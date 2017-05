La troika otra vez contra Grecia

Tras siete aos de sufrimiento, brutal aumento de desigualdad y pobreza, la troika (Unin Europea, Banco Central Europeo y FMI) ataca de nuevo a Grecia. Sigue el saqueo del pueblo griego, ahora amenazado por un tercer rescate. El primer rescate de Grecia en 2010 en realidad rescat a bancos alemanes y franceses, pues gran parte de los 110.000 millones de euros facilitados por la troika (a cambio de una austeridad violadora de derechos) fue para cubrir necesidades financieras de mayo de 2010 a junio de 2013. Esas necesidades eran el pago de intereses a bancos, sobre todo. Ahora un tercer rescate de Grecia no augura nada bueno para la gente.

En gran medida por un Parlamento y gobierno griegos dispuestos a tragar lo que impongan los bancos y el Eurogrupo. De nuevo cedi el primer ministro griego, Alexis Tsipras, en la reunin de 7 de abril de ese Eurogrupo. Otra vez el acuerdo impuesto por la troika deteriora e hipoteca presente y futuro de los griegos. El tercer rescate busca recortar pensiones, deteriora derechos laborales, rebaja salarios y exige nuevas privatizaciones e impuestos a los ms desfavorecidos.

Los acreedores, cuyos intereses defiende una troika implacable, no cejan de exigir austeridad sin concesin alguna, aunque esta vez Tsipras ha osado decir en una entrevista televisiva que no aplicaremos medidas si no hay solucin para la deuda. Se refiere a reestructurarla y quizs hacer un quita importante. Plantar cara a la troika? Si no lo hizo hace siete aos con un referendo que le dio el 60% de apoyo ciudadano, se atrever ahora?

De momento el FMI pide ms dureza en las que ellos llaman reformas pendientes. Que la troika reaparezca aterra a los griegos, visto el precio pagado y el que temen pagar. Para la gente comn es la imposibilidad de vida digna. Los pensionistas, que sostienen muchas familias, son vctimas prioritarias del nuevo rescate y, aunque seis de cada diez jubilados griegos ya cobran menos de 650 euros mensuales, los voraces acreedores exigen reformar las pensiones. Ven el negocio de debilitar las pensiones pblicas y promover las pensiones privadas, nada fiables, por cierto.

Y qu hacer ante un paro del 30% segn los sindicatos? El nuevo rescate exige facilitar los despidos colectivos y suspender los convenios sectoriales. Ms paro porque, aunque se crearan empleos, habr ms precariedad, desigualdad y pobreza, como ha sucedido estos siete aos. Y encima los insaciables acreedores han hecho la lista de empresas e instalaciones pblicas a saquear, perdn a privatizar, como el aeropuerto de Atenas y 40 centrales elctricas estatales.

La troika insiste en que esas medidas son para que Grecia cumpla como deudora, sin apuros, pretendiendo la simpleza de que las deudas son intocables y simplemente se han de pagar. Como si no hubiera habido multitud de reestructuraciones de deuda y quitas desde los tempos de Hammurab hace 3.800 aos. En el enfrentamiento de Alemania contra Grecia por la deuda, que es cuestin de fondo, la troika olvida adems que en 1953 diecinueve estados, entre ellos Grecia y Espaa, perdonaron a Alemania la mitad de su deuda. Ms an, por un generoso acuerdo, Alemania Occidental pagaba intereses de su deuda solo con supervit comercial mensual, adems esos pagos nunca seran ms del 3% del importe de las exportaciones alemanas. As la deuda no pes en la economa, Alemania se recuper y creci.

Rebajar la deuda de la derrotada Alemania fue decisin poltica de los vencedores en la II Guerra Mundial, sobre todo de EEUU. Declarada la guerra fra por el presidente Truman en un discurso de marzo de 1947, EEUU decidi que necesitaba una Alemania Federal fuerte en la frontera con Checoeslovaquia, Alemania Democrtica y dems pases del rea sovitica.

Aos despus, continu la promocin econmica de Alemania con la creacin del euro, que beneficia sobre todo a ese pas. Entonces se aplicaron tipos de inters muy reducidos para que Portugal, Espaa y Grecia, sobre todo, pudieran pedir prstamos a Alemania y as poder comprar sus productos exportados, alimentar una burbuja inmobiliaria nacional e impulsar entonces el crecimiento de Alemania ya reunificada.

Constatado lo anterior, cabe calificar de obscena la actuacin con Grecia del Eurogrupo, de Alemania y de la troika. Ni los gnsteres de los aos 20 y 30 del siglo pasado en Chicago fueron tan amorales.

Xavier Cao Tamayo. Periodista, miembro de ATTAC

