Segn Le Monde: Marine Le Pen da la impresin de que su objetivo principal no es ganar el debate contra Macron

El duelo televisivo de segunda vuelta, y el nico entre los dos candidatos que se disputan la presidencia de Francia este domingo, fue considerado ganado por Emmanuel Macron el candidato de En marche!, del Gobierno del presidente Franois Hollande y del stablishment financiero francs y europeo. Macron fue Ministro de economa en el gobierno actual.

El debate se hizo en el marco donde la ltima encuesta, reconocida como confiable por el vespertino francs (Cevipof), daba a Macron 59% de intenciones de voto para el domingo y 41% para Marine Le Pen. Por primera vez las fuerzas polticas que dominaron en la V Repblica los socialistas y los republicanos no accedieron a la segunda vuelta de la eleccin presidencial.

Los analistas consideran que en el fondo no hubo debate sino una confrontacin de propsitos. De entrada, segn el analista de Le Monde Nicolas Chapuis, M. Le Pen perdi la batalla de la credibilidad. Y Le Monde impreso titula hoy Marine Le Pen: La estrategia de la mentira.

El escenario actual de confrontacin entre la extrema derecha populista-lepenista y la derecha y los socialistas neoliberalizados que representa Macron en la segunda vuelta, se configur en gran parte por el factor de fragmentacin de las fuerzas de izquierdas (mientras que Mlenchon obtuvo 19,58, todas las fuerzas de izquierda en primera vuelta juntas Hamon (PS) con programa de izquierda 6,36% y los candidatos troskistas 2,54% obtuvieron ms del 27%, contra Macron que obtuvo 24,01, Le Pen 21,03 y Fillon 20,01).

Marine Le Pen, la candidata del Front National, de extrema derecha populista y de filiacin neo fascista demostr en el debate, adems de una agresividad tctica, una incompetencia total en el manejo de ciertos dossiers econmicos claves.

Tanto as, que la candidata del FN se equivoc en varias oportunidades en nombres y datos, lo que permiti a su rival E. Macron, de manera hbil, y sin nunca perder la compostura ante una Le Pen por momentos nerviosa y confundida, dejar constancia ante los millones de telespectadores galos, que la heredera del fascista Jean Marie Le Pen no estaba preparada para gobernar. Algo del estilo Trump, su admirador incondicional, asom la nariz en el debate.

El periodista Nicolas Chapuis, que hoy responda en lnea las preguntas de los lectores de Le Monde, escriba que Marine Le Pen fue responsable del alto nivel de intoxicacin (desinformacin). Es algo indito y grave debido a que sucedi en el plat mismo y delante de las redes sociales y los sitios de informacin que practican la verificacin de las declaraciones como el mismo LeMonde.fr.

Cabe explicar que el ascenso inesperado de Emmanuel Macron es el resultado de una serie de accidentes como el que Hollande no haya podido presentarse debido al rechazo ciudadano, los escndalos de corrupcin que afectaron al Republicano gaullista Franois Fillon despus de la humillacin que ste le infligi a Alain Jupp y al ex presidente Nicolas Sarkozy en las primarias de Les Rpublicains, la derrota en la primaria del Partido Socialista del delfn de Hollande Manuel Valls por Benot Hamon, representante de la base socialista y traicionado ms tarde por los barones del PS que se volcaron a Macron, adems del ascenso de Jean Luc Mlenchon y de su movimiento La France insoumise como la carta de la izquierda fragmentada en busca de una alternativa de gobierno. Todos estos factores abrieron un espacio de extremo centro que ocup Macron con el apoyo de las fuerzas neoliberales europeas.

Sobre el punto, Franck Gaudichaud, politlogo francs, en entrevista a elciudadano.cl explicaba: El bipartidismo (en Francia) se encuentra totalmente destruido, los dos partidos hegemnicos de la derecha y la izquierda estn fuera de juego, y en particular el PS, que era el partido de gobierno, se encuentra en crisis por dos motivos: primero, el presidente no fue capaz de presentarse a la reeleccin y, segundo, su partido logr una votacin del 6%, lo que no se daba desde el ao 69. El PS se encuentra en la misma situacin que la que estaba antes que lo refundara Miterrand el ao 71, y en este escenario de crisis poltica y social aparecen fuerzas de recambio, pero que de todas formas son parte del sistema.

Jean-Luc Mlenchon, quien obtuvo el cuarto lugar, justo detrs de Fillon, declar que no votara por Le Pen. Al mismo tiempo que le expres a Macron, que sus electores podran votar por l si ste anulaba su proyecto laboral que castiga a los trabajadores franceses. No ha habido respuesta de Macron.

Las elecciones legislativas se hacen despus de la presidencial en la llamada V Repblica francesa. Sectores de izquierda le exigen a Mlenchon que se levante como el lder de una futura oposicin parlamentaria que impida que el programa neoliberal se aplique en Francia. El presidente electo aprovecha el triunfo para construir mayora; en caso que su partido o movimiento no logre la mayora, se produce la cohabitacin.

