Entrevista a Bertrand Tavernier

"Si el cine francs se olvida de la clase obrera, el resultado es Marine Le Pen"

Bertrand Tavernier durante el rodaje de Las pelculas de mi vida

Bertrand Tavernier (Lyon, 1941) no haba nacido cuando se estrenaron la mayora de Las pelculas de mi vida, su nuevo filme. Pero sus races e infinito conocimiento de la industria francesa le convirtieron en una enciclopedia de directores, luchas obreras y gustos estticos del cine de aquella poca. El documental se cuenta en tres horas de visionado, 94 pelculas y 582 extractos de lo que l considera la excelencia gala.

Eso s, hasta 1970. Ese fue el ao en el que Tavernier se estren como director y, como confes durante la promocin, cuando su cine entr en conflicto con el de los dems. Esto no le hizo perder la devocin por sus colegas ni traslad su mirada hacia su propio ombligo, como critica a muchos directores. La admiracin constante y la consigna de que "el cine debe ser social y poltico" le convirtieron en uno de los nombres ms respetados del sptimo arte.

El hombre que nos dio grandes obras como La vida y nada ms y Hoy comienza todo usa su ltimo filme como una leccin de humildad y de historia: la que se cuenta a travs de la pantalla y, en ocasiones, tiene ms memoria que la clase poltica. Reconoce que Francia vive un periodo convulso y que lo peor -Marine Le Pen- est por llegar. Pero tambin tiene esperanzas en la nueva generacin de cineastas, aquella que se olvida de la nouvelle vague para empaparse de la fibra social de sus antecesores. Todo, por supuesto, con un aire muy francs.

Dicen que para ser un buen escritor hay que ser un lector voraz, ocurre lo mismo para ser buen director?

Es cierto que muchos grandes directores son unos espectadores extraordinarios. Gente como Jacques Becker, Tarantino, Michael Powell o la prctica totalidad de cineastas italianos.

En nuestro oficio es necesario estar al corriente de lo que se hace alrededor de uno mismo, aunque solo sea para evitar errores. Para no volver a inventar la plvora, como yo les digo a mis estudiantes. Porque se creen que son los pioneros en todo, pero hay muchsima gente que ha inventado la plvora antes.

Las pelculas de mi vida llega hasta 1970, justo cuando comenz a hacer cine. Es ms complicado mostrar admiracin por sus coetneos? Separar su xito del suyo propio?

En parte s, porque en ese momento tena un conflicto de intereses entre mis pelculas y las pelculas de los otros. La otra razn es que el periodismo actual es muy suspicaz. Podran haber dicho que incluyo las pelculas que han sido financiadas por las mismas personas que pusieron dinero en las mas. O que digo cosas buenas de un actor por amiguismo, o porque ha trabajado conmigo.

Martin Scorsese hizo lo mismo en Il mio viaggio in Italia (Mi viaje a Italia) y Un viaje personal con Martin Scorsese a travs del cine americano.

Justo. l se detiene en el ao en el que se convierte en director. Cuando eres director, tienes orgullo de lo que haces y no te detienes a compararte con otras personas. No debes, al menos.

Y adems, el tiempo me permite tomar distancia para una pelcula como esta. La memoria es uno de los temas principales La memoria es algo que requiere tiempo, porque el tiempo es lo que sana las querellas y las luchas estpidas. Permite olvidar todo lo que sea superficial.

Al despertar el da, La bestia humana y casi todas las pelculas de su filme son muy polticas. Sin miedo a posicionarse con la clase obrera en plena poca del Frente Popular. Se ha perdido eso?

S, el cine capt de forma maravillosa pocas como la del Frente Popular. Los directores saban filmar a los obreros, entrar en contacto con su rutina. Pero tambin hubo un gran nmero de cineastas que rodaban ms a gusto con los medios ricos y elitistas que en un entorno proletario.

A partir de la mitad de los aos 60, los obreros desaparecen del cine francs. Los jvenes cineastas se prestaron ms a las historias autobiogrficas y, a su vez, los partidos de izquierda franceses perdieron el inters por la clase obrera. Si el cine francs y la poltica de izquierdas se olvidan del proletariado, el resultado es Marine Le Pen.

En la ltima dcada, el cine francs ha recuperado historias sobre la crisis y la precarizacin de la clase media. La ley del mercado, El capital o Dos das y una noche. Por qu no cala ese mensaje?

