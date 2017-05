Uberizacin de la economa y relaciones laborales

La progresiva transformacin de la economa como consecuencia de la revolucin tecnolgica da lugar, entre otros fenmenos destacados, al desarrollo creciente de actividades econmicas basadas en el uso de plataformas digitales. En estas actividades uberizadas la concepcin de la prestacin de servicios como trabajo se pone en cuestin, lo cual tiene (puede tener) una extraordinaria repercusin en la configuracin de las relaciones laborales. Su anlisis es, por tanto, cada vez ms urgente.

Desde esta perspectiva laboral, cabra empezar por sealar que las prestaciones de servicios a travs de plataformas virtuales son actividades marcadas por rasgos como una flexibilidad exacerbada, una intensa individualizacin del vnculo del prestador de servicios con la plataforma virtual o unas borrosas fronteras de la plataforma como posible empleador. De tales rasgos derivan importantes riesgos que tienen que ver con la insuficiencia de ingresos para los colaboradores por el desarrollo de la actividad; la inestabilidad profesional; el ejercicio de un control y supervisin estrictos por parte de la plataforma (extraordinaria relevancia de las valoraciones de los clientes); un uso abusivo del poder disciplinario de la plataforma a travs del mecanismo de desactivacin; y las enormes dificultades para organizar acciones colectivas como consecuencia, entre otros factores, de la competitividad entre los colaboradores dentro de una multitud (crowd). En conjunto, todos estos se riesgos generan una situacin de precariedad cuyos contornos quedarn perfilados en funcin de la respuesta ofrecida por el ordenamiento legal.

De modo que la clave estriba en la calificacin jurdica que merezca la relacin establecida entre la plataforma digital y la persona que presta el servicio, colaborador. El marco normativo espaol ofrece tres posibles soluciones. La primera es la consideracin de que la relacin contractual es protagonizada por un trabajador autnomo. Como segunda variante, cabe entender que el colaborador es un trabajador autnomo econmicamente dependiente (TRADE) cuando se renen los requisitos constitutivos de esta figura (75% de ingresos provenientes del mismo cliente). Y, en fin, puede tratarse tambin de un trabajador asalariado en los trminos previstos por el artculo 1 del Estatuto de los Trabajadores: trabajo voluntario, retribuido, dependiente y por cuenta ajena.

Cul sea la calificacin jurdica de la relacin contractual no se rige por un principio dispositivo, sino que viene determinado por las caractersticas concretas de esa relacin, es decir, de la concurrencia o no de los rasgos configuradores de la relacin laboral. Lo que se discute en este caso es el grado de (in)dependencia con el que se desempea la prestacin de servicios. Y ello exige recurrir a la valoracin de indicios en un sentido o en otro .

Como mero apunte, cabe encontrar rasgos de independencia (no laboralidad) en la capacidad del colaborador para fijar sus horas de disponsibilidad sin arreglo a jornadas ni horarios preestablecidos; la capacidad para rechazar encargos (prestaciones de servicios); la no exigencia de exclusividad; el carcter complementario de los ingresos obtenidos por la actividad respecto de otra fuente principal vinculada a un trabajo asalariado o por cuenta propia; la no compensacin de los gastos relacionados con el desempeo de las tareas encomendadas; o la disposicin de medios que conformen una organizacin productiva propia. En sentido diverso esto es, como rasgo de dependencia cabe apuntar la existencia de un proceso de seleccin de los colaboradores de la plataforma digital; el carcter personalsimo de la prestacin; la obligacin de seguir en el desempeo del encargo las indicaciones de la plataforma; la fijacin de los precios de los servicios por sta; el ejercicio de un poder disciplinario a travs de la desactivacin del colaborador; la canalizacin de la relacin con el cliente a travs de la plataforma.

Hasta la fecha, el funcionamiento de este tipo de negocios se ha basado en la actuacin de los prestadores de servicios como trabajadores autnomos. Muchos de ellos reuniran los requisitos que caracterizan la figura de los TRADEs, lo que pone de manifiesto una vez ms el fracaso de la regulacin vigente en el reconocimiento/obtencin de esta condicin de trabajadores autnomos econmicamente dependientes. Pero, en realidad, resulta razonable concluir que el tipo de relaciones contractuales establecidas son de carcter laboral. Dicho de otra forma, un grado de flexibilidad razonable en el desarrollo de estas actividades puede lograrse tambin dentro del marco laboral garantizando de esa forma unas condiciones de trabajo dignas. Las reticencias de los promotores de estos nuevos modelos de negocio a reconocer la laboralidad de sus colaboradores (el caso de EsLife en Valencia es muy ilustrativo) parecen responder, por tanto, a que en muchos casos el objetivo principal perseguido es la reduccin de los costes empresariales y, en particular, los derivados de las cotizaciones a la Seguridad Social.

