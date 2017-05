Evaluacin de la docencia en El Salvador

La importancia del artculo radica en la necesidad de dimensionar los efectos negativos que causa la ausencia de una poltica pblica, encaminada a elevar el nivel de la calidad acadmica del sistema educativo salvadoreo. En El Salvador, cuando se piensa en mejorar la educacin se centra en la infraestructura y la currcula, no existe de forma marginal la consideracin de tomar en cuenta la evaluacin de la docencia. Por el lado de las organizaciones gremiales docentes sus reivindicaciones se limitan al aumento salarial y mejorar sus intereses de asociacin.

El hecho de que no se valore la evaluacin de la docencia en el sistema educativo nacional, por las instancias gubernamentales, universidades, asociaciones de profesores, padres de familia, especialistas en educacin, etc., puede tomarse como un indicador del bajo nivel de los estudios acadmicos universitarios que ostentan los funcionarios y sindicalistas de la educacin, claro, en este rublo no podemos considerar una parte de las instituciones de la empresas privadas que han comercializado la educacin, puesto que su participacin en la educacin es con fines comerciales y no prima la calidad en la formacin acadmica.

El propsito del artculo es dar a conocer la importancia de la evaluacin de la docencia en el sistema educativo salvadoreo, el pilar fundamental de la educacin es el nivel de la enseanza, y para que esta sea de nivel aceptable, necesariamente se tiene que analizar la formacin de maestros, la contratacin de los mismos, capacitacin y actualizacin permanente de los docentes, los recursos disponibles pedaggicos y didcticos, asimismo la parte salarial.

La importancia de la evaluacin docente no se ha abordado por falta de voluntad poltica y por conflictos de intereses econmicos, fijar reglas de calidad en los centros de formacin docente significa, que la educacin deje de ser negocio de enriquecimiento multimillonario de los dueos ciertas universidades. Por el otro lado, los docentes estn en su sitio de confort, sin que se les evalen de forma profesional y sistemtica.

La evaluacin docente una necesidad

En El Salvador histricamente no ha existido cultura de evaluacin de la educacin, contralora social ni de rendicin de cuentas, la lgica de los gobiernos de derecha se circunscribi en no brindar educacin de calidad, la deficiente educacin sirvi de base para mantener el subdesarrollo del pas. El sistema educativo nacional pblico ha correspondido al modelo econmico neoliberal.

La educacin pblica no ha sido prioridad, por razones econmicas y polticas, aunque a nivel de retrica se ha expresado preocupacin por la baja calidad y deficiente cobertura del sistema educativo nacional, mientras tanto, la problemtica no se resuelve, se han realizado prstamos a organismos internacionales para efectuar diagnsticos y ejecutar algunos programas, y al final, los beneficiados fueron los proveedores de bienes y servicios, cada gobierno inaugura su propio programa educativo.

Al introducir la evaluacin en la educacin del sistema pblico, es probable que algunos profesores se sentirn amenazados de realizar cambios en la praxis pedaggica y en el quehacer educativo en general, y vern en peligro su comodidad en el ejercicio de la profesin.

No obstante, algunos profesores de educacin del sector pblico tambin trabajan para centros de educacin privados, y en esas instituciones por lo general, los evalan peridicamente los estudiantes, los pares, el director y los padres de familia.

El prestigio en algunos casos de la educacin privada en particular las instituciones escolares bilinges, estriba en la calidad de la educacin que reciben los estudiantes, pero detrs de ese logro visible se ve reflejado posteriormente en las notas obtenidas por los estudiantes en la denominada Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educacin Media (PAES).

La cultura de la evaluacin, entre otros, sirve para la mejora continua del desempeo docente, es la base que sostiene el prestigio de algunas instituciones privadas de educacin.

La creacin de la cultura de la evaluacin al docente implantara la mejora continua de su desempeo, ya que una vez que se evala y se conocen sus habilidades y destrezas se puede iniciar un proceso de mejora.

Segn la Ley General de Educacin, en el artculo 56, la evaluacin educativa ser un insumo que les permitir a las autoridades del Ministerio de Educacin (MINED), para tomar las medidas oportunas y pertinentes en el:

Proceso de enseanza aprendizaje Diseo y desarrollo del currculo Los programas y proyectos de apoyo al proceso educativo La definicin de polticas pblicas y, Aspectos organizativos o administrativos.

No obstante, el bajo nivel de rendimiento acadmico obtenido por los estudiantes de bachillerato del sistema pblico, por aos consecutivos, no se han realizado transformaciones estructurales en ninguno de los literales sealados.

