Un poco de suciedad es buena para tus hijos

The New York Times

Qu sucede cuando el chupn se cae de la boca del beb y aterriza en el suelo? Algunos padres ansiosos lo esterilizan antes de drselo al beb otra vez, mientras que otros padres ms relajados simplemente lo chupan antes de ponerlo de nuevo en la boca de su hijo.

Es comprensible que muchos se preocupan por los grmenes y la suciedad que puede llegar a la boca de su hijo. Sin embargo, muchos tambin han escuchado en aos recientes sobre la hiptesis de la higiene, que establece que cierta exposicin a grmenes y microorganismos durante la primera infancia es buena para todos porque ayuda a que el sistema inmunitario se fortalezca. Un estudio sueco de 2013, por ejemplo, demostr que los nios cuyos padres solo limpian los chupones con su saliva tienen menores riesgos de presentar eczema.

Cuando nos referimos a la hiptesis de la higiene, es decir, a las teoras que estudian los posibles problemas que podran asociarse con una crianza con poca exposicin a grmenes y suciedad, estamos hablando bsicamente de crecer al aire libre. Nos referimos a vivir en un mundo de limpieza relativa y superficies controladas, donde incluso los nios pequeos que estn constantemente recogiendo cosas del suelo y llevndoselas a la boca no estn en contacto con una variedad muy grande de grmenes.

El ambiente creado es en el que crecen nuestros hijos, dijo Jack Gilbert, director del Centro Microbioma y profesor de Ciruga en la Universidad de Chicago. Gilbert fue uno de los autores de un conocido estudio de 2016 publicado en The New England Journal of Medicine, el cual compara los perfiles inmunolgicos de nios amish, criados en pequeas granjas familiares, con los perfiles de los nios hutterite, que son parecidos genticamente, pero crecen en granjas grandes e industrializadas. Los amish, que viven en un ambiente caracterizado por ser rico en microbios, o mejor dicho, lleno de polvo de corral, tienen un ndice de asma sorprendentemente ms bajo.

El Dr. Gilbert es coautor, junto con Rob Knight y Sandra Blakeslee, de un libro sobre el tema que saldr publicado en junio llamado Dirt Is Good: The Advantage of Germs for Your Childs Developing Immune System (La suciedad es buena. Las ventajas de los grmenes para el desarrollo del sistema inmunitario de tu hijo).

Desde que comprendimos que los microbios causan enfermedades (el ltimo siglo y medio), los humanos hemos tratado desesperadamente de crear una barrera que nos proteja del mundo microscpico de las bacterias, virus y hongos. Nos hemos separado deliberadamente por razones de comodidad y de miedo a la enfermedad, dijo el Dr. Gilbert.

Los esfuerzos han funcionado; no hay duda de que la mejora en la higiene ha salvado a muchos nios de la enfermedad y la muerte. La separacin escrupulosa de los nios y los microbios presentes en el agua sucia o en la leche sin pasteurizar ha tenido un papel importante en la reduccin de la mortalidad infantil, lo que ha permitido que millones de nios sobrevivan y crezcan sanos. Sin embargo, en aos recientes tambin nos ha surgido la duda acerca de si los nios que estn completamente aislados del ambiente microbitico en el que nuestra especie se ha desarrollado podran crecer con consecuencias negativas producidas por nuestras casas impolutas.

La separacin comienza incluso antes de que el beb llegue al ambiente limpio de su casa. Todos los mamferos nacen impregnados con bacterias provenientes del canal de parto, dijo Maria Gloria Dominguez-Bello, ecologista y profesora del Programa del Microbioma Humano en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York. Los nios alimentados con leche materna estn en un periodo de exposicin baja al ambiente, pero de gran contacto con la madre; despus del destete es cuando los bebs comienzan un periodo de mucha mayor interaccin con los microbios a su alrededor.

El final de un periodo estricto de lactancia es el inicio de una exploracin intensa del ambiente, dijo la Dra. Dominguez-Bello. Esto les sucede a todos los mamferos, incluidos nuestros nios, que lamen todo lo que encuentran. La ltima parte del periodo de lactancia es una combinacin de leche y slidos; cuando termina se supone que ya estamos listos para enfrentar al mundo.

