El atropello de Israel del da: negar al nio palestino sobreviviente del terror del incendio de la vivienda familiar la condicin de vctima

Richardsilverstein.com

Una foto chamuscada de la familia Dawabsheh asesinada, recuperada del incendio provocado quedestruy su casa

El da de ayer trajo ms de un atropello cotidiano por parte de Israel. Dos. El ministro de Defensa Avigdor Lieberman rechaz la solicitud del nio de 8 aos Ahmed Dawabshe para recibir la compensacin oficial ofrecida a todos los judos israeles vctimas de terrorismo. Su padre, su madre y el hermano beb del sobreviviente fueron quemados vivos por terroristas colonos judos. Los atacantes an no han sido procesados por sus crmenes aunque han pasadocasi dos aos.

Lieberman afirm que Israel no poda reconocer a Dawabsheh como vctima de terrorismo porque no es ciudadano israel. Tenga en cuenta que los colonos judos que incineraron a sus padres y a su hermanoviven justo a su lado en la ocupada Cisjordania y son ciudadanos israeles. Sin embargo l no lo es, por lo que se le niega el reconocimiento de vctima.