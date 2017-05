Primero la familia

El imperio se extiende

Todo se da dentro de la familia Trump

Introduccin de Tom Engelhartd

Son los puestos de avanzada del imperio. Han sido o estn siendo construidos en pases de todo el mundo, desde Indonesia a Dubai, desde India a Uruguay, desde Corea del Sur a Qatar, desde Filipinas a Turqua, y en el futuro, desde Arabia Saud a Egipto. Para el Comandante en jefe de Estados Unidos constituyen una sorprendente presencia imperial... bueno... en caso de que el lector se sienta algo confundido, no, no estoy hablando de los cientos de bases militares estadounidenses que salpican todo el planeta. Estoy pensando en todas esas torres, campos de golf exclusivos, clubes, hoteles, edificios en condominio y residencias que ya lucen, o lo harn dentro de poco tiempo, esas letras doradas de tan mal gusto que forman la palabra TRUMP en pases de todo el mundo. Esos espacios, ellos tambin, son ciertamente puestos de avanzada imperiales; de un imperio empresarial que sigue perteneciendo al Comandante en jefe. No olvidemos que si pensamos imperialmente de un modo autnticamente estadounidense del siglo XXI, es necesario incluir los negocios en manos de Ivanka Trump y su marido, Jared Kushner, ambos hoy asesores imprescindible en la Casa Blanca.

En este momento, vale la pena recordar lo que Charles Wilson, CEO de General Motors (por entonces el segundo mayor contratista del pas en el rubro de la defensa), dijo en 1953 en su sesin de confirmacin en el Senado. El presidente Dwight Eisenhower lo haba nombrado secretario de Defensa; varios senadores lo cuestionaban por no querer vender sus acciones de GM (despus de que el presidente le pidiera que lo hiciera y l las vendiera, Wilson fue confirmado inmediatamente). Preguntado acerca de si, como secretario de Defensa, l sera capaz de tomar una decisin en favor del inters nacional en caso de que fuera extremadamente adversa para su empresa, Wilson respondi: S, seor; podra. No puedo concebir [ese conflicto de intereses] porque durante aos pens que lo que era bueno para el pas era bueno para General Motors y viceversa.

Si alguna vez esta declaracin fue tomada como un tpico ejemplo de estupidez corporativa, pido al lector que me diga si, eclipsado por la Casa Blanca de Trump y lo que todava los medios llaman con buenos modales sus conflictos de intereses, no parece ahora una extraa declaracin de principios, algo casi patritico. O permtame que le proponga algo ms: lea lo que hoy nos dice Nomi Prins, colaboradora habitual de TomDispatch y autora de All the Presidents Bankers (Los banqueros de los presidentes) qu aspecto tiene la vida familiar en el Despacho Oval de Trump y despus dgame si acaso las palabras de Wilson no le suenan como algo de los viejos buenos tiempos.

No es el imperio estadounidense el que se ensancha, sino el de Trump

El presidente Trump, sus hijos y sus cnyuges no solo utilizan el Despacho Oval para aumentar su legado poltico o asegurar futuras riquezas. Ciertamente, eso es lo que estn haciendo, pero esa no es la forma ms til de pensar sobre lo que est sucediendo en este momento. Todo adquirir ms sentido si solo se imagina la Casa Blanca como la novsima sucursal del imperio familiar, su ltimo puesto de avanzada.

Resulta ser que los votantes que eligieron la papeleta de Trump, el patriarca, votaron por todo el clan. Por supuesto, ese voto inclua a la hija mayor, Ivanka, quien junto con su marido, Jared Kushner, es ahora una asesora poltica clave del presidente de Estados Unidos. En este momento, ambos tienen su respectivo despacho en la Casa Blanca cercano al suyo. Ambos pueden acceder a informacin reservada y tener contacto con lderes de alto nivel cada vez que visiten tanto el Despacho Oval como el complejo Mar-a-Lago; la frmula perfecta para el tipo de realce de marca que ahora parece acompaar a ese renombre. El presidente Trump puede tener una actitud extremadamente flexible respecto de la gestin poltica en general, pero hay un rea en la que l es incondicional y de la que no se mueve: su tendencia a gobernar la Casa Blanca como si fuese una empresa, una empresa familiar.

