Marine Le Pen y Donald Trump. LUIS GRAENA

Entre las muchas coincidencias que pueden encontrarse en el discurso electoral de Trump y Le Pen se encuentra el rechazo, al menos en el plano formal, de los Tratados de Libre Comercio de nueva generacin y en concreto del TTIP y del CETA. Revestidos de una retrica calificada de proteccionismo, primero Trump en su campaa y ahora Le Pen han hecho suyo un discurso antitratados que ni parece que vaya a materializarse ni aporta ninguna alternativa en beneficio de las mayoras sociales.

Desde luego, es innegable que la llegada de la Administracin Trump ha marcado un punto de inflexin en las relaciones comerciales entre la UE y Estados Unidos. Partiendo de esta afirmacin, el inters radica en elucidar si la poltica comercial de Estados Unidos est dando un giro real o si la tan publicitada ruptura con el modelo anterior es un elemento ms del discurso electoral/populista sin que exista un cambio real de modelo. El abandono del proceso de ratificacin del Tratado Transpacfico, la paralizacin de las negociaciones del TTIP, la voluntad de renegociar el NAFTA han sido claros golpes de efecto destinados a mostrar un cambio de ruta del que an no sabemos cul es su alcance ni naturaleza exacta.

Lo cierto y verdad es que la contraposicin entre proteccionismo y globalizacin, que tanto y tan bien explota la extrema derecha a ambos lados del Atlntico, no es una traslacin automtica de la lucha entre soberana o democracia frente a neoliberalismo o libre mercado sin frenos. Aunque sea ese el relato del que Trump o Le Pen intentan aprovecharse, la dicotoma en el fondo es falsa, puesto que en ella subyace una similar estrategia de acumulacin por desposesin, que se da tanto en el interior de los pases que gobiernan o pretenden gobernar como en sus relaciones con el resto de regiones y Estados de la periferia.

La lectura del documento sobre la estrategia comercial de Trump, que se ha filtrado el pasado mes de marzo, nos da buena cuenta de ello. En el mismo se afirma que la nueva poltica significa un cambio real respecto de la sostenida por la Administracin anterior (lo que en teora venden), aunque un anlisis pormenorizado de las propuestas revela el sostenimiento de una lnea que nunca se ha perdido: Amrica para los americanos, s, pero fundamentalmente para algunos y contra la mayora.

Segn el documento, el objetivo actual de la poltica comercial de Estados Unidos es la expansin del comercio de manera que ste sea ms libre y ms abierto para los estadounidenses. Todas las acciones comerciales, contina el texto, tendrn como objetivo el crecimiento econmico y la promocin del empleo en los Estados Unidos y la proteccin de las empresas, trabajadores, sectores y mercancas de los Estados Unidos frente a los del resto de pases. En este sentido, se van a primar los acuerdos bilaterales frente a los regionales y se resistir frente a los intentos de la OMC de debilitar la postura de Estados Unidos en los diversos tratados multilaterales. En realidad, nada nuevo bajo el sol ni diferente a lo que la gran potencia ha venido realizando en las ltimas dcadas.

En concreto, Trump se fija los siguientes objetivos: defender y expandir agresivamente la soberana de Estados Unidos en materia comercial; responder agresivamente a las distorsiones a la libre competencia, incluso si son toleradas por la OMC; sortear las normas de la OMC e impulsar tratados bilaterales que mejorenla apertura de las fronteras de otros pases respecto de los productos y servicios estadounidenses; expandir el comercio a nuevos mercados clave y renegociar tratados ya en vigor, en concreto el NAFTA. Es decir, nada que no estuviera, al menos sealado, en la agenda anterior (Obama y Clinton ya apostaron por renegociar el NAFTA), nada que implique un cambio radical (en lugar del TPP se van a negociar tratados bilaterales con cada uno de los pases implicados) y nada que no estuviera presente en la negociacin del TTIP.

Como se recordar, el 17 de julio de 2013 el Consejo de la Unin Europea aprob las Directrices de negociacin relativas a la Asociacin Transatlntica sobre Comercio e Inversin, entre la Unin Europea y los Estados Unidos de Amrica, ms conocido como TTIP. Este documento, que no se desclasific hasta el 9 de octubre de 2014, contiene los objetivos y contenidos fundamentales del acuerdo, estableciendo como finalidad primordial el aumento del comercio y la inversin entre la UE y los Estados Unidos. Para ello, el documento enmarca los contenidos del Tratado en tres grandes pilares: el acceso al mercado, las cuestiones reglamentarias y barreras no arancelarias (cooperacin reguladora) y la produccin de normas comunes de obligado cumplimiento, incluyendo un mecanismo de solucin de controversias inversor-Estado (ISDS). Este amplio contenido ha justificado que el TTIP, al igual que el CETA, sea bautizado como un Tratado de Nueva Generacin, ya que su objetivo principal no es el de eliminar aranceles, sino el de servir de marco jurdico para que el capital transnacional proteja sus intereses frente a la discrecionalidad, soberana, de los Estados. Y aunque tras el cambio en la Administracin estadounidense las negociaciones se han paralizado, no se han dado por concluidas; al contrario, parece que ambas potencias estn apostando por retomarlas.

