Entrevista a la legisladora del FIT y docente Laura Marrone

"La carpa itinerante est ocultando la falta de un plan de lucha en serio"

M.H.: Contame del acto del 1 de mayo.

L.M.: Fue un acto muy lindo con muy buena concurrencia, me gust el formato porque adems de los tres partidos que constituyen el FIT se invit a intervenir a la Corriente de Izquierda-Poder Popular que lo hizo con un orador que es delegado del Ministerio de Trabajo, que estn en conflicto por el despido de trabajadores de maestranza.

M.H.: El Ministro de Trabajo, Jorge Triacca despidi a 30 trabajadores de limpieza.

L.M.: Exactamente. El principal lugar donde tercerizan el trabajo en negro es en el Ministerio de Trabajo. Ellos haban logrado un acuerdo para su reincorporacin y no se sabe qu pas esta maana que al menos 30 de ellos quedaron afuera.

Abrieron el acto las dos compaeras que encabezan la lista Multicolor de la provincia de Buenos Aires de Suteba, que son representantes de la lucha docente, Romina del Pl, que es la candidata a Secretaria general y Graciela Caldern, compaera de Izquierda Socialista, que es la Secretaria adjunta de Suteba-Matanza y renovara su mandato. La presencia de ellas fue fuerte, representando a una de las luchas ms importantes de este perodo.

M.H.: Docentes que en la provincia de Buenos Aires acaban de rechazar una nueva propuesta salarial.

L.M.: Porque es ridcula, 20% en dos cuotas y 5.000 pesos de presentismo. Vidal parece que juega a las muecas, no tiene registro de que llevamos casi dos meses de conflicto.

M.H.: Pero tampoco hay mucha reaccin por parte del Frente Gremial Docente.

L.M.: Ese es el gran tema que plantearon las compaeras, la falta de una direccin hacia la consecucin de un plan de lucha que permita ganar, es lo que est llevando a un desgranamiento del proceso cambiado por un hecho meditico como es el tema de la carpa itinerante, que revive una experiencia bastante dolorosa que tuvimos en 1997 cuando tambin haba luchas provinciales muy importantes, de muchos meses, porque era la poca del menemismo en la que no se cobraba, una situacin parecida a la de Santa Cruz hoy. En este momento este hecho meditico de la carpa itinerante que tanto se muestra est ocultando la falta de un plan de lucha en serio.

Tambin estuvo representada Santa Cruz con un compaero que forma parte de la CTA de esa provincia, que describi una situacin realmente alarmante, gremios enteros que no han cobrado todava el mes de marzo, o que han cobrado parcialmente, situaciones de represin, la intencin de rebajarles la jubilacin y con claras acciones represivas que es lo que ha llevado a que no hayan iniciado las clases este ao, ni siquiera han terminado las clases del ao pasado, porque terminaron el ao con conflicto y lo empezaron de la misma manera. Una situacin muy alarmante donde la nica respuesta que ha habido tanto del gobierno provincial como del nacional es enviar ms gendarmes y fuerzas represivas.

Hubo un compaero representante del ala combativa de Santa Cruz que cerr el acto y que termin de dar el tono a un acto que expres las luchas actuales. Habl el Pollo Sobrero, poniendo sobre la mesa que se hizo un gran paro el 7 de abril que expres la voluntad mayoritaria de los trabajadores de rechazar la variable de ajuste que en este momento es el salario, y la exigencia a la CGT y a la CTA para que convoquen a un paro de 36 horas. Tambin hablaron compaeros de la lista telefnica de oposicin que se ha conformado al estilo de la Multicolor en docentes y representantes de los tres partidos que conforman el FIT que hicieron el balance de la situacin nacional y, sobre todo, destacando el contraste con el hecho de que la CGT no estaba impulsando la lucha, ni es capaz de ofrecer una convocatoria a un 1 de mayo pblico, sino que hizo un acto a puertas cerradas.

M.H.: A puertas cerradas y si no tenas invitacin no podas entrar.

L.M.: Realmente muestra la decadencia de los burcratas sindicales.

M.H.: Y de las 62 Organizaciones Peronistas que le organizaron un acto al Presidente Macri.

L.M.: Y con una accin muy preocupante que fue el anuncio del Presidente del subsidio a los empresarios; es muy grave. Como ya haba trascendido, en el acto de Plaza de Mayo se lo denunci. Es realmente aberrante, el gobierno se propone subsidiar a los empresarios.

M.H.: El Estado paga parte del salario a las empresas.

L.M.: No es que se van a crear puestos de trabajo, eso es una farsa. Se van a ir reemplazando trabajadores que estaban a cargo de las empresas, por la gente que tiene Planes Trabajar, que sera incorporada en condicin de tal, de manera que sus 4.000 pesos del Plan Trabajar los pone el Estado y se los rebajan a los empresarios. Estamos frente a una manga de estafadores. A medida que pasa el tiempo empiezo a tener calificativos ms claros. A veces me pregunto si no son saqueadores que ni siquiera tienen el proyecto de continuar, saquean y se van, tipo bandoleros. Yo lo estoy viendo en la Legislatura.