En este mismo orden, la Ley de la Carrera Docente, en el artculo 25 y 26, define escuetamente la evaluacin del ejercicio de la carrera docente, y dice: El ejercicio de la carrera docente estar sometido a evaluacin permanente, a fin de conocer mritos, detectar necesidades de capacitacin o recomendar mtodos que mejoren su rendimiento en la docencia. No obstante, el MINED no realiza la evaluacin de la carrera docente.

Adems, en la ley en mencin se establece que la evaluacin comprender:

Preparacin profesional Aplicacin al trabajo Aptitud docente.

En el ltimo ao de la gestin gubernamental del ex presidente Antonio Saca, se elabor la Normativa de Funcionamiento Documento 5, en ella se estableci que los directores de las instituciones educativas del sector pblico iban a realizar al ao dos evaluaciones del desempeo docente y administrativo, con el propsito de mejorar la formacin de los estudiantes.

Segn la Normativa, la evaluacin del desempeo de cada docente tena nueve tems. No obstante, las evaluaciones no se llevaron a cabo.

Salvador Snchez Cern presidente de El Salvador prometi en el Programa de Gobierno del FMLN para la gestin 2014-2019, que iba a implementar: un moderno sistema de evaluacin docente y su retroalimentacin para la mejora de conocimientos y capacidades, con estndar internacional.

En El Salvador, el desempeo docente en el sector pblico de educacin no es evaluado por el MINED, tampoco por el director de la institucin educativa, estudiantes ni padres de familia, de igual manera no se evalan si los programas de estudio estn acordes a las necesidades que tiene la nacin o si cumplen con el perfil del ciudadano que se quiere moldear para un nuevo pas.

Adems, la figura del profesor en El Salvador tiene una connotacin negativa entre la ciudadana, algunos padres de familia los consideran culpables del bajo rendimiento acadmico de sus hijos, perezosos porque la mayora de ellos no se actualiza ni contina estudios de especializacin. Segn el PNUD en el Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013, la profesin de docente es vista de menos.

El profesor salvadoreo es percibido por la poblacin como haragn e irresponsable con el agravante que consideran que estudi la carrera ms por necesidad econmica y estabilidad laboral que por vocacin. Estudios internacionales como los de Reimers (1995), Martinello (1999), Cox y Ureta (2003), y Schiefelbein et al. (2005) culpan al profesorado salvadoreo, a su prctica pedaggica y a su pobre formacin, como agentes directos del fracaso escolar de los estudiantes.

Esta percepcin, entre otros, se debe a que las instituciones de educacin superior que ofrecen la carrera universitaria de profesorado, lo que les importa es que el estudiante pague la cuota mensual de colegiatura para graduarse, no la calidad de la formacin acadmica.

El Estado salvadoreo tiene la infraestructura para brindar la carrera de profesorado, asimismo la potestad para exigir requisitos de ingreso, y establecer la calidad acadmica con estndares internacionales en la formacin de profesores, sin embargo, los gobiernos salvadoreos han preferido que las universidades formen a los profesores. Al elevar la calidad en la formacin docente de los profesores, incidir directamente en la mejora del desempeo docente y en el rendimiento escolar de los estudiantes.

Segn ngel Antonio Alfaro, docente y coordinador del servicio social del Colegio Nazaret, habra que evaluar el desempeo docente en el aula para observar si realmente coincide el contenido de las cartas didcticas con el desarrollo de la clase, porque muchas veces los docentes preparan muy bien el guion, pero no lo hacen ellos, los preparan otras personas y cuando el docente lo va desarrollar, no tiene las competencias requeridas.

S algunos profesores no planifican sus clases, se pone en entredicho la preparacin previa para desarrollar los temas programticos, esta situacin obedece a la deficiente formacin acadmica que se da en las universidades y en los institutos especializados, lo que amerita la revisin de los planes y programas de estudio de formacin profesional de las instituciones en mencin.

De acuerdo con Carlos Canjura Linares Ministro de Educacin de El Salvador, Nuestro sistema educativo tiene en ese sentido un gran descuido, en la formacin de maestros, eso es lo que estamos tratando de modificar, el sistema de formacin de maestros.

En estudios realizados ha demostrado que las instituciones exitosas son las que contratan profesores con buena preparacin profesional, lo que incide en la elevacin del rendimiento de los estudiantes, no obstante, esta poltica es de carcter particular y no responde a la aplicacin de una poltica pblica, impulsada por el MINED a nivel nacional.

