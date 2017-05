El viaje de Marta Ferrusola y Jordi Pujol desde Montserrat hasta los juzgados resume medio siglo de catalanismo catlico/protestante

Perfil de Lady Macbeth, es decir, de Los Macbeth

Ctxt

La Chica Pop

Los Ferrocarrils Catalans nacieron a principios del siglo XX para unir, a travs de una va de ancho europeo, Barcelona con parte de su cinturn y, todo ello, con Francia. La idea era buena, pero se qued a menos de la mitad. Esta maana a primera hora es un ferrocarril que en unos tramos comunica con el cinturn ex-industrial ex-textil y, en otros, con barrios chachi de la ciudad. La gente los llama Els Catalans. En mis glory days los llambamos Els Ferrocates. Mi hijo, una generacin ms lacnica, los llama El Ferro. Bueno. Voy en el ferro,con mi hijo. En eso, en una parada de barrio chachi sube una seora. Es una anciana. Viste como una sobria protestante, que es como visten los catlicos conservadores en Barcelona. La sobriedad es una suerte de barroco al revs. No es sencilla. Son necesarias varias generaciones, o mucha voluntad, para lucir sin lucimiento el lujo. La musculatura de la mujer ha desaparecido, su espalda ha cedido, y su mirada parece desorientada, algo que sucede en la vejez, por defecto o exceso de memoria. La vejez es, en fin, como el trabajo: sera lo peor, si es que pudiramos escoger. La anciana se sienta, y permanece, ojipltica, mirando a su alrededor, buscando seales. Recibe una y baja en la siguiente parada. Avanza por el andn, mirando las indicaciones, intentado aclararse. Cuando ya la perdemos de vista, mi hijo va y dice:

-Ondia, la Ferrusola.

En efecto, es Marta Ferrusola, un ser del siglo XX, de ms de ochenta aos. Pero reconocible para mi hijo, un ser del siglo XXI. Lo que a) es la pera, b) es improbable y, c), indica que, sea lo que sea Marta Ferrusola, es como un Pokmon. Es, vamos, cultura pop, esa forma de crear el paisaje cotidiano. Cultura pop: se podran hacer camisetas con ella, con el Che o con Pablo Escobar, y nos pondramos las botas. Como todos los personajes pop, Ferrusola carece de biografa. En su lugar, tiene una vida conocida y compartida. O mucho menos, una actitud. El pop son actitudes de no ms de una lnea. Uno sale de la cultura pop y entra de cuatro patas en la de sucesos cuando su biografa es de dos lneas. ltimamente han emergido a la superficie pop detalles biogrficos inquietantes de Marta Ferrusola, que la han arrojado, as, de la cultura pop a otro negociado, ms inquietante. La Fiscala ha demostrado que Marta Ferrusola posea cuentas ilegales en el extranjero con anterioridad a las de sus hijos, que su dominio sobre esa fortuna familiar era comparable o superior al que dispona sobre ese monto su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola. La informacin parece ir confirmando que tamaa fortuna no proviene de herencias recibidas por Pujol y Ferrusola por parte de sus respectivos padres, sino que orienta en la direccin de que la Familia Pujol se ha enriquecido a su paso por el poder, y que su fortuna responde a una dinmica, consciente y sostenida, de expolio continuado, de la que Ferrusola era, al parecer, una pieza importante. Ferrusola ha pasado del pop a los clsicos. Es una suerte de Lady Macbeth. Es decir, sigue siendo un personaje de ficcin. La mala.

