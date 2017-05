Para el oficialismo slo valen las vidas judas

Un nuevo informe del gobierno publicado la vspera del Da de la Independencia de Israel slo se ocupa de las estadsticas de mortalidad infantil y la esperanza de vida de los ciudadanos judos. Qu dice eso acerca de la actitud de Israel hacia los no-judos?

Es comn para los israeles nacionalistas acusar polticamente a la izquierda de apoyar (o del intentar hacerlo) la transformacin de Israel en un Estado de todos sus ciudadanos. La idea es que un Estado que ve, cuenta, sirve y protege a todos los ciudadanos por igual, independientemente de su origen tnico o credo, destruira a Israel como la conocemos: Israel el Estado judo, que pertenece slo a sus ciudadanos judos.

No debe ser ninguna sorpresa, entonces, que un Estado que valora a sus ciudadanos judos sobre los dems mida sus xitos usando parmetros que incluyen slo su poblacin juda, dejando fuera a uno de cada cinco personas de su poblacin total.

Por ejemplo, un informe demogrfico anual oficial publicado la vspera del Da de la Independencia (en hebreo), que compara las tasas de mortalidad infantil en Israel entonces y ahora, slo incluye las estadsticas de los ciudadanos judos del pas. La tasa de mortalidad infantil en Israel es un impresionante 2,2 por 1.000 nacidos vivos, segn el comunicado de prensa publicado por la Oficina Central de Estadstica. Pero si usted lee la letra pequea se entera de que el nmero es slo para los judos (vase nota al final de este artculo).

De acuerdo con la totalidad de los datos que se encuentran en la pgina web de la Oficina, las tasas de mortalidad infantil para los ciudadanos musulmanes de Israel es de 6,5 por cada 1.000 nacidos vivos, casi tres veces la de los ciudadanos judos , y 6,2 por 1.000 para todos los ciudadanos rabes. La tasa nacional, incluyendo todos los ciudadanos israeles, independientemente de la raza o el origen tnico, es de 3,1 por cada 1.000.

Es un intento de inflar las estadsticas con el fin de hacer que el pas se vea bien? Es una ms que siniestra declaracin de que las vidas judas son ms importantes que las vidas no judas en Israel? Tal vez ambas cosas? De cualquier manera es bastante repugnante.

Varias otras cifras en el documento de dicha Oficina, enviado a la prensa el jueves pasado, tambin dan datos exclusivamente de la poblacin juda de Israel, que comprende el 74,7 % de todos los ciudadanos israeles. Muchas de las otras cifras para las cuales se publicaron datos que solo afectan a la poblacin juda, al igual que la esperanza de vida, tambin esconden disparidades significativas entre las poblaciones judas y no judas de Israel.

De acuerdo con el documento publicado la semana pasada, la esperanza de vida en Israel es de 80,9 aos para los hombres y 84,5 para las mujeres, es decir, hombres y mujeres judos. Una bsqueda rpida en el sitio web de la Oficina revela que la esperanza de vida de los ciudadanos rabes de Israel es de 76,9 aos para los hombres y 81,1 para las mujeres, significativamente ms bajos, con lo que el promedio nacional decae.

Israel no es el nico que hace diferencias entre segmentos de la poblacin que tienen acceso a una mejor atencin mdica, lo que lleva a una mejor salud, esperanza de vida y tasas de mortalidad infantil. Lo que es nico en Israel es que mide su progreso y salud principalmente en relacin a un grupo tnico-religioso. Si la pregunta es si la vida de los no judos es importante en Israel, las estadsticas presentadas por el Estado no proporcionan una respuesta alentadora.

Borrar Palestina y a sus palestinos

Adems de ocultar informacin sobre los ciudadanos palestinos de Israel, el mapa incluido en la publicacin anual de estadstica tambin borra Palestina. El mapa excluye la Franja de Gaza, pero no hace ninguna distincin entre las fronteras reconocidas entre Israel y Cisjordania o los Altos del Golan. Israel acusa a menudo a los palestinos de borrar Israel mediante la publicacin de mapas de Palestina que excluyen la Lnea Verde y no muestran el Estado de Israel del otro lado de la misma. Esto est lejos de ser el nico caso de los mapas oficiales israeles que reclaman la totalidad del territorio desde el ro hasta el mar como propio.

Por otra parte, como se seal en un editorial del Haaretz el domingo, las estadsticas de poblacin incluyen a los judos israeles que viven en Cisjordania, pero no a sus vecinos palestinos que viven en la misma tierra, incluso en las mismas calles de las mismas ciudades.

El propsito y el efecto de ocultar a la poblacin palestina de Cisjordania mientras reclaman la tierra es enmascarar la realidad de un nico Estado en el que vivimos.

Actualizacin (1 de mayo, 2017):

La hoja informativa de la Oficina Central de estadstica contiene una nota al pie que dice: Para algunos de los temas no haba datos para la poblacin rabe en los aos anteriores, y por lo tanto, las cifras presentadas son slo para judos. Sin embargo, hay una amplia gama de fechas de inicio en las comparaciones de los datos en la seccin entonces y ahora, presumiblemente, la eleccin de las fechas de inicio del ao para el que la Oficina tiene datos completos o fiables. Por ejemplo, la comparacin de la tasa total de fertilidad comienza en 1955 y no en 1949, al igual que otros conjuntos de datos. En el caso de la mortalidad infantil, la Oficina tiene datos completos, comenzando alrededor de 1970. Sin embargo, en lugar de a partir de 1970, lo que permitira una comparacin de las tasas de mortalidad infantil para toda la poblacin israel y no slo de la poblacin juda, la Oficina opt por utilizar un conjunto de datos que va ms atrs, pero excluye la tasa de mortalidad infantil no juda, que es significativamente ms alta que la tasa juda.

La lista completa de las comparaciones que excluyen los datos relativos a los rabes en la hoja de datos son:

Porcentaje de ciudadanos no inmigrantes.

Nmero de comunidades (que van de pueblo a ciudad). Curiosamente, las comunidades rabes estn excluidas de los nmeros de 1949, pero se incluyen en los nmeros de 2016.

Tasa de nupcialidad

Tasa de divorcios

La edad promedio de matrimonio (para las mujeres judas solamente)

Esperanza de vida

Mortalidad infantil

Fuente: https://972mag.com/in-israels-official-portrait-only-jewish-lives-matter/126999/