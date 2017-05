El Festival Photon expone hasta el 18 de junio en Valencia la obra del fotgrafo Juan Manuel Castro

Viaje fotogrfico a la diversidad de Etiopa

La iglesia de San Jorge, en Addis Abeba; Ciego y Lazarillo; Corn; Hombre Atmico; Mezquita en construccin; Mike con dolo; Geometra equvoca; la serie de 20 retratos Son algunas de las fotografas de Juan Manuel Castro Prieto incluidas en la serie Etiopa. El pblico puede visitarlas en el sptimo Festival Internacional de Fotoperiodismo Photon, que se celebra en Valencia entre el dos y el seis de mayo. La muestra es el resultado de cuatro viajes realizados por el fotgrafo no soy fotoperiodista, matiza a Etiopa entre 2001 y 2006. Cuando en 1990 viaj a Cuzco, en Per, se trataba de captar vivencias con las que componer una suerte de cuaderno de viajes, un diario, pero en el pas africano tena otro objetivo.

Castro Prieto se plante la realizacin de un estudio fotogrfico-antropolgico de este pas excepcional, Etiopa, con una gran diversidad social, cultural y religiosa; y que no fue colonizado, salvo por el imperialismo italiano durante cinco aos (1936-1941). Despus los italianos fueron expulsados, y apenas dejaron huella, explica el fotgrafo en el Centre La Nau de la Universitat de Valncia. Esta singularidad histrica permite hallar en el siglo XXI escenas y lugares ancestrales, de hace uno o dos milenios. Pero adems, en las zonas ms recnditas de Etiopa se pueden encontrar pinceladas de la cultura occidental, lo que agudiza los contrastes. Existe la posibilidad de que el fotgrafo se tope en una aldea remota con alguien que ingiere un refresco de cola; o con una persona que ataviada con ropa de hace 500 aos, se saque del bolsillo un celular.

A la pregunta de si la presencia del fotgrafo elemento de la cultura occidental podra implicar un factor de alteracin al visitar las sociedades tradicionales, Castro Prieto responde del siguiente modo: No conozco ningn lugar del planeta que se mantenga virgen. Reportajes de televisin que anuncian lugares remotsimos, como emplazados en los confines del mundo, cuando el autor los ha observado en la pequea pantalla le han resultado familiares. De hecho, ha podido identificar a personas y paisajes que antes haba conocido en sus viajes.

La muestra de Juan Manuel Castro Prieto sobre Etiopa permanecer abierta al pblico hasta el 18 de junio en el Octubre Centre de Cultura Contempornia de Valencia. Economista de formacin, el autor comenz su vinculacin con la fotografa -de modo autodidacta- en 1977. Como reconocimiento a su trayectoria, en 2015 recibi el Premio Nacional de Fotografa. Adems la obra de Castro Prieto ha sido reunida en numerosas publicaciones y exposiciones, como Per, viaje al sol, Extraos, Esperando al cargo, Paseo por el amor y la muerte, Per: Martin Chambi-Castro Prieto o Cespedosa. Su obra sobre el Per es el producto de nueve viajes durante 11 aos a este pas. All no fotografi, como tampoco hizo en Etiopa, magnos acontecimientos, sino la vida cotidiana. Retratos, paisajes, escenas de ambiente Las imgenes revelan uno de los rasgos distintivos en el trabajo de Juan Manuel Castro: las infinitas capas de lectura que puede albergar una fotografa. Lo demuestra, por ejemplo, con el retrato de un campesino; la foto contiene adems el magey o pitaca, planta que simboliza a uno de los espritus protectores indgenas. Una lectura aadida es la del maz, componente esencial de la alimentacin andina; la cuarta posible interpretacin procede de un campesino que masca coca.

Castro Prieto considera al fotgrafo indgena Martn Chambi como uno de sus grandes maestros. En l se inspira para retratar a un grupo de campesinos, que pese a vivir a la manera tradicional, dejan entrever elementos de la modernidad, como unas bolsas de plstico y unas zapatillas. En la fotografa, dos de los campesinos se muestran al espectador intercambiando hoja de coca. Cuando el fotgrafo retorna a algunas de las cuatro regiones de Per Costa, Altiplano, Selva y Ceja de Selva, muestra a los retratados las fotos que ha tomado en anteriores viajes, y los fotografa junto a ellas. Se trata de otro de los recursos empleados por el autor.

