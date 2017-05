Capitalismo y piratera II

Omnia sunt communia

El ao 1986 fue el momento lgido del romance poltico entre Margaret Thatcher y Ronald Reagan, mientras celebraban su particular recetario neoliberal consistente en desregulaciones, bajadas de impuestos y desarme sindical de cualquier colectivo que osara hacer huelga, como mineros o controladores areos. Ese mismo 1986, Daniel Cohn-Bendit publicaba La revolucin y nosotros, que la quisimos tanto (Anagrama, 1998), donde en una entrevista al exactivista e icono contracultural Jerry Rubin, ste afirmaba: Lo que t no comprendes, Dany, es que nosotros ganamos en los 60.

Hackers y emprendedores

En un texto cuyos ecos resuenan todava, Richard Barbrook y Andy Cameron definieron la ideologa californiana como una nueva fe impulsada por artistas y hackers, donde se produce una extraa fusin entre la bohemia cultural de San Francisco y la industria de tecnologa punta de Silicon Valley. Segn ellos, la ideologa californiana combina, de forma promiscua, el espritu despreocupado de los hippies y el ardor empresarial de los yuppies. Esta amalgama de realidades opuestas ha sido posible gracias a una profunda fe en el potencial emancipatorio de las nuevas tecnologas de la informacin. En la utopa digital, todos seremos alegres y ricos.

De quin hablaban Barbrook y Cameron? Uno de los mayores negocios de los 70 y los 80 del siglo pasado se desarroll en torno a la incipiente industria informtica, como los primeros ordenadores domsticos y los primeros desarrollos de software. En las universidades de Estados Unidos fue surgiendo lo que en su momento se denomin romnticamente hackers y ahora llamaramos simplemente emprendedores, acostumbrados como estamos a millonarios de aspecto contracultural. De nuevo, al igual que sucedi en la incipiente industria editorial, el respeto al copyright parece que no fue la norma. Uno de los primeros hackers en montar su empresa fue Bill Gates, fundador de Microsoft. Si ahora las industrias culturales se quejan de que la venta de ADSL es, bsicamente, para acceder a contenidos protegidos por propiedad intelectual, en 1976 Gates se quejaba de que los usuarios de las primeras generaciones de ordenadores personales compraban ampliaciones de memoria para usar software por el que no se haba pagado una licencia (los programas pasaban de mano en mano rpidamente entre los primeros aficionados).

Otro hacker-emprendedor fue el difunto Steve Jobs, fundador de Apple, que mont en clera y acus de robo a Gates cuando este anunci la primera versin de Windows en 1985, ya que consideraba que haba copiado todas las ideas del primer Macintosh. Gates respondi con una reunin en la sede de Apple, donde record a Jobs que en realidad no estaba legitimado para quejarse. En realidad ambos haban copiado, y segn Gates lo que ocurri fue ms bien que ambos nos encontramos con este rico vecino llamado Xerox, y asaltamos su casa para robar su televisin, y descubrimos que t ya te la habas robado antes". La televisin son los interfaces grficos de ventanas ahora ubicuos en todo tipo de ordenadores y telfonos y que Apple rob de Xerox.

En ese contexto de guerras comerciales y mercantilizacin del software, la comunidad hacker no se dedic nicamente a crear empresas. El programador Richard Stallman participaba en una suerte de comuna virtual donde cualquier persona poda desarrollar las funcionalidades del editor de textos Emacs y aportar mejoras. Cuando Stallman distribuy una nueva versin del programa con sus modificaciones una empresa le advirti que estaba vulnerando sus derechos de propiedad intelectual. El informtico se indign y tom entonces conciencia de los peligros de la mercantilizacin del software, por lo que decidi impulsar una nueva comunidad a favor de lo que denomin el software libre, basada en una nueva filosofa llamada copyleft (por contraposicin al copyright). En 1989, el mismo ao que caa el muro de Berln, Stallman lanz la histrica licencia GPL, con el objetivo de que los programas que la usaran pudieran ser distribuidos, estudiados y modificados y poder estar blindados legalmente contra la apropiacin por parte de intereses corporativos.

Maosmo digital

Con la popularizacin de internet el modelo del software libre comenz a crecer de forma explosiva, generado numerosos programas de calidad igual o incluso superior al software comercializado por empresas como Microsoft (el enemigo de la comunidad del software libre en los aos 90). Mientras, en internet se iba popularizando y extendie ndo el intercambio de archivos, donde las empresas nativas digitales siguieron los pasos de EEUU o la URSS: asumieron un dominio pblico digital para todos los productos culturales del mundo analgico. Las discogrficas y Napster, las editoriales y Google Books, o las productoras audiovisuales y Megaupload fueron choques sucesivos debidos a la percepcin de la existencia de un dominio pblico de facto, en un espacio entonces muy desregulado como era internet. Ahora las polmicas giran en torno a Spotify, Amazon o Netflix, empresas ya todas legales que tributan en parasos fiscales y a prcticas que son criticadas desde las industrias de contenidos, por ejemplo, por la exigua remuneracin que generan a los creadores.