Lady Macbeth

La primera vez que a Marta Ferrusola se le otorg el papel de Lady Macbeth fue en 2004. En Ara s que toca! (2004, reeditado en 2014), Francesc Marc lvaro, intelectual en la rbita convergente que, en 2004, estaba prximo al proyecto de Pasqual Maragall, dedicaba un captulo a Marta Ferrusola y a sus hijos. All se sembraba por escrito la sospecha, latente desde haca dcadas, de que Marta Ferrusola y su prole eran la mancha en la trayectoria poltica de Jordi Pujol. El libro era un primer esbozo de la trayectoria empresarial de Marta y de sus hijos. Y un aviso a navegantes, as como una construccin ocurrente que, con el tiempo, fue creciendo. Construccin: Marta Ferrusola es el mal, el nico mal, o su esencia, en el legado de Pujol. Como Lady Macbeth, le da ideas a su marido que no resultan edificantes. La explicacin, un filn, col. Afeaba a Marta, un mito del catalanismo conservador, pero en contrapartida limpiaba El Mito, Jordi Pujol, una trayectoria idealista solamente erosionada por su contacto con Marta. Pujol slo era culpable de ser un Sant Josep, no de ser Macbeth.

Es curioso que esa explicacin sea comn para limpiar regmenes dilatados y asentados en la propaganda, en los que el lder no falla o, al menos, no falla tanto como su esposa. Estos ojos que se han de comer los gusanos vieron como, al acabarse la era Ceaucescu, diversas personas del nuevo rgimen rumano me explicaban que aquel pollo haba sido un lder idealista, traicionado hasta la perdicin por el carcter ambicioso de su esposa / Lady Macbeth. Lady Macbeth, por otra parte y como su nombre indica, nunca ha existido. No al menos en su rotundidad. En el drama de Shakespeare, no aporta a su marido ninguna idea que su marido no haya pensado antes. Simplemente, las dice en voz alta. Lady Macbeth es, tal vez, la activa, mientras que Macbeth es el pasivo. Y la pasividad slo es una de las formas de la decisin. Ambos dos, Macbeth y su esposa, quizs son una bella metfora de ese mundo de roles diferenciados y compartidos, de proyectos comunes, de ambicin, al que suelen ser proclives, snif, algunas parejas. Cuando, en fin, toda esa brutalidad intrnseca de la pareja no es compartida por ambos, Lady Macbeth pasa a ser la exseora Macbeth. Y a otra cosa, mariposa. En el libro de Francesc Marc lvaro, por cierto, se habla del concepto de Pujol de la familia y de la pareja. La palabra ms utilizada por Pujol al respecto es "equipo", o "el mejor equipo". Una orientacin de que hablar de Marta Ferrusola, de la familia, de la famiglia,es, por tanto, hablar de una parte del equipo. No necesariamente del delantero.

Los Macbeth

Pujol y Ferrusola se conocen en una hermandad religiosa catalanista --la Confraria de la Mare de Du de Montserrat de Virtlia--, durante el Franquismo unplugged. Ella es una activista del catalanismo catlico, que acude a los barrios chungos a practicarles catequesis. Es hija de un botiguer, que vende paos y que tendr una sastrera. El negocio fue, en el tiempo, heredado por el hermano de Marta. Posteriormente --ya llegaremos-- sera vendido de manera creativa y muy sign of the times. Por, glups, 300 millones de las antiguas/futuras pesetas.

