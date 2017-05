Resea del libro "Pertenencia: Narradores sudamericanos en Estados Unidos"

Pertenecer

Llega a mis manos, una antologa de autores latinoamericanos no caribeos residentes en los States, compilada por Melanie Mrquez Adams y Hemil Garca Linares, y me alegra mucho reencontrarme con compaeros y amigos. Con las palabras de Fernando Olszanski en el prlogo, quien afirma que la idea del libro fue siempre convocar a narradores de origen sudamericano que residan en Estados Unidos y que nos puedan contar, a travs de la ficcin, cmo es vivir en el gran pas del norte, sin olvidarnos de dnde venimos (p. 11). Con la prosa autobiogrfica y atormentada de ese judo errante que escarba en las zonas oscuras de su familia, como es Gabriel Goldberg y su fragmento de(Interzona). Con la fuerza narradora de Pedro Medina, arrolladora en este caso, tal vez el mejor de sus textos hasta el momento, que en La casa desaparecida ha pulido sus armas hasta la excelencia, elevando a nivel literario el dialecto del espaol que se usa en Miami, en una historia sobre el desarraigo y el abandono del hogar. Con la escritura de Vera, a medio camino entre lo diarstico y lo inventado, cuestionndose continuamente las fronteras entre realidad y ficcin en su Notebook. O con la solvencia del Chascas Valenzuela, en este caso adentrndose en el drama del SIDA con El filo de tu piel, un fragmento de su prxima novela.Pero, para mayor regocijo, es gracias a estas pginas que ahora releo, como no solo reencuentro, sino que tambin descubro. Descubro la prosa kafkiana, precisa y profunda de Ariel Dorfman, prestigioso escritor argentino-chileno-estadounidense que no haba podido leer hasta ahora, conocido por, la narracin simblica del drama de la represin de las dictaduras en Latinoamrica. En El evangelio segn San Garca, Dorfman compone un relato sobre el poder y cmo amenaza a los que se atreven a pensar por s mismos y elegir sus mentores. Asimismo, descubro a otro judo-latinoamericano-americano como es Isaac Goldenberg, quien en A Dios al Per se re de su condicin de judo, de su condicin de emigrante, de su condicin de indgena, y de la religin en un cierre antolgico. Descubro la prosa potica y el carcter diletante de Roger Santivez en sus Impresiones filadelfianas. Descubro el lxico ntidamente latinoamericano para describir lo ms oscuro y a la vez deseable, que desarrolla la ecuatoriana Elssie Cano en el fragmento de novela. Descubro el drama de otros emigrantes, en este caso balcnicos, tan desarraigados como los latinoamericanos, en las palabras que desarrolla el peruano Jos Castro Urioste en Sasha. Descubro el influjo de los Billies en el Per adolescente de Hemil Garca Linares, uno de los compiladores. Un sugerente relato de la introduccin de la cultura pop en Latinoamrica, tal como la trata en Dnde se fueron todos? Tambin descubro al uruguayo Jorge Majfud, que retrata con una gran veracidad al emigrante mexicano pobre frente a los ojos del gringo de clase media en un fragmento de su novela indita:, y que titula Germn. Y al tambin peruano Jack Martnez Arias, que en Ruinas delnarra una historia desgarradora pero con tonos pop y un hermoso relato en torno a The Smiths.As que reencontrar y descubrir son las dos acciones que mi mente articula en torno a esta antologa mientras la leo (o la releo). Son ms de los que aqu menciono, los autores que conformanhasta un total de veinte. Todos ellos unidos por ese sentimiento que revela el ttulo, y que articulan mediante historias ms o menos elpticas, en su mayora fragmentos de novela, de esa condicin que algunos de sus conciudadanos quieren etiquetar de aliens. Ante el incierto futuro que les espera a estos autores, es el momento de leerla.

