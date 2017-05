Salvador Lpez Arnal es profesor-tutor de Matemticas en la Universidad Nacional de Educacin a Distancia (UNED) en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona, Espaa) y profesor de Economa e Informtica de Ciclos Formativos en el Instituto de enseanza media Puig Castellar. Colabora en las revistas El Viejo Topo y Pa peles de relaciones ecosociales y cambio global, en el diario electrnico Rebelin y es autor de diversos ensayos sobre la obra de Manuel Sacristn, del que tambin ha sido editor: La destruccin de una esperanza (Akal, 2010); Entre clsicos (La Oveja Roja, 2012), La observacin de Goethe (La Linterna Sorda, 2015) y Siete historias lgicas y un cuento breve (Ediciones Bellaterra, 2017).

AE. Por ciertos aspectos (rigor terico, anti-dogmatismo, innovaciones temticas) la obra de Sacristn parecera tener ciertos aspectos comunes con (y precursores del ) marxismo analtico anglosajn de autores como Cohen, Brenner o Roemer: podra darnos una opinin al respecto?

SLA. Aqu me temo que me ha cogido. No tengo un conocimiento extenso y detallado, y mis escasas lecturas son de hace bastantes aos, de lo que se ha llamado marxismo analtico. Hay, por tanto, mucho de conjetural en lo que voy a sealarle. No me tome ni usted ni los posibles lectores al pie de la letra.

Por razones de tiempo y edad, Sacristn no pudo leer a una gran parte de los autores que ha citado. S, eso s, que en el momento en que falleci, finales de agosto de 1985, hace ms de 30 aos, estaba estudiando el Making sense of Marx de Elster. Creo, aventuro, que la defensa de Cohen de la teora de la historia en Marx tuvo que interesarle (no digo que estuviera de acuerdo en todo). Y s tambin, eso s, que no cit nunca, salvo error por mi parte, a alguno de estos autores. Para cubrirme un poco: nunca o muy pocas veces.

Mi opinin, otra conjetura: sin distanciarse o negar las habilidades analticas de este grupo de pensadores, con diferencias entre ellos por otra parte, tal vez Sacristn pudo pensar en algn momento que, en ocasiones, sus reflexiones analticas eran innecesariamente sofisticadas; que la perspectiva histrica, la historia del movimiento y del marxismo y sus luchas, no estaba muy presente en algunas de estas aproximaciones (recuerdo de nuevo la fecha de su fallecimiento, las cosas cambiaron en algunos casos en esa tendencia), y que las temticas e instrumentos, no digo siempre, acaso estaban afectados por modas acadmicas del momento que parecieron o soaron con descubrir teoras y teoremas centrales sobre una supuesta racionalidad humana generalizable.

Eso no quita que Sacristn, a su forma, tambin practicara un marxismo muy afn al estilo y claridad de algunos autores analticos, sin menospreciar, por supuesto, instrumentos formales de comprensin y exposicin (de los que no abus nunca, cuanto menos en esta segunda faceta, especialmente en sus textos de intervencin). En un sentido no estricto de la expresin marxismo analtico, opino que tanto Karl Marx como socilogo de la ciencia como El trabajo cientfico de Marx y su nocin de ciencia, dos de sus mejores escritos, permiten ser etiquetados con la etiqueta que estamos usando. Si me apura, no creo que generalice con muchos riesgos, lo mismo podra afirmarse de la mayor parte de sus textos marxianos y no marxianos. Por ejemplo: el prlogo que escribi para la edicin espaola del gran clsico de Harich, Comunismo sin crecimiento? -est recogido en Intervenciones polticas, el volumen III de sus Panfletos y Materiales- sera otro ejemplo destacable, por no hablar de la entrevista que se public en una revista antifranquista, Cuadernos para el Dilogo, en 1969, sobre la invasin de Praga por las tropas del Pacto de Varsovia. Aparte de manifestar su total oposicin a la destruccin de lo que fue una esperanza comunista, en sus respuestas, comentarios y enmiendas al entrevistador da muestras de un fino anlisis de inspiracin marxista. Por cierto, ya que hablamos de esta invasin acaso sea de inters de los lectores, creo que usted ya la conoce, una carta que escribi cinco das despus de la invasin, el 25 de agosto de 1968. Es esta:

