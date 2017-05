Tesis electoral 2017

El pas atraviesa una crisis que est en pleno desarrollo y no hay indicios de su fin en el tiempo. El Estado est sumido en un descrdito absoluto por la corrupcin, el incumplimiento de promesas, la ineptitud y una confusin generalizada. La economa est entrando en un nuevo ciclo de recesin.

Los ms golpeados desde que empez la crisis de 2008, han sido los sectores medios de la sociedad. Con ello, se ha agudizado el nivel antagnico de las contradicciones entre la pequea burguesa, la mediana burguesa y las capas medias de la sociedad versus la gran burguesa. Hecho histricamente nuevo o al menos nunca tan grave como ahora.}

La dependencia econmica por un lado, y la funcin utilitaria, por otro, han permitido la alternancia en el poder de estos sectores medios y la gran burguesa, siempre dependiendo del ciclo econmico. En pocas de bonanza le es permitido gobernar a la pequea burguesa democrtica, porque en esos perodos los beneficios llegan a todos los sectores, aunque de forma totalmente desigual que por razones de posicin de poder no pueden reclamar y se conforman con las migajas.

La conformacin de las distintas fuerzas polticas se refleja con las mismas caractersticas que en la produccin. El Frente Amplio y sus partidos representan los intereses y anhelos de la pequea burguesa. La Nueva Mayora con sus partidos, se ha transformado en una casta social, una clase poltica burocrtica, administradora de los intereses de la gran burguesa y del modelo neoliberal. Chile Vamos encarna a los sectores ms rancios y reaccionarios de la oligarqua financiera, del gran capital industrial, comercial y financiero.

La cada de Ricardo Lagos como candidato a presidente solo es reflejo de la ruptura entre la pequea y gran burguesa. En su presidencia fue donde ms creci la burguesa, fue cuando ms se aplicaron polticas privatizadoras y neoliberales. Su rechazo para un nuevo perodo es el rechazo a seguir cogobernando para los intereses del gran capital.

El Frente Amplio representa el deseo de poder independiente de la gran burguesa. Es el llamado empoderamiento de la pequea burguesa cansada de los abusos de su hermano mayor. Es una guerra fratricida.

Econmicamente el Frente Amplio en el poder implicara un retroceso histrico, porque significara desarmar o estancar a la gran industria. En pocas de crisis no es posible plantearse polticas sociales y populistas como ellos desean. Para sacar a la pequea empresa de su situacin precaria, es necesario priorizar su produccin por sobre el de la gran empresa o, en ltimo caso, quitarle el rol dominante a la clase burguesa, lo que es solo una fantasa producto de mentes desesperadas. En la prctica sera sumir en la miseria a la nacin.

Las contradicciones entre la pequea produccin privada y la gran produccin, slo se pueden resolver socializando a la gran empresa. En otras palabras, instaurando el socialismo, alternativa a la que la pequea burguesa no est dispuesta, debido a razones exclusivamente ideolgicas y no reales. Objetivamente, hay ms porvenir para los pequeos y medianos empresarios privados en el socialismo, que en el capitalismo contemporneo.

La gran burguesa, como clase dominante, no lo permitira recurriendo a las formas aplicadas en Honduras, Brasil, Paraguay y otros pases de la regin. En ltima instancia, a un golpe militar como ya vivi nuestro pueblo.

Con las polticas proteccionistas implementadas en Estados Unidos por Donald Trump de presidente, se abre este recurso para defender los intereses del imperialismo y de las oligarquas lacayas locales.

El sector proletario, el de los trabajadores asalariados, diezmado y desarmado polticamente durante la dictadura militar e inhabilitado durante los gobiernos democrticos por temor a su poder, hoy, por s solo no est preparado para ser actor relevante en la lucha poltica.

Considerando sus intereses inmediatos, para la clase obrera, apoyar a la Nueva Mayora significa mantener su estabilidad actual, aunque con ello continen en una situacin de indefensin ante los abusos patronales. Es la continuidad de una lgica de conformismo y sumisin, pero con relativa estabilidad.

Teniendo en cuenta sus intereses futuros, su desarrollo como clase, le conviene apoyar al Frente Amplio para derrocar el poder de la gran burguesa. Pero ello, solo es posible asumiendo la hegemona de la coalicin, cuestin que por ahora, la pequea burguesa por falta de madurez poltica, no est dispuesta a asumir, ni la clase obrera a exigirlo.

La Nueva Mayora representa el continuismo del modelo neoliberal que ante la crisis mundial est en franca retirada. Solo las grandes economas emergentes, China, India y Rusia, pueden mantener temporalmente el libre mercado, porque han sabido implementarlo con una regulacin fuerte por parte del Estado.

La visita de Alejandro Guillier a China y el hecho de ser recibido por el presidente, Xi Jinping, y el prximo viaje a ese pas de la presidenta Michelle Bachelet, augura que el gran pas asitico se afianzar como el principal socio comercial de Chile, lo que permitira la continuidad econmica y poltica.

No obstante, para el pueblo no habr mejoras sustanciales ms all de lo obtenido por goteo hasta ahora. El pas seguir hundindose en la putrefaccin del dominio de la gran burguesa.

En el contexto actual, a la derecha, la oligarqua industrial, financiera y agraria, le conviene una recesin econmica acompaada de un proteccionismo. La crisis mundial no asegura grandes ganancias, por lo que mantener el status quo, le es favorable.

Sebastin Piera es el mejor candidato para aplicar este proteccionismo. Conoce bien los negocios, y sin lugar a ninguna duda, obtendr el apoyo de las instituciones norteamericanas.

As como el gobierno de Lagos fue la punta de lanza para la penetracin de las polticas norteamericanas, durante el gobierno de George W. Busch en Chile y Amrica Latina, Piera lo ser para Trump. Es el papel que juega hoy Mauricio Macri en Argentina.

No es de extraar, que los medios de derecha le hagan propaganda al Frente Amplio para quitarle votos a la Nueva Mayora. Hay sectores del empresariado que quieren la continuidad, pero la mayora prefiere la seguridad en sus ganancias.

El clculo electoral es el siguiente:

Si el Frente Amplio pasa a segunda vuelta, la democracia cristiana y sectores de la Nueva Mayora votarn por Piera. El empresariado dar todos los recursos para ello.

Si va la Nueva Mayora a la segunda vuelta, la inmensidad del electorado no participar en las elecciones favoreciendo a la derecha. El pueblo dej de creer en la Nueva Mayora.

Si se da lo improbable, y van el Frente Amplio y la Nueva Mayora a la segunda vuelta, es ms factible que gane el Frente Amplio. Sin embargo, un eventual gobierno de dicha coalicin sera efmero o claudicante ante la presin de la gran burguesa.

Hasta el momento, no hay ninguna propuesta que represente los intereses del conjunto de nuestro pueblo, que encauce el proceso social de nuestro pas hacia una revolucin.

De las tres opciones presentadas, nuestro pueblo slo puede esperar migajas, sufrimiento, miserias, deudas y decepcin.

A la clase obrera, le lleg la hora de organizarse, prepararse y asumir su rol protagnico en la lucha de nuestro pueblo. Son los verdaderos creadores de valor, de bienes materiales. Sobre sus hombros descansa el resto de la sociedad. No tienen nada que buscar en lo constituido, nada que esperar del actual orden jurdico putrefacto. Su esperanza y verdadera creacin est en el porvenir.

Eso hoy no ser a travs de stas elecciones.