Sin duda, una nueva apertura de las mismas vendr marcada por una notable posicin de fuerza de los Estados Unidos que mantendr las lneas rojas que ya estancaron las negociaciones en el otoo pasado. Cuestiones como la apertura de los mercados de la contratacin pblica con la derogacin o modificacin de la Buy American Act o el reconocimiento de las Denominaciones de Origen ya se plantearon como concesiones imposibles por parte de la Administracin Obama y en estos momentos se pergean como lneas infranqueables, con ms agresividad an. As las cosas, y con el as en la manga que supondra dar prioridad a un tratado de nueva generacin con el Reino Unido antes de negociar con la UE, el Gobierno de Trump puede coger el mando de las negociaciones con una Unin Europea a la que la negociacin de estos tratados est provocando fisuras cada vez ms amplias.

En esta coyuntura, el objetivo actual de la poltica comercial de Estados Unidos es la expansin del comercio de manera que ste sea ms libre y ms abierto para los estadounidenses. Sea como fuere, la Administracin Trump se encontrar delante con una UE an ms desunida y dbil, con las contradicciones inherentes a su propio proceso de integracin abiertas en canal. La primaca de lo econmico y del mercado en la configuracin misma de la UE, sin la necesaria dimensin social que los atene, unida a los ltimos ataques neoliberales desde sus instituciones a los derechos y al bienestar de las mayoras sociales del continente, han suscitado un sentimiento de rechazo hacia el proyecto que ha sido, por el momento, canalizado con mayor intensidad por la derecha. La ausencia de mecanismos redistributivos a nivel continental y la consagracin jurdica, al mismo tiempo, de la estabilidad presupuestaria como indiscutible camisa de fuerza para las posibilidades de intervencin econmica de los Estados han provocado que las libertades econmicas fundamentales (de movimiento, de capitales, de servicios y bienes) hayan seguido operando sin diques que las frenen, aumentando la desigualdad y la acumulacin de la riqueza a travs, y por encima, de los pases.

El descontento, por ende, se har an mayor si no somos capaces de dar un giro rotundo a la arquitectura misma de la Unin Europea, y la extrema derecha seguir creciendo si su relato, falso, sigue teniendo un asidero real en Bruselas al que agarrarse. Ellos, Le Pen y Trump, se erigen en los salvadores de la comunidad, de la Nacin y de la seguridad, laboral y social, frente a la globalizacin institucionalizada y al mundo de las fras cifras del establishment de Washington o de las instituciones de Bruselas. Pero ellos tambin, a la vez, no dejan de defender en el fondo los mismos planteamientos que subyacen a las consecuencias que critican y de las que se aprovechan en el descontento generalizado. Trump seguir con el libre comercio sin trabas, lo potenciar incluso, y la acumulacin de unos pocos y la desigualdad para los muchos aumentar. Lo har, eso s, desde un vigorizado discurso nacionalista y neoproteccionista, mientras sus millonarias cuentas no pararn de crecer y sus empresas, cual metfora de su misma ideologa, no cesarn de saltar de un pas a otro protegidas por los tratados de nueva generacin auspiciados por EEUU.

Le Pen, de ganar, no acabar con la base socioeconmica que alimenta la desigualdad, la injusticia social y el descontento, como tampoco lo har Macron, por mucho que ahora ambos decidan que criticar el CETA est la mode. El Brexit, por su parte, no supondr un renovado impulso para la democracia en el Reino Unido, que, de la mano de May y los tories, ya est comenzando a abrazar de nuevo la posibilidad de aumentar los neoliberales lazos con Estados Unidos y de convertir Londres en un paraso para estos nuevos tratados que amparan, recordemos, la impunidad total de un capital transnacional dueo y seor de los mecanismos tradicionales de poder.

Frente a la atomizacin social, el individualismo extremo, el empobrecimiento de amplias capas de la poblacin y el aumento de la desigualdad, el capitalismo neoliberal, precisamente la causa de todos estos factores, parece haber encontrado una va de escape para seguir conservando la acumulacin que alienta: el nacionalismo de los falsos proteccionismos que en el fondo no solo no cambian, sino que profundizan, la acumulacin por desposesin que estamos sufriendo. El TTIP que viene tendr posiblemente otro nombre y otras formas, pero detrs estarn los mismos intereses de siempre al servicio de quienes, desde hace demasiado tiempo ya, vampirizan el futuro de las generaciones presentes y venideras.

Adoracin Guamn. Profesora titular de Derecho del Trabajo en la Universitat de Valncia. Gabriel Moreno. Investigador en Derecho Constitucional en la Universitat de Valncia.

