viene a consagrar la ilegalidad internacional cometida por el Gobierno espaol en el proceso de autorizacin del ATI de Almaraz. En este intento de prolongar el funcionamiento de la central, se ha autorizado el ATI a pesar de que se incumple la obligacin en este tipo de procesos de consultar al conjunto de la ciudadana portuguesa. El proceso de la Declaracin de Impacto Ambiental (DIA) debera comenzar de nuevo. Por esta razn, Ecologistas en Accin present un recurso de alzada contra la decisin del Gobierno espaol, que elevar a las instancias oportunas si no se acepta su recurso para empezar de nuevo todo el proceso de evaluacin de impacto ambiental del ATI.

Por otra parte, el pasado 26 de abril el consejo de administracin de Nuclenor, participado a partes iguales por Iberdrola y Endesa, acordaba mantener la solicitud de reapertura de la central nuclear de Garoa. Una decisin que demuestra que el anuncio de Ignacio Snchez Galn, presidente de Iberdrola, ante la junta de accionistas el 31 de marzo solo fue un paso ms de la negociacin "en diferido" que vienen manteniendo con el Ministerio de Energa desde 2013 para conseguir una rebaja fiscal y otras contrapartidas econmicas. Endesa, sin embargo, est decidida a reabrir la central, a pesar de las enormes incertidumbres tcnicas y econmicas que esto supone.

Ahora ser el Ministerio de Energa el que tenga la ltima palabra en la concesin del permiso de reapertura para la central de Garoa. Ya ha manifestado que tardar un tiempo para hablar con todas las partes implicadas. En este sentido, Ecologistas en Accin y MIA exigen que se escuche el clamor de la mayora social por el cierre y desmantelamiento de Garoa.

El debate sobre el futuro de las nucleares en Espaa est encuadrado en otro de mayor calado que es el del modelo energtico de cara a los prximos 20 aos. Es imprescindible abordar el debate de la transicin energtica. Pero mientras este debate se hurta a la ciudadana, el Gobierno toma decisiones que anteponen los dividendos nucleares a los intereses de una ciudadana que se muestra mayoritariamente contraria a la energa nuclear, especialmente en Portugal.

Por todo ello, Ecologistas en Accin y MIA demandan nuevamente un debate pblico sobre el futuro de la energa nuclear. Una energa que impide la transicin a un sistema energtico 100 % renovable y que supone la gestin de cientos de miles de toneladas de residuos altamente radiactivos.

Fuente: http://www.ecologistasenaccion.org/article34179.html