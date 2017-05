Las reformas contra los trabajadores y el ajedrez de la derecha

El 1 de mayo, Michel Temer difundi un mensaje en las redes sociales saludando a los trabajadores y recordndoles que la reforma laboral que propuso al Legislativo es una reforma modernizadora, cuyo objetivo es el crecimiento del empleo. Pocos das antes, 35 millones de brasileos adhirieron a un impactante paro general, el mayor en los ltimos 30 aos [1].



I

El paro general del 28 de abril pasado represent un mensaje contundente de la ciudadana, no slo de rechazo a la gestin Temer segn Datafolha el 61% de los brasileos lo considera malo o psimo y 28% cree que es regular [2] sino de advertencia a los legisladores sobre el avance de la reforma a la ley laboral, que para el 64% de los brasileos beneficia a los patrones [3]. Esta ley fue aprobada en la Cmara de los Diputados dos das antes del paro, con un mensaje agridulce para el gobierno: no tiene mayoras necesarias a menos que utilice la coercin y las promesas de cargos o privilegios.

El proyecto no cont con los apoyos suficientes en la primera votacin: obtuvo 230 votos cuando necesitaba 257 [4]. De ah que la maquinaria de presiones y promesas tuvo que ser desplegada por el presidente de la Cmara, Rodrigo Maia (DEM), para conseguir una nueva votacin al da siguiente y, entonces s, obtener la aprobacin del proyecto (Maia consigui revertir en un da el parecer de 66 diputados). Este es el ltimo ejemplo de la merma en los soportes legislativos del gobierno: si en julio de 2016 la media de apoyo a sus proyectos fue del 91%, para abril de 2017 ya era del 79% [5]. Ninguno de sus partidos aliados (excepto DEM) vot en bloque a favor de la reforma, ni siquiera el partido del presidente, el PMDB.

La votacin de la reforma laboral en el Senado obedecer a la misma lgica: arduas negociaciones de los lderes de los partidos aliados para obtener los votos necesarios. Pero con dos condicionamientos adicionales: el estridente rechazo ciudadano manifestado en las calles y la puesta en marcha de puniciones a los legisladores que voten en contra. En los ltimos das Temer ha dimitido a funcionarios que en su momento fueron recomendados por diputados que ahora son considerados infieles. Se estima que son al menos 30, aunque hasta el momento slo hay 3 dimisiones oficializadas en el Diario General de la Unin: en Industrias Nucleares de Brasil (INB), Fundacin Nacional de Salud (Funasa) y el Archivo Nacional [6].

II

La reforma previsional genera aun ms rechazo popular y resquemores entre los legisladores, que la aprobada recientemente. Esta propuesta estrella del gobierno se encuentra en estudio en una Comisin Especial, y se estima que el 2 o el 3 de mayo ser votada para pasar al plenario. All la situacin es complicada, como afirman varios legisladores prximos al presidente. En el plenario, el gobierno debe conseguir 308 votos a favor, doce ms de los que obtuvo con la reforma laboral. Puede parecer sencillo de alcanzar, y aun falta ms de un mes para que eso suceda; sin embargo, al da de hoy slo 76 diputados se han manifestado a favor (220 en contra y de 217 no se conocen sus posturas) [7]. El vice lder del gobierno en la Cmara admite que hoy no llegan a los 300 votos [8].

El gobierno Temer depende de la fidelidad de su base legislativa aliada para gobernar, pues no se sostiene slo con el beneplcito de los poderosos grupos econmicos que lo llevaron al poder, incluida la gran media. Y -a diferencia de un presidente investido va golpe parlamentario cuyo gobierno no se debe a la voluntad popular- tanto legisladores como gobernadores tienen que responder ante sus votantes. Y buena parte de lo que ahora suceda incidir en las elecciones generales de 2018, cuando muchos de ellos quieran renovar sus cargos o debutar en otro. Apoyar el fin de los derechos laborales puede llegar a ser una bomba de tiempo para los representantes en el Legislativo; oponerse, el comienzo del fin del gobierno Temer.

