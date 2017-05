El desafortunado comentario de Sami Nar sobre Mlenchon y la Francia insumisa

Escribo el 7 de mayo, domingo por la maana. Cuando las lectoras (y lectores) lean estas lneas conocern el resultado de las presidenciales francesas. Yo solo conozco esta reflexin del periodista e historiador de La Vanguardia Rafael Poch de Feliu (no existe un premio de las y los lectores?): "Esta alternativa [la de MLP] desagrada al 70% de los franceses. Por eso, de los 47 millones de ciudadanos llamados hoy a las urnas, se espera que alrededor del 25% no acuda, que otros tres millones voten en blanco o nulo, y que la mayora del resto acuda movido mucho ms por un emitir un voto de rechazo hacia el candidato al que quiere eliminar que de adhesin y simpata hacia el que favorece. Un cuadro sin precedentes en Francia". Me parece muy acertada; yo, de ser francesa, estara entre los tres millones. No es ese, en todo caso, el motivo de esta nota. Es este

"La peligrosa apuesta de Mlenchon" es el ttulo de un artculo de Sami Nar publicado el pasado sbado 6 de mayo en el global-imperial. Lo destacado en la edicin digital: "Su postura es espantosa; no elegir entre los dos candidatos es favorecer a Le Pen." Lneas ms abajo: "Mlenchon establece una simetra entre la dirigente de extrema derecha, encarnacin del odio y de la demagogia, y Macron, candidato antirracista y que defiende el Estado de derecho.

Unas observaciones al texto y una previa de entrada. La previa: alguien de nosotras no ha aprendido nada de los artculos y libros de Sami Nar? Que levante la mano, por favor. Ninguna mano levantada; estoy segura. La ma no, por supuesto que no. No he parado de aprender de l durante aos y aos. Y no slo, aunque tambin, por sus argumentos polticos y sus excelentes puntos de vista sino tambin, y en primer lugar y plano, por su sensibilidad, por su forma de hablar de temas migratorios y de racismo, por su forma de "estar en el mundo" independientemente de sus posiciones y decisiones polticas en el mbitos de la poltica institucional partidista

El articulo al que he hecho antes referencia sorprende. Mucho. Veamos, son cinco puntos. El primero: " Es un hombre de izquierdas, valiente e "insumiso ", que no teme quedarse solo por defender una posicin que cree justa". Vale, de acuerdo. "En un par de aos ha conseguido algo apreciable: convertirse en el eje de la izquierda frente a un Partido Socialista destruido y unos Verdes incapaces de alejarse del poder". Tambin de acuerdo. Pero hoy, seala, "ms all de su arrojo, no se puede pasar por alto que Mlenchon defiende, para la segunda vuelta de las presidenciales, una posicin peligrosa: no quiere elegir entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen , aunque haga hincapi en su oposicin total al voto para la lder de la extrema derecha". No es slo Mlenchon, claro est, es la Francia insumisa y algunas otras formaciones polticas. Vale la pena retener el punto destacado por Nar: oposicin total al voto para la lder de la extrema derecha, de la derecha dura, Marine le Pen. Por qu peligrosa sabido lo que sabemos?

Segundo paso del texto: "Es un terremoto para muchos. Jean-Luc Mlenchon establece, de este modo, una simetra entre la dirigente de extrema derecha, encarnacin del odio y de la demagogia, y Macron, candidato obviamente de poco contenido, que no podr gobernar fcilmente (con estas elecciones, Francia entra en un ciclo de parlisis) pero es antirracista y defiende el Estado de derecho ". Qu simetra establece si no olvidamos las palabras destacadas? Ahora bien, contina Nar, "esta simetra es propiamente irresponsable; supone que la extrema derecha no amenaza seriamente a la democracia cuando, en realidad, abre culturalmente el camino a la deslegitimacin del Estado republicano". A ver, a ver. El antirracismo, no slo de palabra, y la defensa real del Estado de Derecho defendido por Macron no son datos de partida, no son nociones comunes indiscutibles. Pero no es este el punto. Por qu habla Sami Nar de simetra insisto? Slo Le Pen abre el camino a la deslegitimacin del Estado republicano? Slo la derecha dura o derecha extrema? Es un disparata pensar que ms Macron-Mercadon (tambin derecha dura y ms que dura en trminos econmicos) implica, a la corta y a la larga, ms Le Pen-derecha dura? Quin es el irresponsable si pensamos ms all del corto plazo? Alguien cree que Macron, si las elecciones legislativas prximas le son favorables, va a favorecer una poltica alejada de los "principios" y polticas neoliberales?