Creo que el cine puede muchas cosas, pero no lo puede todo. El cine francs actual, desde hace quince aos, ha vuelto a descubrir al mundo obrero. Cineastas como los que mencionas, Stphane Briz, Jacques Audiard o Philippe Lioret, lo han hecho de forma estupenda. Tienen ms conocimiento de nuestra sociedad y han hablado mejor de lo que ocurre Francia que muchos polticos.

En Espaa, nuestro presidente admiti que no ve pelculas espaolas. Ocurre eso en Francia? Es una muestra de su desinters?

El cine ha lanzado seales de alarma. Hay muchos documentales y pelculas que alertan de los problemas sociales y ha habido una sordera espantosa por parte de los polticos. Ellos tampoco ven nuestras pelculas, no conocen el mundo real como nosotros.

Por ejemplo, en Francia tenemos a una poltica -no dir su nombre- responsable de los asuntos relacionados con la pobreza. Vio mi pelcula Hoy comienza todo -estrenada en 1999- hace cuatro aos. Cuando la vio, me dijo: "es increble, aparecen todos los dramas sociales de la actualidad". Es cierto que aparecen, pero no les interesan. Ella est en el poder desde hace cinco aos y no ha adoptado ninguna medida para subsanarlos.

En la pelcula utiliza a menudo el calificativo "muy francs" para referirse a actores, a un plano o a la msica. Cmo definira ese adjetivo?

Hay pelculas que se desposan con la identidad de su pas. Pero en el cine francs se han abierto muchas corrientes complejas. Por ejemplo, algunos grandes cineastas estaban marcados por el cine norteamericano y lo conocan muy bien. Jacques Becker, por ejemplo, tomaba el ritmo de Hollywood, pero haca pelculas muy francesas sobre la realidad y la sociedad francesas.

Jean Pierre Melville tambin se aliment solo del cine americano y haca pelculas en homenaje a esa industria. Lo gracioso es que nunca llegaron a proyectarse all porque tenan un tono tan especial, tan personal, que no gustaban a aquella audiencia. l y otros muchos directores ponan algo original. Daban un color y una irona propios de aqu.

Tambin ocurra con los exponentes de la nouvelle vague. Truffaut y su pasin por Hitchcock o Rivette por Howard Hawks. La admiracin ennoblece el oficio de director?

Me encanta esta pregunta. Yo pienso que s, claro. Primero, me gustan los directores clsicos de cine norteamericano porque son muy modernos. Tambin me gustan los directores actuales: Tarantino, Steven Soderbergh, Alexandre Payne y muchsimos ms.

Creo que la admiracin hacia las personas que han existido antes que uno mismo es un sentimiento muy gratificante. Victor Hugo escribi: "yo conozco a muchos autores que se resecan por su falta de admiracin". Yo tambin he conocido a muchos cineastas que solo estn interesados en s mismos y su obra se encoje cada vez ms, se hace menos interesante con los aos. La gente que est al da, abierta al cine del resto del mundo, en cambio, ha rodado pelculas extraordinarias hasta el final de sus vidas.

En la otra cara, qu peligros tiene que un cineasta se estanque en el pasado?

Mi pelcula no es en absoluto nostlgica. Est llena de admiracin, es pasional, pero en ningn momento digo que ese cine sea mejor que actual. Creo que hay pelculas excepcionales y que, en cualquier caso, el cine francs est muy vivo. Tambin tiene muchos problemas, pero siempre los ha tenido.

En su pelcula, por la poca, no aparecen mujeres cineastas. Hoy en da existe una generacin muy importante de directoras francesas: Sophie Marceau, Celine Sciamma o Maween le Besco. Dira que la escasa paridad es uno de los problemas de la industria?

Estoy encantado de que haya mujeres cineastas. Ha sido una tarea difcil. En los aos 30 haba dos y no haba ninguna mujer poltica. El cine no mostraba una situacin formidable, pero ganaba dos a cero a la poltica. Tuvimos que esperar hasta 1946 para que una mujer saliese electa en Francia.

S, esta industria ha sido una profesin de hombres tambin por razones fsicas. Entraron ms mujeres cuando la tcnica evolucion y hubo cmaras ms ligeras y menos proyectores. Por supuesto, han existido mujeres que tuvieron un papel importante en la liberacin femenina de la industria. En mi pelcula subrayo sus guiones o su trabajo en el equipo.

Pero es cierto que los directores lo monopolizaban todo. En los aos 40 haba dos mujeres, en los 50, tres. Ahora hay muchas ms y varias estn seleccionadas para el festival de Cannes. Es un avance progresivo, pero por fin hay mujeres cineastas.