Los hbitos humanos modernos, dijo, pueden interferir con esta exposicin temprana en cada etapa: los bebs pueden nacer por cesrea, sin contacto con el canal de parto y sus bacterias; adems pueden ser alimentados con bibern en lugar de pecho; probablemente duerman lejos de su madre, y tambin es posible que reciban antibiticos para tratar cada infeccin que contraigan.

En un estudio publicado en 2016, en el que particip la Dra. Dominguez-Bello, los cientficos determinaron el desarrollo microbitico de un grupo de bebs en Estados Unidos al analizar de qu manera se vio afectada su poblacin bacteriana dependiendo del tipo de nacimiento, si fueron alimentados con frmula o con leche materna y su contacto con antibiticos. En su investigacin de la cuenca del Amazonas en Sudamrica, la doctora descubri que, tanto en las casas rurales como las chozas, la mayora de las bacterias estn relacionadas con el ambiente que las rodea. En tales condiciones, dijo, es ms probable que las madres carguen al beb, duerman con l y ambos estn expuestos a las bacterias de las plantas y la tierra.

La investigadora explic que, al mismo tiempo que las casas se vuelven ms cerradas y ms divididas, los espacios estn cada vez ms separados segn su uso y la velocidad a la cual el aire del exterior remplaza el aire interior ha disminuido. Lo que sucede es que reducimos el contacto con las bacterias del ambiente exterior, as que nos convertimos en la fuente principal de bacterias: nuestra piel, nuestra boca desechamos bacterias y la casa se vuelve altamente humanizada. La mayora de las bacterias en una casa urbana ser de origen humano, dijo.

Las paredes, sostiene, son los mejores testigos; develan lo que sucede en la casa porque no se limpian con frecuencia. Despus de muchos aos, dice: Vas a encontrar una gran cantidad de bacterias orales cerca del lavabo, bacterias vaginales y fecales cerca del escusado y bacterias de la piel en toda la casa.

As que necesitamos estudiar las consecuencias para la salud de los ambientes creados, incluso el ambiente ms moderno e higinico, que es un lugar complicado y de ninguna manera estril.

Solamos vivir en ambientes ms polvorosos, dijo Marsha Wills-Karp, profesora de Salud Ambiental e Ingeniera en la Escuela Bloomberg de Salud Pblica de la Universidad Johns Hopkins. De todos modos, seal, a pesar de que las casas estn ms limpias, el ambiente creado contiene muchos componentes, como partculas qumicas y areas, no solamente microbios.

Los estudios han demostrado que cultivar o germinar un microbioma en el nio es absolutamente crucial, dijo. Por un lado, no debes sacar a tu hijo y exponerlo a infecciones agresivas, pero por el otro, tampoco debes crear un ambiente tan estril que su sistema inmunitario no se desarrolle con normalidad, pues esto lo pone en riesgo de padecer enfermedades inmunes.

As que lo que hemos aprendido, dijo el Dr. Gilbert, es que el contacto temprano con los microbios puede moldear el sistema inmunitario, lo que determina la posibilidad del nio de desarrollar condiciones autoinmunes, como eczema y asma; tambin puede moldear el sistema endocrino e incluso puede afectar el desarrollo neurolgico.

Distintos hongos y bacterias tienen distintos efectos en distintas enfermedades, y afectan a cada nio de modo distinto, dijo. An no entendemos del todo las interacciones entre el sistema inmunitario, el genoma y todos los otros componentes del cuerpo.

En un artculo publicado en octubre pasado en la revista especializada Microbial Technology, el Dr. Gilbert especulaba sobre la posibilidad de crear vacunas que puedan ayudar a que el sistema inmunitario de los nios se desarrolle al ponerlos en contacto controlado con algunos de los microbios y componentes microbiticos ms importantes. Otra alternativa sera educar a los padres sobre qu tipo de exposicin natural podra ser til, segn las caractersticas de sus nios y sus comunidades.

Definitivamente, hay modos de adoptar la exposicin controlada o la exposicin definida arbitraria al mundo rico en microbios al inicio de la vida, seal el Dr. Gilbert.

Fuente: https://www.nytimes.com/es/2017/04/28/un-poco-de-suciedad-es-buena-para-tus-hijos/