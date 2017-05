Divide y reinars, poltica imperial en Latinoamrica

El terrorismo: arma de la derecha y EE.UU.

Barmetro Internacional

La realidad de Amrica Latina ha sido penetrada por las polticas de los Estados Unidos, luego de una dcada de avances en el siglo XXI, con gobiernos progresista que enfrentaron al ALCA en Mar del Plata de Argentina, contra la aplicacin del neoliberalismo, que permiti alianzas entre varios pases del continente, que se crearon mecanismos regionales, como la ALBA, Petrocaribe, UNASUR y la CELAC, como instrumentos de unidad y alianzas, con un proceso de crecimiento y desarrollo social. Pero las polticas de Barak Obama, buscaron una salida violenta contra Venezuela, Bolivia, Ecuador, Honduras, Paraguay, creando golpes de estado, creacin de grupos terroristas, penetracin con 7 bases militares en Colombia, como apoyo a las derechas neoliberales, las mismas sanciones del Decreto Imperial Obama, hasta sus ltimos das de gobierno dejo un camino de violencia e intervencionismo en Amrica Latina y El Caribe.La realidad de la unidad regional, sufri un duro golpe, la asuncin de Mauricio Macri en la Argentina, marc un viraje al neoliberalismo ms salvaje, y una crtica de medios sociales, manifestaba que ISIS o Dahes deberan contratarlo para destruir Medio Oriente, como lo ha realizado este presidente fascista y neoliberal. No se quedaba atrs los fascistas, corruptos y neoliberales de Brasil, para dar su golpe palaciego, destituyendo a la presidenta Dilma Rousseff, para implantar un modelo de violencia, de ajustes macroeconmicos neoliberales, para crear 20 aos sin apoyo sociales para los trabajadores brasileos, junto a ellos Paraguay asuma su papel neoliberal, y la guerra contra Venezuela, con Cartes, un presidente vinculado a las mafias de cigarros falsos y sus vnculos histricos con el narcotrfico, por el cual fue detenido por el gobierno del Dictador Alfredo Stroessner, por trfico de drogas.Como podemos observar la crisis del Mercosur y la salida de Venezuela, por estas 3 naciones de gobiernos forajidos, recibi el apoyo del gobierno de Uruguay, del presidente Vsquez, en una accin llamativa para la izquierda de Amrica Latina, hoy firma con las derechas del Sur y con los pases criminales y forajidos como Colombia de Manuel Santos y lvaro Uribe este criminal y paramilitar confeso y ha esta camada se une Prez Nieto presidente de Mxico, pas de miles de desaparecidos, de carteles de la Droga, estos mandatarios que mencionamos con sus currculos de violencia, asesinatos selectivos, capos de drogas, son parte principal de los pases que han conspirado contra la Venezuela Bolivariana.Pero la base de esta gran conspiracin tiene como objetivo, aniquilar a los chavistas, para apoderarse del Petrleo y los minerales preciosos oro, diamantes y Coltn entre otros, la guerra econmica contra Venezuela ha sido un crimen contra el pueblo venezolano, la divisin de los sectores sociales, crearon mafias denominados bachaqueros, que acumulan y controlan las redes de abastecimiento, para vender los productos regulados por el Estado, a la poblacin a precios altsimos, creando una crisis en la mayora de los venezolanos, creando inflacin en la economa de Venezuela.Hoy la realidad de nuestra regin se ve sesgada por la violencia y el terrorismo, esta acciones violentas son parte de la concepcin estadounidense, de crear caos y muerte, acusando no a los violentos, sino a los gobiernos populares y progresistas, la CIA especialista en golpes de estado y grupos violentos, con la penetracin de la USAID han creado monstruos en jvenes opositores, no solo en Venezuela, en Bolivia, Ecuador ahora con la derrota de la derecha, de la misma manera acciones contra el PT de Brasil, actuando ilegalmente a Dilma y tratando de ensuciar a Lula Da Silva, como posible candidato a las prximas elecciones.Las acciones violentas en Paraguay, contra el congreso legislativo, mostraron la fase de un poltica violenta, con el incendio y destruccin por bandas pagadas por partidos polticos, tratando de frenar un mecanismo para la reeleccin de Cartes y el ex sacerdote Lugo, creando un mecanismo mafioso de poltica, con senadores y diputados mafiosos, como los manifestaba un peridico paraguayo, los hombres del maletn, con miles de dlares, para comprar empresarios y polticos, se ofrecan a diputados y senadores, cifras millonarias, para garantizar la continuidad del mandatario paraguayo Cartes.La muerte por encargo se vio claramente en Venezuela, con asesinatos selectivos contra dirigentes populares chavista, ms de 23 asesinados muestran la barbarie de jvenes envenenados por el odio, a los que les pagan 300 mil bolvares, muestran la cara ms violenta del fascismo criollo, de la oposicin venezolana, a travs de sus dirigentes de denominada Mesa de la Unidad Democrtica (MUD), junto a la virulenta directiva de oposicin de la Asamblea Nacional (AN), hoy en desacato por procedimientos ilegales, al juramentar a diputados del Estado Amazonas, pero se niegan a cumplir con la constitucin bolivariana, como la decisin del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).Me parece importante sealar que tanto la invasin colonial de Espaa, Portugal, Inglaterra, como otros pases de Europa, marcaron un mecanismo imperialista de divides y reinaras, balcanizaron a las culturas indgenas, dividiendo a los pueblos, para conquistar con baratijas y llevarse el oro, como la riquezas para Espaa y Europa. Esta tendencia explotadora creo la balcanizacin del Continente latinoamericano, para traer esclavos para controlar la economa y darle a las burguesas, el control de la economa, luego parte ella convertida en Oligarqua. Para luego enfrentar a los movimientos emancipadores de Miranda, el Libertador Simn Bolvar, Jos Gervasio Artigas, Jos de San Martin, Morelos, entre otros, la Independencia fue Alcanzada con una gesta heroica, pero las burguesas apoyadas por Inglaterra y luego EEUU, se vieron dominadas, por un nueva conquista capitalista, creando nuevos mecanismo de dominacin. Parte del fenmeno desestabilizador de Latinoamrica, ha sido la Organizacin de Estados Amrica (OEA), definida como el Ministerio de Colonias de EEUU, que acto desde su fundacin en 1948, como instrumento de invasiones a varios pases de este hemisferio, sus acciones contra Cuba en 1961 y la expulsin por la mayora de los pases latinoamericanos, muchos golpes de estados desde Guatemala, Republica Dominicana, pases de Centro Amrica, como los golpes realizados por el Plan Cndor, marcaron una historia de terror y muerte en los pueblos latinoamericanos.Hoy la OEA sigue siendo un mecanismo de sumisin al imperio, en la reunin de la CELAC se debatir, los ataques contra Venezuela, el intervencionismo, la solicitud de salirse de la OEA, como un derecho soberano, como lo defiende Cuba, al manifestar que no volvern a este organismo colonial. La nueva realidad continental, nos obliga a nuevas reflexiones, a nuevos caminos de unidad, al desarrollo de una conciencia social y soberana, ante la violencia de EEUU y la oligarqua de los cipayos al imperialismo.Fuente: http://barometrolatinoamericano.blogspot.com/2017/05/el-terrorismo-arma-de-la-derecha-y-eeuu.html