En El Salvador, para solicitar una plaza de profesor en el sistema educativo nacional, lo nico que hace el aspirante es presentar su documentacin, y se le comunica si es aceptado; no se le hacen pruebas de suficiencia pedaggica, conocimiento, vocacional, sicolgica, etc.

La deficiente formacin acadmica del docente dificulta la renovacin pedaggica, asimismo la elaboracin de materiales para la enseanza con el propsito de que sea dinmica, participativa, interesante y facilite el aprendizaje del estudiante, en general la deficiencia incidir en la aplicacin de metodologas en la prctica profesional.

Con esta situacin, cumplir a cabalidad la ejecucin de los temas del programa de estudios es sumamente difcil, de igual forma, tratar de elevar la calidad del sistema educativo nicamente a travs de redisear la currcula educativa; en este contexto la formacin de las caractersticas que el profesor debiera de inculcar al joven para cumplir con el perfil de ciudadano que se quiere formar, es prcticamente ilusorio.

Otro elemento que tiene importancia es la no existencia de un sistema de promocin e incentivos salariales que motiven a los profesores a realizar capacitaciones y especializacin por su cuenta, como una cultura de los docentes del sistema educativo nacional.

En este mismo orden, el equipamiento tecnolgico incide tambin en el desempeo docente, la institucin al contar con un equipo suficiente, ptimo y un profesor actualizado tecnolgicamente inducir un excelente rendimiento escolar; lo que hace necesario el mantenimiento adecuado al equipo y planes de actualizacin permanente a los docentes.

El equipo tecnolgico que ha adquirido relevancia por su importancia en la educacin es el uso de computadoras, internet y los caones, lo que no significa que las bibliotecas y los laboratorios hayan dejado de ser importantes para la realizacin de tareas y de investigaciones escolares, hay que tomar en cuenta que algunos jvenes son nativos informticos. En El Salvador, solo 1700 escuelas tienen computadoras de 5400 instituciones.

Por otra parte, el rol que desempea la familia como agente de socializacin primario, en la formacin de valores sobre los cuales se erigir el comportamiento del estudiante es muy importante, por el efecto que pueda tener el desempeo docente en el rendimiento escolar del estudiante.

En El Salvador, no existe la evaluacin del sistema educativo, sin embargo, parte de la poblacin la confunde con el examen estandarizado de la PAES, como una evaluacin integral de la educacin nacional.

La PAES evala a los estudiantes en una escala de 0.0 a 10.0 que han terminado la educacin media, es un requisito de graduacin, mide el logro de las competencias en Matemticas, Estudios Sociales, Lenguaje y Literatura y Ciencias Naturales, desde 2013 se evalan las habilidades cognitivas, procedimentales o de proceso y las habilidades socioemocionales (Ministerio de Educacin de El Salvador, 2014, p. 5).

La PAES da un insumo que obviamente no es perfecto, pero determina un nmero, que es un indicador de lo que el estudiante ha adquirido como conocimiento y habilidades, asimismo lo que la institucin le ha proporcionado, se convierte en un parmetro que indica el avance del estudiantado como de la institucin a travs del ao lectivo, as como de la posicin en que se sita a nivel nacional en relacin con las otras instituciones de educacin media.

La PAES en El Salvador es un diagnstico que desde 1997 ha evidenciado que la calidad de la educacin es de bajo nivel, y no hace nicamente referencia al desempeo docente, porque aqu se toma en cuenta desde el presidente del pas, ministro y funcionarios de educacin, directores, formacin de maestros, capacitaciones, programas de estudios, materiales educativos, metodologa didctica, infraestructura, ambiente escolar y lo dems que implica y contiene el sistema educativo nacional.

No obstante, los repetitivos resultados negativos de la PAES hasta la fecha, no se ha realizado una reforma educativa, encaminada a mejorar la educacin y la formacin del perfil de los futuros ciudadanos del pas.

La PAES carece de seriedad en una parte de la poblacin, por ser solo un requisito para graduarse de educacin media, y no se exige para ingreso a las universidades, nicamente para estudiar profesorado, el estudiantes debe haber obtenido un 7.0 como mnimo, tampoco se toma en cuenta para ingresar a estudiar a instituciones especializadas, ni para conseguir trabajo, con el agravante, que tampoco el MINED la adopta como un insumo para realizar cambios estructurales en el sistema educativo nacional, esta situacin ha dado como resultado desmotivacin entre los estudiantes y restarle importancia a prepararse para efectuar la prueba.

