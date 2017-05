Le Pen, Macron y el fascismo global

Reciente an la disyuntiva Clinton-Trump, nos llega otra: Macron vs. Le Pen. Y, como entonces, los medios sensatos nos sealan la opcin buena y la mala. Le Pen, dicen, representa a la peligrosa extrema derecha antieuropea. La izquierda, recelosa del neoliberal Macron, no tiene tan clara su opcin. Pero el dilema se rompe identificando a Le Pen con el fascismo

Fuente: La Vanguardia

Veamos El Frente Nacional (FN) de Marine Le Pen ha cambiado mucho desde que lo dirigiera su padre, Jean-Marie. En cuestiones migratorias, hoy se diferencia muy poco de cualquier partido liberal o conservador al uso. Buena parte de sus propuestas sobre inmigracin remiten a medidas reaccionarias de gobiernos europeos (britnico, neerlands, suizo) no considerados de ultraderecha. Su nfasis explcito contra el islam (contra el fundamentalismo islmico, prefiere decir la lideresa) s sera, con matices, un elemento diferencial del FN. Incluso su defensa de un laicismo ms radical parece inspirada por un grado nada desdeable de islamofobia, al menos de facto.

Por lo dems, en la mayora de cuestiones sociomorales, el FN apenas se distingue de las corrientes tenidas por progresistas (ya no se opone a las uniones homosexuales, tampoco al aborto; ni defiende la pena de muerte; se mantiene, eso s, contrario a la eutanasia). Y en asuntos econmicos y polticos, sus posturas son en gran medida asimilables a las que sostiene hoy la izquierda de Mlenchon: defensa del sector pblico, cuestionamiento de la Unin Europea (UE), rechazo de la OTAN y del FMI, todo ello desde una ptica nacionalista y antiglobalista. Se opone, adems, al acoso a Rusia y a las guerras del Imperio de manera (an) ms resuelta que la izquierda citada.

Llamar a Le Pen fascista, como se hace desde sectores de la izquierda, parece exagerado y, sobre todo, anacrnico. El fascismo real, el histrico, al que se pretende asimilar al FN, surgi sobre todo para hacer frente al comunismo, encarnado en la Unin Sovitica. Hoy no existe nada de eso. Lo que hay, en su lugar, es un imperio ultracapitalista de clara proyeccin unipolar que busca la hegemona planetaria absoluta. En todo caso, cuando se ven las cosas con perspectiva, no es difcil comprender que la cuestin no es si el partido de Le Pen es o no fascista, sino dnde est el mayor y verdadero peligro para la libertad, la paz e incluso la supervivencia en el mundo. Y ah es donde, puestos a usar la palabrita, conviene volver a hablar del Fascismo Global, que presenta estos rasgos:

Guerrerismo imperialista , incluso preventivo (al modo nazi), con la excusa de un terrorismo yihadista de oscuro origen y de cantinelas como las armas de destruccin masiva o dictadores demonizados.

, incluso preventivo (al modo nazi), con la excusa de un terrorismo yihadista de oscuro origen y de cantinelas como las armas de destruccin masiva o dictadores demonizados. Creciente liberticidio con la misma excusa (Francia, el pas que nos ocupa, lleva casi ao y medio en estado de emergencia: rgimen excepcional que no parece escandalizar a nadie).

con la misma excusa (Francia, el pas que nos ocupa, lleva casi ao y medio en estado de emergencia: rgimen excepcional que no parece escandalizar a nadie). Masivo espionaje a todo el mundo por parte de los servicios secretos imperiales en colaboracin con las grandes compaas tecnolgicas.

por parte de los servicios secretos imperiales en colaboracin con las grandes compaas tecnolgicas. Grupos mediticos que, con un mismo discurso bsico, controlan la informacin a escala global y cuyo accionariado est en manos de la gran banca y empresas transnacionales.

que, con un mismo discurso bsico, controlan la informacin a escala global y cuyo accionariado est en manos de la gran banca y empresas transnacionales. Imposicin al mundo de una poltica econmica que asegure los negocios de esos poderes, con la fachada de la UE en el caso europeo, los medios de comunicacin convertidos en instrumentos de adoctrinamiento general del pensamiento nico, y la OTAN (surgida frente a la amenaza sovitica, hoy inexistente) como garante ltimo del montaje, todo lo cual evidencia que nuestra cacareada democracia es en el fondo una ficcin, al ser imposible de hecho un cambio social real.

que asegure los negocios de esos poderes, con la fachada de la UE en el caso europeo, los medios de comunicacin convertidos en instrumentos de adoctrinamiento general del pensamiento nico, y la (surgida frente a la amenaza sovitica, hoy inexistente) como garante ltimo del montaje, todo lo cual evidencia que nuestra cacareada democracia es en el fondo una ficcin, al ser imposible de hecho un cambio social real. Descomunal e indita concentracin de poder global obviamente en busca de implantar un gobierno mundial que, como se desprende de los rasgos anteriores, tendr un signo totalitario, para lo cual necesitan primero cerrar el mundo acabando con los gobiernos (Siria, Irn, Rusia, China, Venezuela) que se salen del guin.

Este es el Fascismo que debera preocuparnos, el que nos engaa, espa, amordaza, acosa y aun derroca a gobiernos legtimos, machaca a los pueblos disidentes, arrasa y destruye pases. El Fascismo Global, rabiosamente elitista y supremacista, que utiliza a (supuestos o reales) fascistas menores (desde Trump hasta Amanecer Dorado, pasando por el FN) como cortinas de humo y chivos expiatorios. La globalizacin hecha sangre de los pueblos y cifras cada vez ms largas en las cuentas de los opulentos. El Sistema-Imperio.

El mismo que ya ha logrado poner contra Rusia al necio Donald Trump, y cuyo representante actual en Francia no es otro que Emmanuel Macron.

Si Marine fuera una ferviente otanista, la odiara tanto el sistema?

