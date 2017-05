En Carolina del Norte los cerdos no vuelan, pero sus heces s

Democracy Now!

Carolina del Norte tiene una poblacin de 10 millones de personas... y 9 millones de cerdos. A juzgar por el olor, estaran ganando los cerdos. O, mejor dicho, estn ganando las gigantes granjas porcinas industriales. Los cerdos son el mayor producto agropecuario en este estado y aportan al menos 2.000 millones de dlares a la economa local. La forma en que se cran y matan los cerdos est afectando la vida de muchos habitantes de Carolina del Norte. Miles de millones de litros de orina y heces porcinos se acumulan en lagunas sanitarias, mezclados con sangre y restos en descomposicin. Para que estos estanques ftidos no desborden, el lquido txico se bombea hacia el cielo con enormes dispositivos que rocan los desperdicios, que son transportados por el viento. Los vecinos estn sufriendo por el indescriptible mal olor y una serie de enfermedades. La mayora republicana del Carolina del Norte, notoriamente retrgrada, ha aprobado un proyecto de ley conocido como H.B. 467, Reparacin de Molestias de Agricultura y Forestacin para proteger a la industria porcina de la responsabilidad. El recientemente electo gobernador demcrata del estado an no ha firmado ni vetado este proyecto de ley. Mientras tanto, las comunidades afectadas, en su mayora afroestadounidenses, estn luchando.

Naeema Muhammad, codirectora de la organizacin Red de Justicia Ambiental de Carolina del Norte ( NCEJN , por su sigla en ingls), describi el problema en una entrevista para Democracy Now!:

Los cerdos son mantenidos en una estructura metlica de estao [con] grietas en el suelo. Cada vez que hacen sus necesidades o abortan lechones o lo que sea, eso cae a travs de las grietas en el suelo, y se canaliza hacia la laguna al aire libre. Esta orina y materia fecal produce metano, gases de amonaco, y por lo tanto se puede oler... huele a huevo podrido, a veces a col podrida; simplemente huele terrible. [Los residentes locales] se vieron forzados a dejar de utilizar sus pozos de agua, porque estaban viendo restos de los desechos en el agua de sus pozos, por el color y los olores.

La organizacin de Muhammad, NCEJN , junto con la Alianza para la Preservacin del Agua y la Asociacin de Empoderamiento Rural para la Ayuda Comunitaria ( REACH , por su sigla en ingls), presentaron un reclamo ante la Agencia de Proteccin Ambiental. Naeema Muhammad explica: Nos unimos y presentamos un reclamo bajo el amparo del Ttulo VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964. El Ttulo VI enuncia que las agencias gubernamentales no pueden realizar actividades comerciales que generen un impacto desproporcionado en las comunidades de bajos ingresos, sea intencional o no.

El reclamo incluye hallazgos de la investigacin de Steve Wing, profesor asociado de epidemiologa de la Facultad de Salud Pblica de la Universidad de Carolina del Norte. Wing fue entrevistado por Mark Devries, cineasta y activista por los derechos de los animales. Devries hizo las primeras tomas areas de las granjas porcinas industriales de Carolina del Norte, con sus extensas lagunas de desechos color marrn rojizo. Wing le dijo a Devries: Creo que es correcto calificar de racismo ambiental o injusticia ambiental el hecho de que la gente de color, de bajos ingresos, cargue con el peso de estas prcticas.

Adems de la denuncia ante la Agencia de Proteccin Ambiental, los residentes afectados han presentado una serie de demandas donde alegan violaciones a los derechos de propiedad, ya que la gente se ve obligada a permanecer en el interior de sus casas para evitar el olor y la lluvia permanente de suciedad. El blanco de las demandas es la mayor granja industrial del estado, Murphy-Brown LLC , quien provee carne de cerdo a la gigante corporacin alimenticia Smithfield Foods. Smithfield Foods, a su vez, es parte de WH Group, una empresa multinacional de alimentos de propiedad china, que cotiza en la Bolsa de Valores de Hong Kong. Estas demandas no van contra granjas familiares, sino contra granjas muy contaminantes, de propiedad extranjera.

Will Hendrick, del plantel de abogados de la Alianza para la Preservacin del Agua y director de la campaa North Carolina Pure Farms, Pure Waters (Granjas puras, aguas puras en Carolina del Norte) de esta organizacin, se explay en Democracy Now!:

No intentamos expulsar a esta industria de Carolina del Norte. La agricultura ha sido y seguir siendo una parte importante de nuestra economa. No obstante, ninguna industria vale tanto como para soportar los impactos en la salud pblica y el medio ambiente que hemos visto que tiene esta industria. Entonces, lo que intentamos aqu no es chuparle la sangre a esta industria, sino asegurarnos de que en sus operaciones se manejen los desechos de forma que no dae a sus vecinos.

Elsie Herring, residente de Wallace, Carolina del Norte, fue entrevistada por Devries. Ella declar: Aqu es donde rocan los desperdicios de animales. Esto est a unos dos metros y medio de la casa de mi madre.

Devries le pregunt cmo era estar en medio de esa niebla. Herring respondi: Parece como si estuviera lloviendo. No abrimos puertas ni ventanas, pero el olor entra igual. Te quita el aliento. Luego te dan nuseas y dolores de cabeza.

Pese al gran impacto que tienen sobre tantos residentes, las granjas industriales tienen defensores leales entre los legisladores de Carolina del Norte; entre ellos, el representante estatal Jimmy Dixon. En una audiencia sobre la ley H.B. 467, Dixon, que ha recibido al menos 70.000 millones de dlares por parte de las corporaciones porcinas, expres: Estas declaraciones son, en el mejor de los casos, grandes exageraciones, y en el peor de los casos, mentiras. Hay olor? S. Pero quisiera que cerraran los ojos e imaginen el olor del jamn, las salchichas, los huevos y el pollo frito.

Algo huele mal en Carolina del Norte. El gobernador Roy Cooper no puede vetar el olor, pero s puede vetar este daino proyecto de ley.

2017 Amy Goodman

Traduccin al espaol del texto en ingls: Ins Coira. Edicin: Mara Eva Blotta y Democracy Now! en espaol, [emailprotected]

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en ms de 800 emisoras de radio y televisin en ingls y en ms de 450 en espaol. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Hroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Fuente: http://www.democracynow.org/es/2017/5/5/en_carolina_del_norte_los_cerdos