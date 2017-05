Ni con guitarra ni con violn

Acaba de empezar, denle una oportunidad, pide para Trump, Mara Zajrova desde Mosc, porque parecera que cien das es un plazo muy corto para aprender a manejar un imperio belicoso, por inteligente que se sea. Pese a haber suscrito 25 decretos presidenciales y 28 leyes, en EEUU todo un rcord de guinness, sus crticos lo ven como lo peor de lo peor y dicen que el nmero es lo de menos, lo importante es la calidad, pues internamente no ha logrado nada y externamente menos an; sin embargo l mismo cree lo contrario y le da a su administracin las ms altas notas, e incluso, el palazo de ciegos de bombardear Siria, que dio sin razn alguna, no le bast para alcanzar la popularidad que sus predecesores lograron con menos esfuerzo.

Lo cierto del caso es que prometi controlar al banco de la Reserva Federal, combatir junto con Rusia el terrorismo, eliminar las intervenciones de la CIA contra gobiernos extranjeros, promulgar una ley que mejore la Obamacare, construir una muralla con Mxico, crear puestos de trabajo, invertir un trilln de dlares en obras pblicas, mejorar las relaciones con Rusia, limitar las importaciones desde China, pero nada de eso se ha visto y desde que intenta manejar la poltica real de su pas, sus palabras se convirtieron en simples metforas, segn justifican sus asistentes.

No es poltico y no est preparado para gobernar dicen en cambio sus opositores, y crecen las manifestaciones en contra de su agenda poltica, de sus ataques a la ciencia (llaman as al recorte presupuestario para la proteccin del medio ambiente, que pone en peligro la calidad del aire y el agua de los ciudadanos de EEUU) y de su amenaza de retirarse del Acuerdo de Pars para frenar el calentamiento global, que suscribieron casi todos los pases del globo; los manifestantes lo llaman mentiroso y recalcan que la negacin no es una poltica.

Mientras tanto, los sectores belicistas de Washington se aprovechan de esta coyuntura para instalar por todas partes paraguas contra misiles, lo que, segn Mosc, les provoca la fantasa de ostentar el dominio militar ms absoluto, de ser invulnerables y les conduce a dar pasos peligrosos para resolver problemas globales y regionales, alejados del sentido comn y de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, como es el caso de la crisis de la pennsula de Corea, donde el peligro de una guerra nuclear se da como nunca antes. Todava se est a tiempo, antes de que no haya dnde esconderse.

Ojal se escuche el llamado del papa Francisco para resolver esta crisis por la va diplomtica. Durante su viaje a Roma luego de visitar Egipto, el pontfice manifest a la prensa: El camino es el de la negociacin porque la situacin est demasiado caliente Estamos hablando del futuro de la humanidad. Hoy una guerra destruira si no la mitad, pero una buena parte de la humanidad y de la cultura, de todo, de todo Sera terrible. No creo que la humanidad pueda soportar esto. Pudo aadir: Lastimosamente, el hombre posee demasiado poder y muy poca inteligencia.

Pensar que todo comenz con la renuncia del general Flynn, golpe del que Trump no se recupera todava y del que ojal alguna vez se recupere, porque dicho paso lo conduce directamente a las fauces del lobo.