La Depresin de Gnero es un trastorno que nicamente experimentan las mujeres, y sus causas se deben a las desigualdades estructurales derivadas de la socializacin patriarcal que origina la subordinacin y la violencia de gnero contra las mujeres.

La salud mental de las mujeres: la Psicoterapia de Equidad Feminista





Cmo la sociedad patriarcal nos impone ser de una manera concreta?



La Asociacin Mujeres para la Salud naci con el objetivo de dar otra atencin diferente a la salud mental que se estaba dando en ese momento en Espaa a las mujeres, que nos decan aquello de tmate una pastilla, que normalmente era un psicofrmaco, y vulvete a casa y resgnate con tu realidad, lo que tambin explica con el ttulo de La tranquilidad recetada, la autora Mabel Burn). Esa realidad que muchas veces nos frustraba porque no nos dejaba ser nosotras mismas, o nos haca soportar la violencia de nuestro compaero o una serie de tareas, como son todas las tareas domsticas, que tienen unas consecuencias directamente sobre nuestra salud. Pilar Pascual Pastor, codirectora de Escuela ESEN Con este objetivo, hemos desarrollado la que llamamos Psicoterapia de Equidad Feminista, un mtodo especfico de psicoterapia cognitiva-emocional-conductual en el que tenemos en cuenta todos los factores de gnero, sociales y ambientales causantes de la Depresin de Gnero que afecta a un gran nmero de mujeres.







Segn la Organizacin Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 350 millones de personas en el mundo sufren problemas de salud mental marcados por la depresin. En Espaa, son unos cuatro millones de personas las que padecen alguna clase de depresin. Un 80% de estas depresiones son exgenas, es decir, que tienen su causa en el exterior o en situaciones externas. Lo sorprendente (es realmente sorprendente?) es que este tipo de depresiones no biolgicas afectan en un alarmante 70% a las mujeres frente al 30% de los hombres. Segn los estudios de la OMS, la carga de depresin en las mujeres es un 50% mayor.De hecho, es la principal causa de discapacidad de las mujeres en el mundo, tanto en pases ricos como en pases en vas de desarrollo. ambin el estudio Depresin: una crisis global con el que la Federacin Mundial para la Salud Mental (WFMH por sus siglas en ingls) celebraba el Da Mundial de la Salud Mental 2012 afirma que la depresin es dos o tres veces ms comn en las mujeres. El gnero y la exposicin a la violencia son unos de los factores de riesgo que aumentan la posibilidad de sufrir depresin.Pero por qu las mujeres padecemos ms problemas de salud mental que los hombres? Pilar Pascual Pastor, codirectora y profesora de la Escuela del Espacio de Salud Entre Nosotras (Escuela ESEN), apuesta porque la causa de este mayor ndice de mujeres que padecen alguna clase de depresin exgena es la sociedad en la que vivimos y el maltrato que esta sociedad ejerce sobre las mujeres, empezando porque nos educan de una forma diferente a los hombres y terminando porque vivimos en una sociedad que permite la violencia hacia nosotras.No solamente la violencia fsica y los asesinatos a mujeres por parte de los hombres. Las mujeres sufrimos muchos otros tipos de violencias, como la violencia cultural y/o simblica, la violencia obsttrica, la violencia sobre el cuerpo En definitiva, la violencia contra las mujeres es estructural, en el sentido de que estamos en una posicin de subordinacin con respecto al hombre y eso genera el cumplimiento de unos roles que a la larga afectan a nuestra salud. Ante esta situacin, la Asociacin Mujeres para la Salud, en un trabajo desarrollado durante ms de 30 aos y dirigido por Soledad Muruaga, ha desarrollado lo que llaman Depresin de Gnero, enmarcado dentro de la Psicoterapia de Equidad Feminista con la que guan el tratamiento de las usuarias del Espacio de Salud Entre Nosotras y que ahora enseamos en el Posgrado en los Malestares de Gnero.Desde que somos pequeas, o prcticamente desde que nacemos, nos inculcan una serie de pensamientos, creencias, valores y actitudes diferentes segn nuestro sexo. Solo si cumplimos con estos mandatos de gnero seremos una buena mujer o un buen hombre. Al final, el patriarcado nos impone, como mujeres, ser personas en las que las emociones marcadas por la tristeza, la culpa y el miedo son las que nos distinguen, creando mujeres sumisas. Este proceso sucede cuando an no tenemos capacidad de pensamiento crtico, generalmente a travs de los modelos de gnero familiares, dado que son los comportamientos que vemos en nuestras madres y en nuestros padres.As, el cuestionamiento personal y la erradicacin de estos valores se vuelven realmente complejos. Por otra parte, a medida que vamos creciendo y convirtindonos en mujeres adultas vamos experimentando contradicciones y frustraciones por la puesta en prctica de esos roles impuestos por el patriarcado. Tenemos que adaptarnos a un modelo que nos ensea a ser dependientes, pasivas, a sufrir, a limitar nuestro desarrollo intelectual y corporal y siendo incapaces de decidir, disentir y ser dueas de nuestro cuerpo, nuestra sexualidad y nuestra vida.La maternidad es otro de esos grandes mandatos de gnero que nos atribuyen a las mujeres y que acaban causndonos grandes malestares. Un ejemplo de las depresiones de gnero derivadas de este proceso es la depresin posparto, analizada por Soledad Muruaga en una investigacin que dio como resultado la publicacin del premiado ensayo Anlisis y Prevencin de la Depresin Posparto(Instituto de la Mujer, Serie Estudios n2 Instituto de la Mujer). Una investigacin basada en el anlisis de las condiciones de vida de las mujeres despus del nacimiento de su primer hijo o hija y cuyas conclusiones apuntaban a que la forma de entender y vivir la maternidad por la mayora de las mujeres justifica sobradamente la aparicin de este tipo de depresin.Tambin los micromachismos a los que nos vemos expuestas en nuestras vidas cotidianas, que como define Luis Bonino en su libro Micromachismos son pequeos e imperceptibles controles y abusos de poder casi normalizados que los varones ejecutan permanentemente, marcan y restringen nuestras vidas.Por supuesto, si las mujeres padecemos experiencias traumticas por violencia de gnero como maltratos, abusos sexuales o separaciones y divorcios conflictivos, los sntomas aumentan y se multiplican, derivando en los llamados Sndromes de Gnero.Segn afirma la OMS, existen tratamientos eficaces para la depresin que pueden ser ejecutados por profesionales sanitarios. Las opciones teraputicas recomendadas para la depresin moderada a grave consisten en un apoyo psicosocial bsico combinado con frmacos antidepresivos o psicoterapia, como la terapia cognitivo-conductual, la psicoterapia interpersonal o las tcnicas para la resolucin de problemas.Sin embargo, en el Espacio de Salud Entre Nosotras cuestionamos el tratamiento con medicacin psicofarmacolgica, que aplaca y enmascara los sntomas sin abordar la raz del problema. El hecho de no cuestionar las verdaderas causas de los malestares de salud mental de las mujeres e ignorar los efectos que produce la falta de equidad hace que las mujeres consuman una mayor cantidad de psicofrmacos con prescripcin mdica con respecto a los hombres. As, se aplacan y no salen nunca realmente de ese atolladero en el que la depresin las ha metido.El objetivo de la PEF es establecer relaciones de equidad de gnero entre todas las personas. Para ello, consideramos vital analizar las discriminaciones que padecen las mujeres por el simple hecho de ser mujer.