Del software libre y el copyleft, ideado por Richard Stallman, el abogado y acadmico Lawrence Lessig hizo una adaptacin de parte de la filosofa del copyleft a los productos culturales: naca la cultura libre y las licencias Creative Commons, que permiten diversas modalidades legales para compartir y modificar las obras que las usen. A pesar de que Lessig siempre fue explcito en su visin neoliberal de la economa poltica (cultura libre como mercado libre) sus propuestas fueron asumidas con entusiasmo por la mayora de la izquierda alternativa europea. Y al igual que despus del 15-M lleg Podemos, despus de la popularizacin de la cultura libre llegaron los Partidos Pirata, con desarrollo e implantacin muy desigual, pero que an hoy en da cuentan con presencia institucional en varios pases e incluso con una brillante eurodiputada como es Julia Reda. Surge entonces la pregunta hay alguna relacin entre piratera, copyleft y cultura libre.

En el ensayo Contra el rebao digital (Debate, 2011) el programador Jaron Lanier plante que con los aos se ha ido conformando lo que l denomina despectivamente un maosmo digital, un colectivo que parece una nueva formulacin de la ideologa californiana, pero compuesto por gente del mundo de la cultura abierta/mundo del Creative Commons, la comunidad de Linux, la gente asociada con el enfoque de la inteligencia artificial aplicado a la informtica, gente del web 2.0, los usuarios [] que intercambian y mezclan archivos. Su capital es Silicon Valley, pero tienen bases de poder por todo el mundo, donde quiera que se cree cultura digital.

Para el profesor de universidad y activista del software libre Ricardo Galli se ha producido un enorme malentendido, como expuso en su texto La confusin con el copyleft": Se empez a usar incorrectamente el trmino copyleft para identificar de forma difusa a una especie de movimiento, que a veces (muy pocas) era anti copyright, otras el de bajar gratis, otras el de luchar contra el canon digital, y casi nunca la de generar obras culturales libres. [] Richard Stallman fue el creador del trmino copyleft con un objetivo muy preciso, que no tiene nada que ver con la lucha contra la propiedad intelectual. Es todo lo contrario, las licencias de software libre (o CC) no pueden funcionar sin propiedad intelectual, an menos el concepto copyleft, que ni siquiera puede imaginarse sin las leyes de derechos de autor.

Derechos de autor desde posiciones de izquierda

La propiedad intelectual es liberal o responde a una visin centralista de los derechos de autor? El copyright es de derechas y el copyleft de izquierdas? Por qu movimientos sociales de izquierdas asumen los postulados de un liberal como Lessig, cuando ni siquiera en la URSS se aboli la propiedad intelectual? Todas estas no son preguntas fciles de responder, pero vamos a finalizar esta segunda parte del texto con un posicionamiento explcito.

Hemos visto que los Estados, tengan el signo poltico que tengan, no han tenido una visin esttica del papel de las regulaciones respecto a la propiedad intelectual, ya que las fueron modificando en funcin de sus intereses comerciales. Despus de los Estados, las empresas multinacionales tambin han ido variando sus posturas, donde el caso paradigmtico es el de Sony: gan en una demanda interpuesta por las productoras de Hollywood en la que se argumentaba que el vdeo domstico Beta pona en peligro la industria del cine. Aos despus, Sony lanzaba junto a IBM duras campaas contra la piratera musical en internet, denunciando a los usuarios de dispositivos digitales por exactamente lo mismo que hacan los usuarios de su popular vdeo Beta en la era analgica: copiar contenidos. Ms recientemente YouTube (propiedad de Google), que bas inicialmente su modelo de negocio en contenidos protegidos por derechos de autor de los que no era propietario, ahora extrae enormes beneficios con la herramienta antipiratera Content ID.

Las visiones ahistricas de la propiedad intelectual, sean para idealizarla o demonizarla, no son tiles. Su marco regulatorio, debido al papel econmico y social que juega, ha variado y variar en funcin de los cambios que se producen en las diferentes industrias culturales, tanto analgicas como digitales. Si la URSS argument durante lustros que su negativa a establecer acuerdos internacionales con pases capitalistas se deba a que el dinero no llegaba a los trabajadores culturales e iba a las editoriales, ahora las crticas a Amazon, Spotify o YouTube sobre lo exiguo de la remuneracin que llega a los autores son recurrentes.

Defender la abolicin o desaparicin de la propiedad intelectual como algo positivo es confiar en que los mercados se autorregulan, es decir, asumir el principal postulado liberal. Defender que el uso de determinadas licencias, como son las Creative Commons, va a generar sin intervencin poltica algn cambio en las industrias culturales es una posicin idntica que la anterior. Sin intervencin institucional o regulaciones especficas no se puede plantear que haya menor mercantilizacin de la produccin cultural. Amazon, Spotify o YouTube no tienen ningn problema en permitir licencias libres en sus plataformas, mientras imponen sus propias condiciones para no asumir los mismos niveles de remuneracin que en el mundo analgico. Es cierto que ese dinero ira en su mayor parte a editoriales y no a los autores, pero en el actual contexto nos dirigimos hacia un trabajo cultural realizado nicamente por rentistas y amateurs.