En Cespedosa de Tormes el autor de la muestra Etiopa comenz a realizar fotografas hace cuatro dcadas. Es este municipio de la provincia de Salamanca su laboratorio, el lugar del que parte toda su obra posterior. All investiga, aquilata la tcnica y perfecciona la plstica. La primera fotografa, del ao 1977, se la realiza a su abuelo. Los retratos constituyen como un registro de la memoria familiar, explica; quera recoger para siempre esas imgenes importantes la familia, los interiores, aquello que me rode de nio que un da se podra perder. Pero despus se difumina un tanto el fin de salvaguardar la memoria, y Juan Carlos Castro empieza a tirar fotografas en las que la belleza cobra mayor relevancia. En el fondo del viraje trasciende una explicacin filosfica: Si la imagen es tan slo concepto sin belleza, se queda en algo puramente intelectual; pero si slo existe lo plstico y bello, deviene una imagen vaca. En Cespedosa de Tormes ya se empez a manifestar una evolucin en la obra, con la introduccin de elementos onricos. Poco a poco, del blanco y negro se va pasando al color y a la cmara de formato grande (20x25), con la que actualmente realiza el 90% de sus fotografas. Mi trabajo casi siempre oscila entre la realidad y la fantasa, afirma durante la conferencia en la universidad.

La serie Extraos se public en 2004 en forma de libro, pero no qued cerrada entonces. El fotgrafo ha ido alimentndola y hacindola ms extensa a partir de sus diferentes trabajos: Es como la destilacin y el compendio de toda mi obra. La serie se caracteriza por las fotografas en blanco y negro, generalmente en formato cuadrado, con imgenes unidas en forma de dptico y en la que el autor mantiene la idea de los diferentes estratos de lectura. As, una vaca desollada es algo ms que un animal al que se le lamina el pellejo. Significa, tambin, que el autor se est abriendo en canal ante el espectador y la imagen pasa a ser un espejo en el que el fotgrafo se mira. Se trata de una foto hacia el exterior, pero adems me estoy fotografiando a m mismo; de hecho, hay que leer todas estas imgenes como una metfora, explica. Tampoco en Extraos Juan Manuel Castro busca significados cerrados, prefiere que el sentido de la fotografa quede abierto a la interpretacin de cada espectador.

Adems distingue en la serie hasta cuatro ejes temticos: la infancia, el sexo (smbolo del ciclo de la vida y la muerte), la religin; y tanto la familia como el mbito personal. Con la evolucin de su obra, los cuatro elementos se reducen a dos: la religin y la muerte. El autor explica su idea de la imagen como espejo autobiogrfico, mediante una fotografa con dos personajes despedazando un objeto. Se trata de una composicin en forma de dptico, en cuya segunda parte aparecen la mujer e hijo del fotgrafo. Las dos imgenes, juntas, adquieren una significacin especial: los miedos del autor; pero cada persona puede interpretar lo que quiera, matiza Castro. Asimismo los dpticos son como un juego, cuando se cambia una de las imgenes se modifica el sentido de la fotografa, y tambin de la historia.

Esta polisemia fotogrfica en ocasiones es buscada por Juan Manuel Castro, pero otras veces surge de modo inconsciente. Seala como ejemplo el retrato de un campesino de Per, imagen que incluye un pez (smbolo del cristianismo y de la influencia de la religin en el Altiplano peruano); en un estrato de complejidad mayor, el nmero 61, que remite a la cancin Autopista 61, de Bob Dylan. Es una metfora de la carretera y el viaje, revela. Tampoco el uso del color es algo balad. Puede aportar un punto singular a la fotografa, que no proporciona el blanco y negro. Una atmsfera especial, seala Castro. As, puede lograrse la frialdad con la utilizacin de los azules. En cada trabajo fotogrfico del autor de Per, viaje al sol predomina un color. En Etiopa, los primarios rojo, verde y amarillo.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.