En fin, volviendo al tema, no olvidemos, s que usted no lo ha olvidado, tampoco los lectores, que el ecocomunista-marxista del que estamos hablando tuvo siempre, hasta el final de su vida, lo confes en una carta de agosto de 1983 a otro discpulo y amigo suyo, Antoni Domnech, adiccin a la lgica y que es autor de un libro titulado Introduccin a la lgica y al anlisis formal.

(Por cierto y sea dicho entre parntesis: en temticas lgicas, las aportaciones de Luis Vega Ren, Paula Olmos y Albert Domingo, amn de las clsicas de Jess Mostern, son muy pero que muy importantes. Una pequea recomendacin a los lectores: Donde no habita el olvido, Barcelona, Montesinos, 2005. Unos amigos y yo fuimos los editores).

AE. Sabemos que ha sido guionista del film documental Integral Sacristn, dirigido por Xavier Juncosa: cmo surgi el proyecto y de qu manera se lo llev a cabo?

SLA. Ms que guionista, coguionista. El papel de mis compaeros y amigos Xavier Juncosa, el director de los ocho documentales, y Joan Benach, fue esencial en esto y en casi todo.

Esta es una bella y, si se me permite, exitosa historia que alguien debera explicar algn da con detalle. Tal vez yo no sea la persona ms indicada. Formo parte de ella y, en estas ocasiones, la emocin suele jugar malas pasadas. Ciega un poco o, cuanto menos, distorsiona.

El proyecto surgi de una conversacin entre nosotros tres (en el principio fue el Verbo en esta ocasin), en una cena creo recordar. Hacia 2002. Yo no conoca entonces a Xavier Juncosa. La seduccin fue inmediata. Como atentos lectores de Gramsci, la teora se convirti muy pronto en accin. Empezamos a entrevistar a personas mayores que haban estado vinculadas a Sacristn. Algunas de ellas, verdaderos referentes nuestros. Por ejemplo, Gregorio Lpez Raimundo, el que fuera secretario general del PSUC. Fueron muchas las conversaciones filmadas. Ms de 100, unas 120 horas en total. Seguro que cometo errores en las cifras. Xavier Juncosa, siempre riguroso y con una gran memoria, me dar algn coscorrn.

El nudo econmico fue resuelto con aportaciones, con generosas aportaciones, de muchos amigos y amigas, Ms de 100 creo recordar. No cito nombres para no olvidarme de ninguno. Sera imperdonable. Rectifico: uno tan slo, el de Glria Comte, una mdico barcelonesa que apoy la revolucin sandinista desde el primer momento y que ya no est entre nosotros.

Fueron tres o cuatro aos de trabajo. Sin quitar ningn valor al importante, al decisivo papel de Joan Benach, Xavier Juncosa fue el alma del proyecto. No slo por su direccin cinematogrfica sino por sus viajes, en solitario y con muy pocos medios, el dinero escaseaba, a Mxico, a Italia, a Alemania, a Madrid. Por su disposicin permanente.

Pensbamos en un documental y fueron ocho al final: Sacristn joven, Lucha antifranquista, Sacristn filsofo, Sacristn en Mxico, Giulia, Algunos de ellos, acaso todos, pueden verse en la red. Se pasaron hace bastantes aos en una televisin pblica espaola: BTV.

Tradujimos todas las intervenciones al ingls y, en algunos casos, al cataln y al castellano (del italiano y alemn, fundamentalmente). Una compaera, generosa donde las haya, fue esencial en este trabajo difcil y largo de traduccin. Incorporamos tambin cinco conferencias de Sacristn, sin imgenes.