l, a su vez, era un pimpollo, con tremenda mata de pelo, hijo de Florenci Pujol, un desconocido, an sin rostro en la actualidad, y una de las mayores y ms discretas fortunas de una ciudad en la que las grandes fortunas nunca han acostumbrado a tener un origen claro y digno. Empleado de Bolsa y cercano a ERC durante la Repblica, Florenci era un tipo listo, que se busc la vida. Hombre con olfato, en la postguerra provey a la ciudad, y a su entonces colosal gremio del algodn, de algo imposible, prohibido y necesario en un rgimen autrquico. Divisas. Por lo visto, el contrabando de divisas se realizaba a travs de una oficina de cambio en Tnger. Se puso las botas. En lo que es un exotismo peninsular, parece ser que invirti gran parte de su dinero en la formacin y carrera de su hijo. Jordi Pujol fue al Colegio Alemn. Estudi Medicina. A peticin del hijo, ya licenciado, su padre adquiri unos laboratorios farmacuticos. Un dato divertido: Pujol invent ah una pomada que se vendi como polos. Piensen en ello cuando tengan picores. A peticin del hijo, posteriormente, su padre adquiri un pequeo banco, que fue la gnesis de Banca Catalana. El proyecto del hijo era, en fin, cada vez ms poltico. Consista en la reconstruccin de un catalanismo conservador y no franquista --para lo cual, importante y sorprendente, era necesaria una banca--. Un proyecto, por cierto, improbable en ese momento. El catalanismo conservador, prcticamente en su totalidad, desde 1936 se haba alineado con el franquismo. Y no le haba ido, en lo personal, nada mal. Mucho menos desde que dispona de las divisas que ofreca Florenci Pujol. Es curiosa la entrega y devocin del padre hacia el hijo. Cmo le va apoyando, a pesar de su reticencia hacia la poltica, en toda su trayectoria. Y es curioso tambin cmo Pujol parece exigir y recibir esa devocin a todo su entorno, a su "equipo", formado posteriormente por esposa e hijos. Metfora: en el momento de pedir la mano a Ferrusola, Pujol le advierte de que lo primero, no obstante, siempre ser "Catalunya". Ella acepta ser su plan B. Para ser aceptado por su futuro suegro, aficionado al esqu, Pujol aprende, o algo parecido, a esquiar.

Lo primero y lo segundo

En 1960 se produce la primera ocasin --o, al menos, la ms determinante; en todos lo sentidos; no se lo pierdan-- en la que se pondr a prueba si el "equipo" tiene claro qu es lo primero y qu lo segundo. Ese ao se producen los sucesos del Palau. En el Palau de la Msica se organiza un homenaje a Joan Maragall. Asisten ministros franquistas. En un momento dado, un grupo de jvenes catlicos catalanistas se levantan y cantan El cant de la senyera, de Maragall --un poema proscrito--, y arrojan octavillas con el texto Us presentem al General Franco --redactado por Pujol; una curiosidad con cierta guasa histrica: presentaba el franquismo, adems, como un rgimen sustentado en la corrupcin econmica con la que se enriqueci su padre y, parece ser y ms para ac, l mismo, su esposa y sus hijos--.

Se practican detenciones al momento. Por un chivatazo, se detiene, de madrugada, a Pujol --que no haba asistido al acto-- en su domicilio. La leyenda es que quera irse a Francia, pero que su esposa le convenci para quedarse y afrontar polticamente los hechos. Los afronta. En primer lugar, en la cara. Pujol sufre torturas. Posteriormente, tras consejo de guerra, es condenado a siete aos de crcel, que empieza a cumplir en Zaragoza. Marta Ferrusola, madre de familia numerosa, una mujer dinmica, que trabaja como profe de gimnasia en un colegio, coge cada viernes el 600 y se va a Zaragoza. Por lo comn, para que no le dejen ver a su esposo. Ms de dos aos despus, Pujol sale de la crcel. Es otro hombre. Por un lado, es un hombre popular. El PSUC --la parte ms activa de la oposicin catalana al franquismo, tras el exterminio de la oposicin libertaria, en los 40's-- se ha mojado por l durante el consejo de guerra y durante su condena. Es un referente, o al menos, un nombre conocido del antifranquismo y del catalanismo. Adems, ha hecho lo hasta haca poco improbable: ha rescatado del franquismo la tradicin conservadora y catlica catalanista, que vuelve a existir en su persona. Pero por otro lado es otro hombre. En la crcel le ha pasado algo, de lo que no habla. Ha perdido luminosidad y ganado introversin. Sin duda, la crcel es un punto de inflexin en la vida de Pujol y de su "equipo". Tal vez, incluso, determinante en los hechos delictivos que se valoran en la actualidad.