M.H.: Otro ejemplo es la reparacin histrica a los jubilados, que tambin es otra estafa.

L.M.: As es. En la Legislatura todas las semanas tenemos algn proyecto que significa una nueva entrega. La semana pasada tuvimos la reduccin del Impuesto a los Ingresos Brutos que los bancos pagan al Gobierno de la Ciudad por las ganancias que obtienen de los prstamos hipotecarios. Una medida que van a replicar en todas las Legislaturas del pas. Estn proyectando que los planes de vivienda y los crditos hipotecarios van a conformar algo as como 62.000 millones de pesos en los prximos aos. Los bancos no pagaran ingresos brutos por esos crditos que tienen como clusula de reajuste el costo de vida, no el salario.

M.H.: Paralelamente aumenta la presin impositiva del gobierno sobre los monotributistas, a quines s castiga con ingresos brutos.

L.M.: Impuesto a las ganancias a los trabajadores y rebaja absoluta de los impuestos a los grandes empresarios.

El Plan Maestro apunta a liquidar el estatuto docente

M.H.: Hablando de saqueos y estafas, la semana pasada se lanz el Plan Maestro, con 108 propuestas a cumplir en 10 aos. La construccin de 3.000 jardines, 100% de escuelas de jornada extendida, secundarios que superen el nivel en matemtica, lengua y ciencias sociales, es decir, varias iniciativas con las cuales nadie puede estar en desacuerdo. Pero tenemos que abordar estos temas siempre con la desconfianza de pensar por dnde viene la jugada. Son loables objetivos pero que en manos de esta gente siempre tienen una trampa.

L.M.: Como bien dijiste este plan se present en marzo, al calor de la gran Marcha Federal docente, a la que asistieron 300.000 personas, que dio cuenta de un estado de movilizacin y unidad de la docencia muy fuerte. Como prctica de desviacin meditica el gobierno present el Plan Maestro con rimbombantes discursos en el Congreso de la Nacin, estas 108 propuestas a las que sin embargo todava no hemos podido acceder punto por punto. Incluso teniendo diputados en el Congreso, an as no es ms que un trascendido.

M.H.: Dicen que lo subieron a una pgina web.

L.M.: En la web hay resmenes, no el plan completo. De todas maneras, las medidas que anuncian como ms importantes son los 3.000 jardines, ellos dicen que a fines de 2017, cuando se cumplira la mitad del mandato del PRO, habra 446 jardines en proceso, de los cuales estarn terminados 26, o sea que trabajan sobre la base de gobiernos futuros, porque para manejar ese nmero tendras que tener 300 terminados por ao. Ac estaramos a mediados del mandato con 446 en proceso y 26 terminados. O sea que an este discurso con tanto bombo y platillo tiene esta particularidad que lo hace poco creble, sobre todo viniendo de un gobierno que en la Ciudad de Buenos Aires todava no garantiza las vacantes teniendo uno de los presupuestos ms altos por habitante del pas.

Adems, estos famosos jardines, el 40% son deuda externa, con el Banco Interamericano de Desarrollo y probablemente otro porcentaje con otros organismos financieros internacionales que estoy investigando. Esto en realidad es continuacin de lo que ya ocurra en la poca de los Kirchner que empezaron en 2005 con los famosos planes para la construccin de escuelas, que llegaron a construir 1.800 establecimientos de los cuales la mitad eran jardines con dos aulas nada ms. Es parte de una poltica del Banco Mundial porque todos son construidos con deuda externa. No me preguntes cunto vamos a pagar de deuda externa porque todava no logr encontrar la cifra, pero s tengamos claro que no son esfuerzos genuinos sino que todo es endeudamiento.

El segundo aspecto, es el de la famosa jornada extendida, ellos plantean que en el curso de este perodo de tiempo el 100% de las escuelas pasaran a jornada extendida, pero ese es otro verso, porque en primer lugar jornada extendida no es lo mismo que jornada completa, la demanda de jornada completa es muy grande porque la familia que trabaja y tiene nios pequeos necesita tener el tiempo de trabajo cubierto por la escuela, es uno de los factores por los cuales hay migracin hacia la escuela privada, la ausencia de escuelas de jornada completa en nmero suficiente. La Ciudad de Buenos Aires tiene aproximadamente entre el 40 y 50% de escuelas primarias de jornada completa, no as en inicial ni media, pero en el resto del pas no llegan al 10%. Este era un objetivo de la Ley de financiamiento, en el 2010 qued el compromiso de que el 30% de las escuelas tenan que ser de jornada completa o extendida, pero nunca se cumpli.

M.H.: Ya has abordado la jornada extendida, has aclarado que no es lo mismo que jornada completa, has abordado el tema jardines, que son algunas de las propuestas ms importantes de las 108 del Plan Maestro. La pregunta entonces es a qu apunta?

L.M.: Apunta a liquidar el estatuto docente, todo lo dems es espuma. Como dije, en dos aos solo van a tener 26 jardines terminados y te agrego que las escuelas de jornada extendida, que es algo muy necesitado por las familias, va a ser un verso porque requiere ms aulas para poder tener contra turnos en cada establecimiento y eso no se est garantizando en ningn nivel.