La editorial El Viejo Topo nos apoy para su edicin y contamos, finalmente, con la ayuda, mediante adquisicin de algunos ejemplares, de la Diputacin de Barcelona, del departamento de cultura del Ayuntamiento de Barcelona y del Memorial Democrtico de la Generalitat de Catalunya. Tambin, no quiero olvidarme, la FIM, la ACIM y algunas universidades pblicas catalanas.

Los ocho documentales se acompaaron de un libro titulado Del pensar, del vivir, del hacer. Unos 40 textos breves, poco conocidos. Sin pecar de inmodestia, muy interesantes en mi opinin.

No quiero olvidarme tampoco de la generosa contribucin de un malogrado actor y compaero, Jordi Dauder. Un poema de Jorge Riechmann y un prlogo suyo abren el libro. La voz, en cataln y en castellano, la hermosa y profunda voz con la que se inicia cada uno de los ocho documentales leyendo unos textos que preparamos los guionistas es de l, de Dauder. Grcies estimat amic. No cobr ni un euro por su trabajo. Nada de nada. Generosidad militante. Haba conocido a Sacristn.

He resumido, me temo que he resumido mal y quiero pedir disculpas por mis errores. No debera habitar ningn olvido (mi memoria no acua bien sus monedas) en un proyecto colectivo tan hermoso como ste. Habr que repetirlo!

No le quiero engaar: en mi opinin Integral Sacristn, algunos de cuyos documentales como le deca pueden verse en la red, es un documento impresionante, ms si tenemos en cuenta la historia de su elaboracin, los medios usados, el esfuerzo de tantos compaeros y compaeras. Entre ellas, mi esposa-compaera, Mercedes Iglesias Serrano y Mara, una mdico que estuvo viviendo muchos aos y apoyando a la Nicaragua del primer sandinismo, que nos apoy desde el primer momento. Un trabajo cooperativo de amigos y compaeros, sin apenas medios, funcion muy bien, muy bien.

AE. A lo largo de muchos aos se ha encargado de editar muchos textos e incluso conferencias inditas de Sacristn: saldr a la luz alguna nueva obra en los prximos aos?

SLA. Espero que s, deseo que s. Le cito algunas de las que podran editarse... Antes recuerdo a otras personas que tambin han editado, anotado y presentado escritos y trabajos de Sacristn: Juan-Ramn Capella, Albert Domingo Curto, Miguel Manzanera y Giaime Pala. El trabajo de estos dos ltimos en los archivos del PSUC y del PCE ha sido impecable, enorme, imprescindible. En la difusin, en la vindicacin de su pensamiento, el papel de su amigo, compaero de lucha y discpulo Francisco Fernndez Buey ha sido esencial. En mi caso, sin l, sin su ayuda, sus consejos, su magisterio, su firme apoyo, sus indicaciones, sus presentaciones, incluso sus elogiosas reseas, casi nada hubiera podido hacer. Mi reconocimiento no puede ser mayor. Sin l, sin Paco Fernndez Buey, sin el autor de Leyendo a Gramsci (editado recientemente en ingls, en Brill), yo no hubiera hecho casi nada.

Las posibles ediciones de las que hablamos: sus cursos, ya transcritos, de Metodologa de las Ciencias Sociales de los cursos 1981-82 y 1983-84 (este ltimo por Joan Benach); su correspondencia poltico-filosfica; sus conferencias an inditas sobre diversos asuntos filosficos; sus intervenciones, tambin inditas, en el mbito de la poltica, filosofa y sociologa de la ciencia; materiales trabajados, no completamente redactados, de sus cursos de doctorado de los aos setenta y ochenta; sus prlogos, notas de mientras tanto y presentaciones no recogidos en Panfletos y Materiales (por ejemplo, su presentacin a la edicin castellana del Anti-Dhring en OME); su documentacin militante (notas, informes, pequeos ensayos); algunas de sus colaboraciones editoriales que siguen inditas; un libro interrumpido de teora del conocimiento del que yo mismo doy cuenta en Siete historias lgicas y un cuento breve. Etc.