El juego de equipo

Tras la crcel, Pujol evita la poltica. O transforma su participacin en ella. Vuelve al staff de Banca Catalana, suspende su activismo catlico y catalanista y consagra los fines de semana a una nueva actividad. Recorre Catalunya, normalmente en el 600 de Ferrusola. Visita todos y cada uno de sus municipios. Conoce personalmente a todos los grupos de oposicin locales, a los inconformistas, a los raros, a los resistentes y a los inadaptados al franquismo. Crea un who is who cataln del que no dispone ningn otro individuo o partido de la oposicin. Estudia quines podrn integrarse, en el futuro, en una opcin catalanista-conservadora. Se relaciona, se deja ver y querer, y crea un liderazgo discreto. Llama a todo ello "fer pais". Cuando el franquismo est dando sus ltimos coletazos, abandona la dinmica de "fer pais" por la de "fer poltica". En 1974 funda CDC. En Montserrat. Para disimular, aprovechan un encuentro de peas del Bara. All, con bufandas blaugranes, se crea un objeto raro, personal y que se presenta a s mismo como socialdemcrata. Junto con las opciones catalanistas de izquierda de Pallach, y junto a Dionisio Ridruejo, es la nica opcin socialdemcrata de mercado espaol. Es decir, vuelve a ser algo improbable. Solventa esa improbabilidad con su red de relaciones, tejida en su etapa "fer pais". La actividad posterior a la fundacin de CDC es frentica. No para. Desde su desaparicin familiar, tras el consejo de guerra, Pujol es un desaparecido en su propia casa. Ha cumplido condena y, posteriormente, se ha volatilizado para "fer pais" y, luego, para "fer poltica". Es un padre nominal de siete hijos. Algo que ya advirti antes de casarse --recuerden: "el primer s Catalunya"--. Es Ferrusola quien ejerce de padre y de madre en esa familia desestructurada. Por Catalunya.

De esta poca iniciada en la crcel nace, al parecer, una nueva autopercepcin de la familia. A travs de la ausencia del padre. En el libro de Francesc Marc lvaro aparecen estas declaraciones de dos hijos de Pujol: "La dedicaci" --de Jordi Pujol-- "a la poltica ha fet que hagi estat poc pare quantitativament parlant, per dun alt nivell qualitatiu. Tots els germans el veiem ms com a president que com a pare", dice uno. "Nosaltres hem estat molt a la intemprie", dice otro.

Las declaraciones visualizan una culpa que siempre, por lo visto, ha acompaado a Pujol. No haber cuidado de sus hijos durante su crecimiento. Posiblemente, tampoco, a su esposa. Las culpas se curan con contrapartidas, y eso es lo que, posiblemente, sucedi cuando Pujol accedi al poder. Tuvo la contrapartida de compartir con su familia el final de la travesa, una travesa hacia un punto dado, del que la familia era, al parecer, consciente. En una frase atribuida a Marta Ferrusola --"Aquesta familia ho ha fet tot per Catalunya, i ja s hora de que Catalunya faci alguna cosa per la familia"--, parece visualizarse un poco todo ello. Cundo se produce ese momento dado?

Los negocios Macbeth

Pujol gana las primeras elecciones autonmicas catalanas en 1980, de manera sorpresiva, pero precaria. No consigue una mayora resultona --absoluta, para ms seas-- hasta 1984. Y la consigue gracias al caso Banca Catalana. El caso se inicia con la crisis declarada del banco, en 1982, y resultar paradigmtico, incluso fundacional, en el canon de la recepcin y tratamiento del gnero corrupcin en la poltica, la justicia y los medios post-78. Inicialmente imputado, junto con otros 24 directivos de la entidad bancaria, la defensa de Pujol es patritica y poltica. Defiende que se trata de una agresin de Espaa hacia Catalunya en su persona. Gestiona esa baza con una astucia y efectividad llamativas, que le permiten, tras crear la sensacin de un nacionalismo ofensivo que se estaba extralimitando contra un nacionalismo defensivo, su primera mayora absoluta. Los medios participan de esa cosmovisin o la atacan; quedan divididos por sus intereses econmicos internos.