Tercer fragmento: "No es necesario recordar los daos que esta estrategia ha causado histricamente, en especial en Alemania, durante la crisis de la repblica de Weimar que desemboc, en las elecciones de 1933, en la victoria de Hitler". Victoria no en trminos absolutos. Prosigue: "Por supuesto, est claro que Mlenchon no piensa que Francia se encuentre en una situacin comparable". Y piensa bien. Y es probable, seala (es decir, ms que probable) "que Marine Le Pen no gane. Pero lo que Mlenchon subestima son los objetivos reales de la dirigente del Frente Nacional: ella quiere imponer la hegemona de su retrica xenfoba, antieuropea e insolidaria como identidad de la sociedad francesa, es decir, dinamitar los fundamentos del pacto republicano y conseguir, mas all de las presidenciales, un gran bloque de diputados en el Parlamento para apremiar tanto a la derecha como a la izquierda." Dnde est escrito, qu permite pensar que Mlenchon, la Francia insumisa, subestimen los objetivos reales del Frente Nacional, incluida su ms que probable estrategia parlamentaria a partir de las elecciones de junio? No ser que otros, en cambio, subestiman la destruccin del Estado asistencial y "el ms de lo mismo", ms derechos sociales y obreros liquidados. que significa la candidatura de Macron-Mercadon? No leemos, no vemos, no hemos visto las reacciones de los mercados? No ha yotras formas de dinamitar los fundamentos del pacto republicano?

El cuarto paso: "Podr alcanzar este ltimo objetivo dfaut, es decir, negativamente, con un alto nivel de abstenciones". Con lo cual, seala Nar inadecuadamente, "no elegir entre los dos candidatos es favorecer a Marine Le Pen cuyo electorado movilizado y homogneo no se abstendr". Tampoco el de Macron por supuesto. "Si este domingo supera el 35% de votos, podr conseguir hasta ms de 100 diputados en el Parlamento en junio". No es mecnico, admite, "pero es una posibilidad real". Hay ms. "La situacin es, por tanto, realmente grave. El escenario de bloqueo poltico que se perfile, herencia del incalificable quinquenio de Franois Hollande, puede degenerar claramente en explosiones civiles larvadas, porque las vctimas potenciales de una extrema derecha tan potenciada no estn dispuestas a dejarse engullir como corderos". Ni las vctimas potenciales de la derecha dura ni tampoco las vctimas tambin reales, que engloba a los anteriores, de las polticas que encabeza Macron. Por lo dems, no es herencia del "incalificable quinquenio de Franois Hollande" el aumento de los simpatizantes o, mejor dicho, votantes del FN, muchos de ellos trabajadores (confundidos) que no tienen nada que ver con el fascismo o con el racismo?

El ltimo paso: "En este contexto, la postura de Mlenchon es espantosa". Espantosa diciendo lo que ha remarcado? "Su escore de la primera vuelta le da la posibilidad de convertirse en el marcador de la oposicin de izquierda. Su "ni-ni" actual debilita esta suerte". No es exactamente un ni-ni y Nar lo sabe. El nico voto civilizado, afirma, este domingo 7 de mayo "es para Emmanuel Macron, incluso para preparar contra l el futuro de la izquierda". Puede entenderse la opcin de Nar, la misma que hace aos permiti el triunfo aplastante de Chirac, pero, cmo se puede afirmar, insisto, que la posicin de Mlenchon es espantosa? Cmo se puede caracterizar, insisto tambin, su posicin como ni-ni teniendo en cuenta lo que ya hemos visto y lo que el mismo Nar ha reconocido? Dnde est demostrado que el nico voto civilizado el domingo 7 sea el voto para Emmanuel Macron?

En sntesis: algunos matices muy importantes de la posicin de Mlenchon y la Francia insumisa se han perdido en este comentario crtico (y en, mi opinin, injusto) del siempre admirado Sami Nar. Y matiz, como dijo una viejo maestro, un filsofo que conoci muy bien la cultura y la poltica francesa, Manuel Sacristn, matiz, deca, es concepto.