Hay bastantes cosas pendientes de publicacin; como ilustracin de lo que me pregunta creo que es suficiente. Otra cosa distinta es la publicacin de ensayos sobre su obra. Los trabajos de jvenes investigadores como Jos Sarrin y M. Francisca Fernndez, que han presentado no hace mucho sus tesis doctorales sobre determinadas temticas de la obra de Sacristn, merecen ser conocidos por todos. Alguna editorial deberan apostar por estos autores. No se equivocar si lo hace en mi opinin.

AE. Cun conocida cree usted que es la obra de Sacristn en la actualidad, y cmo piensa que influye en el mundo contemporneo?

SLA. No puedo responderle de manera muy general y con pleno conocimiento de causa. Desconozco, por ejemplo, el conocimiento de su obra en pases latinoamericanos. Seguro que aqu usted est mejor informado que yo. Le devuelvo la pregunta si me permite; no es una descortesa. He hablado antes de Mxico (Perrotini ha escrito un prlogo a una edicin de El Capital donde le cita en extenso) y lo nico que puedo aadir es que su nombre y su obra se cita en pginas chilenas, venezolanas, argentinas y cubanas que yo mismo visito en algunos ocasiones.

Aqu, en Europa, se le cita o ha citado en ocasiones, pocas veces. Se tradujeron hace tiempo algunos artculos suyos al italiano. Rosa Rossi, una de sus grandes amigas, una gran hispanista ya fallecida, tuvo un papel decisivo en este asunto.

Hace muy poco, Renzo Lorente, un profesor de la Universidad Saint Louis del Campus de Madrid, ha traducido, anotado y presentado, magnficamente en mi opinin, una seleccin muy amplia de los textos marxistas de Sacristn. El libro se ha publicado en Brill muy recientemente, en 2004, en una preciosa edicin, con el ttulo The Marxism of Manuel Sacristn. From Communism to the New Social Movements. Tal vez el subttulo no sea el ms adecuado. Pero no importa, es lo de menos. Esperemos que este trabajo ms que meritorio de Renzo Lorente permita el conocimiento de la obra sacristaniana en el mundo anglosajn y en el mundo acadmico en general. Lo merece sin ningn gnero de dudas.

Aqu, en Espaa concretamente, entre las nuevas generaciones su desconocimiento es generalizado (no, en cambio, en personas de mi edad, 63 aos, o en personas mayores). No creo que exista algn profesor de filosofa de alguna facultad espaola, deseo equivocarme por supuesto, haya dado en la ltima dcada ningn curso de introduccin o de profundizacin en la obra de uno de los pensadores espaoles ms importantes, y con mayor diversidad y riqueza, de la segunda mitad del siglo XX. Tal vez uno o dos.

Otra pista para situarnos: vaya usted a cualquiera de las diez libreras ms importantes de Madrid, Zaragoza, Barcelona, Sevilla, Bilbao o Valencia, todas ellas importantes ciudades espaolas como recuerda. No creo que encuentre en ninguna de ellas ningn libro de Sacristn. Ni uno. Si me apura y siendo muy generoso, la Antologa de Gramsci que reedit Akal (y acaso porque en la red puede verse un video con una presentacin de Pablo Iglesias, el secretario general de Podemos).

Es as, aunque no debera ser as, aunque nos duela. Sacristn, el pensamiento, la obra del traductor de Quine, Marcuse y Adorno, no es un antigualla. De ninguna manera. Otra cosa es que algunos de sus trabajos -algunos insisto y matizo- estn asociados a determinadas circunstancias poltico-histricas ya superadas. Pero incluso en ese caso se aprende: de su estilo, de su forma de argumentar, de sus crticas, de su forma inusual de mirar, y de su magnfico castellano. Sacristn, en otras circunstancias poltico-histricas, hubiera sido adems un excelente escritor. Lo fue de hecho. Basta leer su tesis doctoral sobre Heidegger.

AE: Para concluir: qu Sacristn cree usted que se leer en el siglo XXI?

SLA. Que conste que me esperaba la pregunta. De hecho, hace muchos aos, escrib un artculo que lleva este ttulo.