El mismo da en el que toma posesin de su cargo para su II legislatura presidencial, una nutrida manifestacin acompaa a Pujol y al gotha CDC, desde el Parlament hasta el Palau de la Generalitat. En el Parc de la Ciutadella se producen agresiones y golpes a diputados socialistas por parte de los manifestantes --en esta ocasin, ni el Parlament ni la Generalitat se personaron como demandantes contra los manifestantes, como en 2011, cuando fueron detenidos y condenados ocho ciudadanos que protestaban contra los primeros presupuestos de la austeridad--. Pero la apoteosis se produce en el balcn de la Generalitat. Pujol no slo proclama su honestidad, sino que se erige en autoridad moral de la poltica en Espaa. Y, desde luego, en Catalunya. Es Catalunya: un proyecto tico y honesto. Conscientes de haber colaborado en la mayora absoluta de Pujol, el Gobierno se apresta a quitar lea, o gasolina, al asunto. Da rdenes a la Fiscala, que cede en su presin sobre Pujol y le exonera de cargos ya en 1986. Ms tarde se celebrara el juicio a Banca Catalana. Su sentencia supuso un nuevo tratamiento a la corrupcin en el que, por ejemplo, se especificaba que el hecho de que un banco tuviera una doble contabilidad no era, sic, delito.



Es, sin duda, con el caso Banca Catalana cuando la familia accede a la percepcin de que ha concluido su travesa. De que estn en otro estadio. De que son intocables. De que carecen de control. El da de la segunda investidura de Pujol, en el balcn de la Gene, despus de que Pujol proclamara no slo su inocencia, sino su autoridad tica y esttica, los manifestantes emiten, por cierto, un grito que explica todo ello. El grito alude a Marta Ferrusola. El grito colectivo vocifera un pareado cutre, pero efectivo: "Marta Ferrusola / aix s una dona". Esto es una mujer.

Cherchez la femme. Cherchez l'homme

Quin es esa mujer, admirada, que ha adquirido la proporcin del ideal femenino para el catalanismo conservador? Es catlica. Se la ha vinculado con el Opus. Y, en efecto, ha participado en ceremonias del Opus --fue a Roma con motivo de la beatificacin del fundador--. Entre su ncleo cercano hay algn perfil, en efecto, del Opus. Pero los Pujol carecen de ncleo ntimo, salvo ellos mismos. No tienen amigos, se ha llegado a decir. Y en su grupo cercano tambin se encuentran individuos con otras opciones de catolicismo, como algn jesuita. Quizs sera ms acertado decir que se trata de una catlica conservadora, un tanto autoritaria. Durante su etapa de Primera Dama --ha sido, quizs, la nica esposa de Presi que ha ejercido de Primera Dama--, visualiz cosmovisiones conservadoras gogo. En alguna ocasin se pronunci contra una serie britnica emitida por la primersima TV3. Transcurra en un campo de concentracin femenino en la Asia invadida por Japn, y sus protagonistas llevaban la ropa hecha jirones, lo que era poco edificante. Ha emitido opiniones en las que parece hablar de una Catalunya ancestral y autntica, opuesta a una Catalunya no catalana, en peligro de extincin y en manos de la emigracin --"Mis hijos no siempre podan jugar en el parque porque casi todos los nios eran castellanos"--. En ocasiones ha sido an ms directamente xenfoba, sealando la inmigracin no europea como amenaza a una Europa y Catalunya cristianas. Se ha pronunciado contra la homosexualidad --"Un vicio, un defecto, una tara, o la suma de todo ello"--. De hecho, en CDC no ha habido homosexuales declarados hasta que Ferrusola desapareci del paisaje. El primero en salir del armario fue un sobrino de Xavier Trias, primer alcalde CDC de Barcelona.

