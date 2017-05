La gira de Trump por Medio Oriente y Europa

Sigan a su chiflado presidente

Pgina/12

Desde que Ibn Batuta, viaj el Medio Oriente en el siglo 14 nadie parti con tantas ambiciones como Donald Trump. Batuta, un viajero musulmn marroqu y erudito, tena algunas cosas en comn con Trump. Lleg a lo que ahora es Arabia Saudita. Fue a Jerusaln. Incluso tena un buen ojo para las damas nubiles haba algunas esposas, por no hablar de una esclava griega que era para enloquecer. Pero ah terminan los paralelos. Porque Ibn Batuta estaba cuerdo.

Sin embargo, ahora sabemos que Trump piensa que est tocando las tres religiones monotestas porque va a Riad, a Jerusaln y luego al Vaticano. Hay algunos problemas, por supuesto. No puede ir a la Meca porque los cristianos estn prohibidos y el viejo rey de Arabia Saudita representa una autocracia wahab que corta cabezas, algunos de cuyos ciudadanos han pagado y lucharon junto al temido Estado Islmico (EI), contra quin Trump cree que est luchando.

Luego, cuando vaya a Jerusaln, se reunir con Benjamn Netanyahu, que apenas representa al mundo judo y planea mantener a las robadas tierras rabes en Cisjordania para judos, y slo judos. Luego se presentar en el Vaticano para enfrentarse a un hombre que aunque sea un gran tipo slo representa a los catlicos romanos y no se parece mucho a Trump de todos modos. Ibn Batuta estuvo lejos del hogar durante un cuarto de siglo. Gracias a Dios Trump lo hace por tres das.

Trump dice que luchar por un acuerdo de paz entre Israel y Palestina.

Por supuesto, l no va a hablar al Islam en Arabia Saudita como no le va a hablar al Judasmo en Jerusaln. Los sunitas saudes van a hablar de aplastar a la serpiente de los chitas de Irn y debemos recordar que Trump es el chiflado que derram lgrimas de cocodrilo sobre los bebs sunitas muertos en Siria el mes pasado, pero ni una por los bebes chitas muertos en Siria unos pocos das ms tarde y espera que puedan restablecer relaciones reales entre su feliz reino que lleva a cabo ejecuciones y el feliz de Estados Unidos que lleva a cabo ejecuciones. Trump podra intentar leer el ltimo informe del relator de la ONU, Ben Emmerson, sobre el encarcelamiento de defensores de derechos humanos y la tortura de sospechosos de terrorismo en Arabia Saudita. No. Olvdenlo.

De todos modos, el rey no es un imn, como Netanyahu no es un rabino. Pero Jerusaln ser un gran concierto porque Trump podr pedir ayuda a Netanyahu contra el Estado Islmico (EI) sin darse cuenta de que Israel bombardea slo al ejrcito sirio y al chita Hezbollah en Siria pero nunca nunca bombarde al (EI) en Siria. De hecho, los israeles dieron ayuda mdica a los combatientes de Jabhat al-Nusra, que es parte de Al Qaida que (quizs Trump haya odo hablar de esto) atac a los Estados Unidos el 11 de septiembre. As que quiz el Vaticano sea un alivio.

Por supuesto, Trump podra haber cado por el Lbano para encontrarse con el Patriarca Beshara Rai, un prelado cristiano que por lo menos vive en Medio Oriente y que podra haber sido capaz de decirle a Trump algunas verdades sobre Siria. O, dado que Trump se sentira honrado de reunirse con el Gran Lder de Corea del Norte, incluso podra haber sorprendido al mundo pasando unas horas con Bashar al-Assad. Al menos Ibn Batuta lleg a Damasco.

Pero no, Trump est buscando amigos y socios para luchar contra el terrorismo algo que nunca fue infligido a Yemen por Arabia Saudita o al Lbano y a los palestinos por Israel. Tampoco ser mencionado por los chicos y chicas de CNN, ABC y todos los titanes de los medios de comunicacin estadounidenses que con el fin de promover su importancia fingiendo que su presidente no est loco servilmente sigan a su chiflado presidente alrededor de la regin con todas las tonteras de siempre.

Oh, s, y Trump tambin quiere traer la paz a Tierra Santa. Y as pasar del rey de los helicpteros al ladrn de las tierras palestinas y terminar con el pobre y viejo Santo Padre que sabiamente da al presidente unos minutos antes de su audiencia general semanal.

* De The Independent de Gran Bretaa. Especial para Pgina/12.



Traduccin: Celita Doyhambhere.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/35924-sigan-a-su-chiflado-presidente