En ms del cincuenta por ciento (Campos Morn & Navarrete, 2014, p. 127) de los estudiantes de centros de enseanza de educacin media del sector pblico se les imparten clases extras con la finalidad de preparar a los estudiantes para efectuar la PAES, pero stos no las consideran como obligatorias.

Tericamente, la PAES debera alentar una competencia entre las instituciones de enseanza de educacin media del sector pblico, por obtener los mejores puntajes a nivel nacional, lo que les permitira adquirir prestigio, entre otros, por la calidad de la enseanza docente, las condiciones pedaggicas y de infraestructura del centro educativo.

El resultado de la PAES en los ltimos diez aos ha sido de reprobacin continua con una nota promedio de 5.29, la calificacin en El Salvador en el sistema educativo nacional de aprobacin es de seis.

Cuadro No.2

Promedios nacionales de la

Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educacin Media

(PAES)

AO PROMEDIO 2005 5.0 2006 5.5 2007 5.9 2008 6.2 2009 4.9 2010 5.1 2011 4.8 2012 5.0 2013 5.3 2014 5.2 2015 5.3 2016 5.2

Fuente: Elaboracin propia con datos proporcionados por el Ministerio de Educacin de El Salvador

Es de hacer notar, que como no ha existido una cultura de evaluacin del desempeo docente, la actual situacin de mediocridad es alarmante y catica, pero es as como se ha hecho por decenios, los docentes ya convirtieron esta situacin en una posicin cmoda.

Al plantear la evaluacin del desempeo docente en el sector pblico, lo ms probable es que los profesores la tomen como una amenaza que pone en peligro la forma de impartir clases y su estabilidad laboral, es decir, en lugar de apoyar, la combatiran, al calificarla de propuesta poltica, lo que impulsara las acciones sindicales y magisteriales en contra.

En El Salvador, en las ltimas tres dcadas hemos observado que las organizaciones magisteriales se han distinguido por sus luchas salariales y no por demandar una mejora en el sistema educativo nacional, al contrario del magisterio sudamericano que ha luchado junto con los estudiantes por elevar el nivel de la enseanza.

Para la instauracin de un sistema de evaluacin del sistema educativo de El Salvador, es necesario realizar cambios a la Ley General de Educacin y a la Ley de la Carrera Docente, para llevar a la prctica la poltica pblica de modernizar, elevar el nivel y ampliar la cobertura de la educacin en el pas.

Conclusiones

Investigaciones que han realizado especialistas extranjeros han llegado a la conclusin que parte del problema fundamental del bajo nivel del sistema educativo nacional, se debe al deteriorado nivel de la formacin de los maestros, asimismo, a la falta de controles reales de calidad en la enseanza, y sobre todo, a la ausencia de una permanente evaluacin del desempeo docente.

Se observa que las leyes sobre educacin tienen un rol decorativo y no se hacen cumplir, especialmente en la evaluacin del desempeo docente, lo que se puede interpretar como falta de voluntad poltica o conflicto de intereses, es decir, por corrupcin en el sistema. Porque de instaurarse controles en la calidad de enseanza, perjudicara la mercantilizacin de la educacin, e ira en contra del modelo neoliberal educativo. La democratizacin y la actualizacin del sistema educativo nacional es una cuestin de insubordinacin a los organismos financieros internacionales, tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Baco Mundial, etc.

En este mismo orden, a los sindicatos y gremios docentes no les conviene una reforma educativa que plantee, entre los pilares principales la evaluacin del desempeo docente, porque conducira a una depuracin de los maestros que no desarrollan como deber ser su trabajo, a los que tienen comportamiento anti tico e inmoral, y a los que se refugian en esas instituciones para protegerse de que sean destituidos por comportamientos deshonrosos, etc.

En resumidas cuentas, ante una sistematizacin de la evaluacin del desempeo docente, los principales detractores sern los comerciantes de la educacin, los defensores del actual modelo educativo neoliberal, los gremios y sindicatos docentes, y los organismos financieros internacionales, por ir en contra de sus intereses, de los privilegios econmicos y de la corrupcin.

Alfaro, . (entrevista, 2015, marzo 27). Evaluacin del desempeo docente realizado por estudiantes.