Tambin es una mujer inestable o con golpes de genio. Coincidiendo con rumores de que Pujol tena un lo --un pas pequeo tiene eso; todo el mundo se conoce; conoca, por ejemplo que Pujol, ese protestante-catlico, beba vino en tetrabrick en sus encuentros ntimos, durante un cenorrio en el que pareca brillar con luz propia la mortadela--, Ferrusola reivindicaba en declaraciones el carcter estable de su matrimonio. En esos periodos, tambin acostumbraba a cambiarse el peinado, y a llevar, incluso, falda con rajote. Anyway. En todas esas declaraciones conservadoras y fuera del tiesto, la aficin le rea las gracias. El "equipo", en fin, estaba organizado. Pujol apelaba a la razn, al entendimiento, a la cultura, a la inteligencia. Y, para los mismos temas, Ferrusola apelaba a otras tradiciones menos alambicadas. Cabe entender que tambin haba otros entendimientos e intercambio de roles entre la pareja, ms inquietantes an. Cristina Palomar, en su reciente e importante Aix s una dona! Retrat no autoritzat de Marta Ferrusola (2015), viene a sealar que, a travs de Ferrusola entran en la cosa CDC y el entorno presidencial personajes inquietantes como Llus Prenafeta.

Llus Prenafeta es una metfora, a su vez, del pujolismo.

Negocios y Gobiernos paranormales

Es posible que Prenafeta accediera al Pujolato va Ferrusola. Pero tambin es posible que lo que entrara en el Govern, previa o sincrnicamente entrara tambin en la familia. El caso de Prenafeta es paradigmtico. Su nombramiento como secretario adjunto de la Presidncia es el primer acto presidencial de Pujol, en 1980. Es, a su vez, algo sorprendente, o que debera de haber sorprendido ms. Prenafeta careca en ese momento de trayectoria poltica. Se dedica slo a los negocios, subsector pelotazo-barcelons, ese tipo de acceso a la riqueza que slo es posible con aproximacin a una institucin o a una sombra del poder. En el momento de su incorporacin al proyecto Pujol, "el referente moral de la poltica" cuatro aos despus, en 1984, Prenafeta ha participado, o est a punto de hacerlo, en negocios con Ferrusola. Una empresa suya adquiere la sastrera de los Ferrusola, y la vende a otra empresa por, lo dicho, 300 millones. Mucho para una sastrera comn. Es posible que, de una forma u otra, no lo fuera. Esa venta suele considerarse como el momento de despegue de la Marta Ferrusola empresaria. Junto con la esposa de Carles Sumarroca --empresario vinculado al catalanismo conservador; sus empresas estn siendo investigadas actualmente por la Fiscala en el pago de comisiones a CDC--, funda una empresa de floristera. La Generalitat es uno de sus clientes. Otro, el Bara. Que, por cierto, tiene problemas con el csped del Camp Nou que, en ese momento, gestiona y adecua esa empresa.

A travs de Prenafeta, por cierto, se produce la entrada de Jordi Pujol Ferrusola, alias Junior, en el mundo de los negocios chupis. Durante su periodo Prenafeta, Junior conoce a otro empleado, con el que hace migas. Se trata de Artur Mas, una persona que en breve estar prxima al ncleo familiar/poltico de CDC, y que ser seleccionada --en la seleccin particip, al parecer, una Marta Ferrusola muy activa-- para liderar CDC en el trance de la jubilacin de Jordi Pujol, y en el nterin hasta su relevo por Oriol Pujol.

"Mas era una suerte de Forrest Gump", me dice una voz CDC que estuvo destinada a calentar el asiento del prximo Pujol President durante un tiempo. No pudo ser. Afectado por un caso de venta de polticas, Oriol Pujol desapareci de la poltica momentos antes del inicio del Procs. Curiosidad metafrica. En su ltima legislatura como parlamentari, se llev de la biblioteca del Parlament, antes de sus ltimas vacaciones, varios libros sobre procesos de autodeterminacin. No saba, se sobreentiende, mucho del tema en el momento inicial del Procs. Del Procs Gump.

