Las polticas deplorables de Temer merecen una dura condena

Folha de So Paulo

Nota de Rebelin.- El pasado 5 de mayo Noam Chomsky public en el peridico brasileo Folha de So Paulo un artculo en que mostraba su postura ante el gobierno golpista de Temer y los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff. Ese artculo era la respuesta, clara y contundente, a un artculo de opinin del columnista de la Folha de So Paulo, Clvis Rossi, en el que insinuaba que de una entrevista que Noam Chomsky haba concedido a Democracy Now se desprenda un distanciamiento y oposicin a los gobiernos de Lula y Dilma.

Las palabras de Noam Chomsky que Clvis Rossi manipul intencionadamente algo a lo que nos tiene acostumbrados la prensa burguesa-, en el artculo O maior cone marxista detona o PT e a esquerda latina , publicado en la Folha de So Paulo el 17 de abril, estn recogidas en la entrevista Los primeros 75 das de Trump en la Casa Blanca y mucho ms , realizada por Amy Goodman el 4 de abril en Democracy Now y publicada en Rebelin.

Dos artculos de artculos de Clvis Rossi publicados por la Folha difundieron una impresin engaosa a respecto de algunas consideraciones que sobre Brasil y Amrica Latina hice en una entrevista al programa de noticias del sitio Democracy Now.

Empec sealando que en Brasil y otros lugares de la regin se lograran conquistas reales y continu diciendo: Se lograron xitos reales y doy fe de que muchos de ellos se mantendrn.

Discut esos avances con mayor detalle en otras ocasiones, hablando de cmo las conquistas de los gobiernos de izquierda/centro-izquierda avanzaran mucho en la reversin de los efectos desastrosos de las polticas neoliberales de las llamadas dcadas perdidas, beneficiando enormemente a la mayora de la poblacin y sentando las bases para la participacin democrtica.

Asimismo, en otras entrevistas y artculos ha comentado con frecuencia de qu modo la poltica exterior del gobierno de Lula competentemente reseada en el libro de Celso Amorim, Teer, Ramal e Doha- llev a Brasil a una posicin de liderazgo en el panorama mundial, haciendo que se convirtiese en uno de los pases ms respetados del mundo.

Como Rossi relata, tambin dije en la entrevista de Democracy Now que hubo fallos, incluyendo el de escapar del modelo extractivista y el hecho de que gran parte de los lderes se juntaron con la lite extremadamente corrupta, que siempre rob; tomaron parte en el juego y perdieron credibilidad.

Tambin manifest la esperanza de que sea posible utilizar ahora las grandes conquistas para avanzar ms, evitando los fracasos.

Ciertamente, merecen una dura condena el golpe blanco que separ a Dilma Rousseff (PT) de la Presidencia y las polticas deplorables y destructivas que estn siendo promovidas por el gobierno de Michel Temer (PMDB). Tales medidas, si no son revertidas en poco tiempo, causarn prejuicios muy serios y duraderos en Brasil.

Noam Chomsky es lingista, filsofo y activista poltico estadounidense.