Alvarado, M., Cabezas, G., Falck, D., & Ortega, M. E. (2012). La evaluacin docente y sus instrumentos: Discriminacin del desempeo docente y asociacin con los resultados de los estudiantes. Artculo de investigacin, Centro de Estudios Ministerio de Educacin de Chile y Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas [PNUD], Santiago. Recuperado a partir de http://www.divesup.cl/usuarios/bmineduc/doc/201206290959280.20120628WPEvaluacionDocenteFinal.pdf

lvarez, H. (entrevista, 2015, abril 17). Evaluacin del desempeo docente realizado por estudiantes.

Aron, A. M., Milicic, N., & Armijo, I. (2012). Clima social escolar: una escala de evaluacin-Escala de Clima Social Escolar, ECLIS. Universitas Psychologica, 11(3), 803813.

Artiaga, J. (entrevista, 2015, abril 17). Evaluacin del desempeo docente realizado por los estudiantes.

Asamblea Legislativa. (1996a, marzo 22). LEY DE LA CARRERA DOCENTE. Recuperado 20 de agosto de 2015, a partir de http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/ley-de-la-carrera-docente?palabrasInteres=ley%20de%20la%20carrera%20docente&tipoDocumento=1Ley

Asamblea Legislativa. (1996b, diciembre 21). LEY GENERAL DE EDUCACIN. Recuperado 20 de agosto de 2015, a partir de http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/ley-general-de-educacion

Bourdieu, P. (1997). Capital cultural, escuela y espacio social. Siglo XXI.

Bourdieu, P. (2000). Cosas dichas. Barcelona: Gedisa.

Bourdieu, P., & Passeron, J. C. (1977). La reproduccin, elementos para una teora de enseanza. Barcelona: Laia.

FMLN. (2013). El Salvador adelante programa de gobierno para la profundizacin de los cambios. San Salvador. Recuperado a partir de http://www.presidencia.gob.sv/wp-content/uploads/2014/06/478601347_doc-audio.pdf

Gonzlez, F. (entrevista, 2015, abril 22). Evaluacin del desempeo docente realizado por estudiantes.

Ministerio de Educacin (Ed.). (2008). Normativa de funcionamiento institucional: documento 5 (Primera edicin). San Salvador: Ministerio de Educacin.

Ministerio de Educacin de El Salvador. (2014). Documento informativo: Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educacin Media, PAES 2014. Recuperado 25 de agosto de 2015, a partir de http://www.mined.gob.sv/index.php/novedades/avisos/item/7081-documento-informativo-paes-2014.html

Ministerio de Educacin Nacional de Colombia. (2009). Decreto 1290. Colombia. Recuperado a partir de http://es.slideshare.net/cccc93405044/decreto-1290-11257848

PNUD. (2013). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013. San Salvador. Recuperado a partir de http://www.sv.undp.org/content/dam/el_salvador/docs/povred/UNDP_SV_IDHES-2013.pdf

Ramos, Ramrez, G. (2014, octubre 8). La investigacin sobre eficacia escolar en el Salvador: estudio retrospectivo y prospectivo [info:eu-repo/semantics/doctoralThesis]. Recuperado 11 de agosto de 2015, a partir de http://www.tdx.cat/handle/10803/282220

Notas:



a) Que planifique su prctica pedaggica, b) Que en su planificacin didctica y en su prctica implemente los acuerdos establecidos en el Proyecto Curricular de Centro (PCC), c) Que utilice mtodos y tcnicas didcticas coherentes con el enfoque curricular de la asignatura que imparte, d) Que el material utilizado sea coherente con la metodologa planificada, e) Que desarrolle mtodos y tcnicas de evaluacin coherentes con la metodologa y enfoque curricular de las asignaturas que imparte, f) Que los logros de aprendizaje alcancen niveles satisfactorios de acuerdo a la escala valorativa planteada por el Ministerio de Educacin (MINED), g) Que propicie un clima laboral favorable, h) Que implemente estrategias de organizacin y ambientacin del aula y que ellas favorezcan los aprendizajes, i) Que participe en actividades institucionales y de desarrollo profesional.

En El Salvador en las ltimas tres dcadas ha tenido una fuerte emigracin de la poblacin, en especial hacia los EE.UU., ha ocasionado el fenmeno social de la familia desintegrada, los nios y jvenes se quedan en el pas sin sus progenitores, al cuido de un familiar o vecino, con el agravante de la inseguridad y el peligro de reclutamiento por las pandillas juveniles.

Los jvenes de hogares desintegrados por la emigracin o por la violencia en el pas, no cuentan con orientacin de sus padres ni poseen un hogar formado por un ncleo familiar, este escenario tiene repercusiones en el rendimiento escolar, independiente de un buen desempeo docente.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.