Adis a todo eso

En 2005, sorpresivamente y sin informar a nadie de su entorno, el Presi Maragall, en pleno calentn en el Parlament, acusa a Mas y a CDC de que "vosts tenen un problema. I aquest problema es diu 3%". Mas, el nuevo lder de CDC, no se aturde. O s. Le exige que retire lo dicho. Maragall lo retira. Los medios no profundizan mucho al respecto. La Fiscala empieza una investigacin, que acaba como el rosario de la autora. CDC anuncia que presentar una querella contra Maragall, que finalmente retira. Todo vuelve a su cauce. Hasta que el cauce se desparrama por su lado menos previsto. En 2012 se inicia el Procs. La primera respuesta del Estado es retirar a CDC, una cultura del Estado no diferenciada, su amistad y proteccin. El Estado intensifica lo que ya sabe. Que la familia Pujol, como cualquier otra familia poltica espaola, tiene unos hbitos peculiares en lo econmico. Un funcionamiento idntico, vamos. La del Estado es una operacin ejemplarizante, una advertencia seria a CDC. Pero repleta de riesgos. Ejemplo: los socios de los Pujol son tambin algunos tramos del staff del PP. Incluso se habla de la participacin de la Corona en algunas dinmicas.

La financiacin de CDC, en todo caso, no dista mucho de la de cualquier otro gran partido de la Transicin. Tal vez su originalidad es que una sola familia ha copado la cpula del partido durante dcadas, y que, al parecer, ha participado activamente en negocios y en el cobro de beneficios que no slo iban al partido. Nace el caso Pujol, a travs de filtraciones del Estado y sus cloacas. Un caso lento, demasiado, de azaroso final, vistos sus involucrados. Pero con algunos fragmentos relmpago. En 2014, Pujol confiesa haber tenido dinero ilegal en cuentas extranjeras. Aduce que su origen, cosa poco probable, por otra parte, es un legado de su padre. Esa confesin, en fin, cambia el carcter de Pujol, que aparece en pblico, desde entonces, como un hombre derrotado.

En 2015, la familia Pujol va acudiendo a una Comissi dInvestigaci sobre ellos mismos. La ciudadana tiene ocasin de ver a una familia no calculada. Los nios Pujol, que desde los 70 van apareciendo en la prensa como una suerte de media docena y pico de John-John Kennedy, ahora son unos adultos inquietantes, raros, frikis, con negocios extraos y sensibilidades no solucionadas. Jordi Pujol, torpe, envejecido, un hombre que reivindica, sin argumentos, su legado moral, explota en una comparecencia. Viene a decir que si se sigue investigando al respecto, "si zarandeamos el rbol, caern todas sus ramas". Su esposa es ms beligerante. Expone su clebre "no tenim un cntim", y aade que "Catalunya no es mereix una comissi dinvestigaci". Una frase que viene a sobreentender que Catalunya es, en esa alocucin, algo parecido a ella. Si no ella.

El mundo en el que brill, en el que ejerci su idea de familia, de "equipo", ya no existe, no le re las ocurrencias castizas y, lo que es peor, no la protege. Es una mujer sin musculatura, cuya espalda ha cedido, que viaja desorientada en Els Catalans, Els Ferrocates, el Ferro. La desorientacin --y quizs este sea el nico rasgo Lady Macbeth en este personaje del pop y de los sucesos-- de Lady Macbeth en el segundo acto, cuando, taciturna, grita. Slo quiere limpiarse una mancha que no se quiere ir.

Fuente: http://ctxt.es/es/20170503/Politica/12533/pujol-ferrusola-banca-catalana-corrupcion-proces-maragall-prenafesta.htm