Italia

Renzi reconquista su partido y prepara su asalto al Gobierno

Renzi se dirige a sus seguidores tras ganar las primarias del Partido Demcrata./EFE

El Partido Democrta italiano ha vuelto a ganarse el sobrenombre de partido de Renzi, despus de que el ex primer ministro haya arrasado en las primarias abiertas con en torno al 70 % de los votos y se haya impuesto a Andrea Orlando, el actual ministro de justicia y a Michele Emiliano, gobernador de la Apulia, en su pugna por la secretara general de la formacin.

Con menos de la mitad de los casi dos millones de votos escrutados, Matteo Renzi ya compareci en pblico en la histrica sede del PD en Roma para celebrar su victoria, que calific como una responsabilidad extraordinaria. Tambin llam a la unidad de su partido, que en los ltimos tiempos ha sufrido una serie de escisiones importantes del ala ms izquierdista que hicieron perder a la formacin una considerable fuerza parlamentaria. He aprendido que este no es un partido personal. Empieza una historia completamente nueva, no la revancha de la vieja, dijo.

Precisamente este ao se cumple una dcada de la formacin del Partido Demcrata, que surgi como una amalgama de corrientes ideolgicas que se uni para hacer frente al berlusconismo y que ha vivido desde entonces numerosas tensiones y una lucha interna que desemboc en la ltima escisin notable en febrero de este ao.

En esta nueva etapa del renzismo la unidad cobra un valor primordial porque un PD hasta ahora dividido se enfrenta a un cada vez ms fuerte Movimiento 5 Estrellas que se presenta en bloque.

Antes de terminar el recuento, tambin reconoci su derrota y felicit a Renzi, Orlando, segundo muy por detrs del vencedor, con en torno al 20% de los votos, representante de la corriente ms reformista y el candidato ms dbil porque fue nombrado ministro por el propio Renzi y no pudo ser suficientemente crtico con el nuevo lder.

Es la segunda vez que Renzi se impone en unas primarias, despus de las de 2013, pero entre aquellas y las de este domingo han pasado 1.000 das de gobierno, que se vieron oscurecidos por sus pugnas con histricos exponentes de la izquierda italiana como Pier Luigi Bersani y Massimo DAlema y que culminaron en una sonada debacle en diciembre de 2016, con el referndum constitucional en el que fracas estrepitosamente. Aquella derrota deriv en su dimisin, primero como primer ministro y despus como secretario de la principal formacin de centroizquierda del pas.

Desde ese momento, Matteo Renzi se ocult de la primera lnea poltica y comenz a gestar una estudiada maniobra poltica con un objetivo fundamental: volver a empezar. Se sabe que en este tiempo ha mantenido encuentros con destacadas figuras del mbito empresarial y que ha viajado incluso a Estados Unidos para tomar ideas, celebr un Congreso apresurado, sin debate ni consenso entre los militantes y adelant las primarias, que deberan haberse celebrado en diciembre, con la intencin de obtener cuanto antes la legitimidad que necesitaba.

Renzi prepara su asalto al poder

Tras hacerse con la secretara del partido se convierte, por ende, automticamente en el candidato a las prximas elecciones generales, pero en el fragmentado panorama poltico italiano, una victoria en los comicios no es un pase directo a la silla de primer ministro y menos an con la cuestin de la ley electoral an por resolver. ste es uno de los lugares comunes de desencuentro entre los partidos y deba ser uno de los principales cometidos del cada vez ms anquilosado gobierno de Paolo Gentiloni y todava ni tan siquiera se ha iniciado.

La gobernabilidad, como ya es costumbre, es uno de los principales quebraderos de cabeza de la poltica italiana y, segn apuntan los sondeos, ninguna formacin alcanzara la mayora necesaria para formar gobierno. Para asegurarse una ventaja es necesario saber enfrascarse en una alianza viable.

Para frenar el cada vez ms robusto empuje del Movimiento 5 Estrellas, las opciones del Partido Demcrata pasan por tomar las riendas de la gobernabilidad en Italia y probar sus capacidades para crear coaliciones y establecer unas mesas de negociacin que resulten factibles. Una de sus principales bazas es la de sentarse a negociar con Silvio Berlusconi, algo que para Renzi no es nuevo, ya que durante su gobierno ya pact varias de sus reformas con el octogenario magnate, aunque no terminaron del todo bien avenidos.

Para Renzi, demostrar ahora que puede ser el gran negociador del PD y atajar la cuestin de la ley electoral, que actualmente no es unnime para Cmara de los Diputados y Senado y despus de que el Italicum, su gran propuesta, fuera declarada en parte inconstitucional, ser una de sus tareas fundamentales. Algunos sectores ven con recelo las capacidades de Renzi para encarrilar las negociaciones y cuestionan que sea la figura ms indicada en este momento. Para llevar esto a cabo es necesario una visin de estadista, no sabemos si Renzi lo es, aunque es un lder bastante eficaz en lo que respecta a la comunicacin politica, con su gran energa explica a Pblico el analista y profesor de la Universidad La Sapienza ,Oreste Massari.

Queda por ver, tambin, hasta dnde es capaz de sobreponerse de su fracaso en el referndum, que termin por desvanecer, en cierto modo, lo innovador e importante que haba conseguido en su gobierno. Ahora es un lder desgastado, un Renzi irresoluto, inconcluso, que ha ganado sin resolver una serie de problemas, lo que le hubiera proporcionado mayor plenitud como figura poltica, refiere a este diario el analista y profesor de la Universidad Luiss, Massimiliano Panarari.

Este domingo Renzi ha dado el primer paso, pero por delante tiene la tarea de definir y consensuar un programa claro y delimitar la posicin de su proyecto reformista: Hasta ahora ha avanzado a golpe de eslogan, apunta Massari.

Tambin deber reconciliarse con su electorado y recuperar la confianza de una parte importante de sus votantes y de sectores cada vez ms desencantados con la poltica, como los jvenes, que estn huyendo en masa hacia el Movimiento 5 Estrellas o los extractos sociales que ms se han empobrecido con la crisis econmica, que son los ms susceptibles de acabar votando a los movimientos populistas antisistema.

Renzi se pone de nuevo al frente de la principal fuerza de sistema en Italia y el mayor partido europesta, por lo que tiene una responsabilidad suma en un momento de auge de los populismos, para garantizar la compatibilidad y la continuidad del proyecto europeo y no puede permitirse presentarse con un partido desinflado.

Despus de las elecciones francesas y alemanas, Italia ser la prxima cita importante en las urnas y el partido de Renzi deber concretar de forma patente su postura europea, frente al euroescepticismo del M5S y de la ultraderechista Liga Norte, ambos an sin un candidato firme.

Para afrontar los retos que le esperan no bastar con vencer, deber tambin convencer a su partido, a posibles aliados fuera de sus filas y a su heterogneo electorado.

Fuente: http://www.publico.es/internacional/renzi-reconquista-partido-y-prepara.html