Que deberan esperar los economistas de los funcionarios?

El Estado como tal (Blog)

Frecuentemente, los ciudadanos exigen a los economistas que no discutan tanto y que acaben de arreglar la economa. Hay un pequeo detalle: los economistas no tienen poder para hacer eso que se les pide.

Me refiero aqu a los economistas que hacen trabajo acadmico, es decir aquellos que se dedican a investigar para producir conocimiento. Es precisamente ese tipo de economista el que quizs es percibido como que no escribe con claridad, discute demasiado, no influye tanto, y no resuelve los problemas concretos.

Las dos primeras cosas escribir y discutir- es exactamente la naturaleza del trabajo que hacen. Viven por eso y de eso. Las otras dos influir y resolver problemas prcticos- no son cosas que les toca hacer, sino que a veces se les permite hacer. Para que no haya dudas, eso depende de las decisiones de quienes tienen poder: los funcionarios y los polticos.

No me refiero, por tanto, a los economistas que no son pocos en Cuba- que trabajan como funcionarios (especialistas y dirigentes) y cuya tarea es otra: disear, aplicar y evaluar polticas pblicas. Tampoco me refiero a los economistas que trabajan en la esfera empresarial (estatal, no estatal, y extranjera).

Si los economistas acadmicos forman parte de un proceso ms amplio y muy complejo, en el cual las decisiones respecto a la utilizacin de la evidencia cientfica que ellos han producido es el resultado de relaciones de poder que ellos no controlan, qu tipo de reaccin deberan esperar de los funcionarios cuando les presentan una evidencia producida por la investigacin que pudiera ser relevante para las polticas pblicas?

No me interesa discutir ahora en el plano normativo lo que debera ser-, respecto al cual cualquiera pudiera hacer un discurso, sino a la manera concreta en que funciona esa compleja relacin entre economistas y funcionarios y polticos.

Sugiero intentar comprender esas posibles reacciones mediante la utilizacin de la tipologa aportada por Fred Carden, investigador canadiense, basada en un estudio desarrollado durante ocho aos con los datos de 23 proyectos de investigacin financiados por el Centro Internacional de Canad de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) en Asia, frica y Latinoamrica, y que fue publicado en 2009 bajo el ttulo Del conocimiento a la poltica. Mximo aprovechamiento de la investigacin para el desarrollo. No encuentro en la red una versin en idioma espaol que est disponible en acceso abierto, pero la versin original en ingls del libro (238 paginas) puede ser descargada aqu.

A continuacin, se identifican esquemticamente los cinco contextos de polticas planteados por Carden, a los que he agregado en forma de preguntas a modo ilustrativo- mis anotaciones relativas al caso de Cuba.

1.

Es el tipo de situacin que el economista acadmico debe agradecer. En ese contexto, la construccin de una relacin fluida de trabajo entre el acadmico y el funcionario es crucial. Normalmente, la investigacin se necesita de manera expedita y por tanto tendran ventaja los acadmicos que hayan estado trabajando sobre determinados temas, antes de que estos hubiesen adquirido prioridad poltica. Por lo general, es una situacin que incluye el establecimiento de mecanismos precisos para evaluar el impacto del trabajo acadmico.

Es este el caso de los proyectos de investigacin comprendidos en los Programas Nacionales de Ciencia y Tcnica (PNCT) apoyados por el Ministerio de Ciencia, Tecnologa y Medio Ambiente (CITMA)?

2. Inters del gobierno en la investigacin, pero en condiciones en que el liderazgo del gobierno no existe en cuanto a conectar la investigacin y las polticas.

Es una situacin en la que el economista que est interesado en encontrarle una salida prctica a su investigacin debe ser capaz de entender cmo funcionan las relaciones de poder en el campo especifico de la poltica pblica que intenta influir. Adicionalmente, la comunicacin cientfica pudiera ser muy importante para tratar de convencer a los funcionarios de que asuman el liderazgo en el proceso de absorcin de la investigacin.

Es este el caso de temas como el micro-financiamiento?

3. Inters del gobierno en la investigacin, pero con carencia de capacidad estatal para aprovechar la investigacin.

Es un contexto en que el economista acadmico debe tratar de encontrar la manera de demostrarle al funcionario que pueden obtenerse resultados relevantes en reas especficas y con un empleo de recursos humanos y materiales relativamente modesto. Tratar de convencer al gobierno de hacer una gran inversin en un tema interesante para el cual los gobiernos no tienen capacidad actual, no sera muy efectivo.

Es este el caso de la utilizacin de los mtodos del pensamiento sistmico (complejidad), por ejemplo, el empleo de fractals para estimar fluctuaciones de precios o respuestas del mercado ante regulaciones estatales?

4. Un tema nuevo logra activar la investigacin, pero no motiva el inters de los funcionarios.

Un contexto de este tipo requiere que el economista trate de establecer alianzas por fuera de la comunidad acadmica, especialmente con los grupos sociales que pudieran ser beneficiados o afectados por ciertas polticas, para de conjunto, abogar frente a los funcionarios respecto a la necesidad de que estos se interesen en el tema. Obviamente, se trata de algo que no es fcil hacer en Cuba.

Es este el caso de la investigacin relativa a las pequeas y medianas empresas (PYMES)?

5. El gobierno trata la investigacin y la evidencia producida por ella con desinters, incluso con discordia.

Es un contexto en que al economista no le quedan muchas ms opciones que abrirse el paso a codazos, o esquivando, para poder realizar sus investigaciones. Su trabajo pudiera consistir esencialmente en producir conocimiento en espera de un momento polticamente favorable que le permitiese comunicar directamente la evidencia a quienes se encargan de disear y de aplicar las polticas.

Es este el caso de los puntos ciegos que existen en temas cruciales como la pobreza y la desigualdad?

Personalmente, encuentro muy til la tipologa de Carden. Ojal pudiera ser provechosa para otros colegas.

Fuente: http://elestadocomotal.com/2017/04/28/que-deberian-esperar-los-economistas-de-los-funcionarios/