Como usted sabe, l mismo escribi un artculo con ese ttulo hablando del compaero de Jenny, el padre de Tussy Marx: Qu Marx se leer en el siglo XXI?. Si digo que es magnfico, me repito; digo entonces que es deslumbrante. Est en Pacifismo, ecologismo y poltica alternativa. Vale la pena no perdrselo. Es, en mi opinin, uno de sus textos breves mejor escritos. Sacristn, va a pensar que soy un entrevistado acrtico pero es lo que pienso, escriba, lo de sealado antes, uno de los mejores castellanos ensaysticos que yo he ledo nunca. Por no hablar de su faceta de conferenciante. En el Integral Sacristn del que hemos hablado, hemos incluido cinco de sus conferencias. Prueben, escuchen y juzguen. No les decepcionar. Yo he transcrito horas y horas de clases, intervenciones y conferencias y me he quedado con la boca abierta y as sigo. Hablaba como si estuviera leyendo y jams lea, nunca. Tena un guin, como si se trata de un pequeo Tractatus, y fichas complementarias con textos por l comentados. De este modo organizaba sus clases y conferencias.

Me he escapado, no he respondido a su pregunta. Lo hago de forma resumida, ya me he extendido suficiente. Si leemos, si seguimos leyendo, si la especie no se autodestruye en la era del Antropogeno, o por guerras nucleares o convencionales, los escritos de Sacristn que pueden interesar ms a los lectores de nuestro siglo, del siglo de la gran prueba, como acostumbra a decir otro discpulo, el poeta, matemtico, profesor y traductor Jorge Riechmann, sera el siguiente: los dedicados a temas de ecologismo y poltica de la ciencia (algunos de ellos inditos), sus aproximaciones, siempre libres y singulares, a grandes clsicos de la tradicin: Marx, Engels, Lenin, Gramsci, Labriola, Bujarin, Harich, Zeleny (cabra hace aqu una seleccin); sus textos de crtica literaria (Raimon, Snchez Ferlosio, Heine, Goethe); sus trabajos y apuntes de metodologa de la ciencia; algunos de sus trabajos de filosofa. los dedicados a Quine, Scholz o Wittgenstein por ejemplo, y por acabar de algn modo sus intervenciones puntuales, textos breves, dedicados a Guevara o a Miguel Hernndez por ejemplo. Sumo a todo ello, sus intervenciones polticas puntuales. Sus asuntos no siempre no son los nuestros, pero su mirada crtica y su argumentacin ensean y deslumbran.

Si me apura y me pide tres textos o cuatro bsicos, podran ser estos: El trabajo cientfico de Marx y su nocin de ciencia, sus aproximaciones al concepto de dialctica (recogidos en el libro Sobre dialctica, Barcelona, El Viejo Topo, 2009, yo soy el editor), un breve texto suyo sobre Guevara, uno de mis preferidos en ese gnero, su comunicacin al congreso de Guanajuato de 1981 (est en Papeles de filosofa, el ttulo es largo: Sobre los problemas presuntamente percibidos en la relacin entre la sociedad y la naturaleza y sus consecuencias en la filosofa de las ciencias sociales) y sus reflexiones sobre el lenguaje, la traduccin, el arte y la prctica humana que puede rastrearse en el conjunto de su obra. Si me sigue preguntando me atrevera decir: escuchar algunas de sus conferencias -estn, como deca, en Integral Sacristn-, acaso sea la mejor forma de empezar a saborear la grandeza de su pensamiento siempre crtico, documentado, singular, riguroso y comprometido.

Como era la ltima pregunta, le agradezco mucho su inters y aado: tengo consciencia de haberme olvidado un montn de cosas muy importantes. Errores mos, no suyos... ni de Sacristn por supuesto.

Nota de edicin: la primera parte de esta entrevista puede verse en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=225856

Fuente: https://www.hemisferioizquierdo.uy/single-post/2017/04/18/Entrevista-a-Salvador-L%C3%B3pez-Arnal-sobre-Manuel-Sacrist%C3%A1n-Luz%C3%B3n-1925-1985