Las formas en que Jared, asesor principal del presidente, e Ivanka, ayudante del presidente, ya se han beneficiado del vnculo que tienen con Pap en los primeros 100 das de su presidencia superan lo imaginable. La empresa de Ivanka, por ejemplo, consigui tres nuevas marcas registradas para sus productos importados de China el mismo da en que ella cen con el presidente Xi Jimping en el club de Palm Beach de su padre.

De la misma manera, gracias a la oportunidad que ella tuvo de departir con el primer ministro japons Shinzo Abe, su empresa qued mejor posicionada para llevar adelante negociaciones en Japn. Uno de los beneficios extras permitidos por el poder familiar es el acceso a un acuerdo comercial con el gigante japons de la confeccin de ropa Sanei International, cuyo mayor accionista es el Banco de Desarrollo de Japn, una entidad en su totalidad perteneciente al gobierno japons. Se supone que compramos la idea de que la simultnea exposicin privada de los productos de Ivanka fue una coincidencia de programacin. Aun as, desde que el padre de Ivanka accedi a la presidencia, nadie deber sorprenderse de que las ventas globales de sus mercancas se dispararan.

Es en este punto donde las cosas se ponen peliagudas. No podemos precisar con exactitud los beneficios obtenidos por los integrantes de la generacin que sigue a Trump. Descansan sobre la idea de que dado que la marca que comparten es tan enorme, las utilidades y los arreglos de todos modos se habran producido. Es por eso que nunca veremos sus balances ni sus declaraciones de renta.

Conflictos de intereses? Hoy da estn presentes en los salones del 1600 de la avenida de Pennsylvania, pero nada de este afectar o alterar algo que el presidente Trump valora mucho; crase o no, no es eso lo que desea su base electoral en el Estados Unidos profundo. Se trata de su propia promocin y la de su familia.

Las normas federales y cmo las interpreta la familia Trump

Los Trumo y los Kushner se comportarn de forma tal que resulten beneficiados sus negocios en el mundo. He aqu una trampa. En trminos de legalidad, deben atenerse a esto. As, la primera ley de los negocios familiares en el Despacho Oval es: consigue el mejor asesoramiento legal. Y la han hecho. Hasta ahora, sus abogados han tenido xito con la creacin de fundaciones que tericamente si bien solo tericamente apartan a Ivanka de sus negocios y desvan cualquier acusacin respecto de actividades que podran ahora y en el futuro violar leyes federales. En particular, dos de estas fundaciones deben ser examinadas. El Cdigo Normativo Federal (CFR, por sus siglas en ingls) es un conjunto de normas publicadas por los departamentos ejecutivos y las agencias gubernamentales. El Ttulo 18 de la seccin 208 de ese cdigo est referido a los actos que afecten a un inters econmico personal. Esta disposicin sobre el delito de conflicto de intereses establece que un funcionario o empleado de la rama ejecutiva del gobierno de Estados Unidos no puede tener un inters econmico en el resultado de su trabajo. Hablando en trminos legales, para un familiar con un cargo en la oficina ejecutiva, eso significara: Ivanka no debera haber cenado con el presidente de China mientras su empresa estaba solicitando y gozando de una autorizacin provisoria de marcas de fbrica pendientes de su pas, si uno de esos actos poda incidir en el otro. Para alguien ajeno a la situacin, la conexin entre esos actos parece suficientemente obvia y es una restriccin tpica de lo que sucedera.

Por supuesto, existen serias penas para quien sea hallado culpable de violar esta norma. Entre ellas, multa o prisin o ambas cosas, tal como se estipula en la seccin 216 del Ttulo 18.

Algunos abogados han sealado que tanto el nombramiento de Ivanka como el de Jared no violan la Norma 208 ni otros estatutos referidos al nepotismo porque ellos no son asesores remunerados del presidente. En otras palabras, dado que Ivanka no cobra un salario por los servicios que presta a su... hmmm... pas, el conflicto de intereses desaparece automticamente. En el mejor estilo Trump, ella ya ha demostrado su inters por el comportamiento tico desvinculndose de sus responsabilidades empresariales (llammosles as). Segn el New York Times, Ivanka ha transferido los activos de su marca a un fideicomiso supervisado por su cuado Josh Kushner y su cuada Nicole Meyer. Uff, se acab cualquier conexin familiar! O tal vez a ella no le importen sus hermanos polticos.

Pero resulta que no todos los activos son creados del mismo modo. Por lo tanto, parece que la hija-en-jefe conserva su participacin en el Hotel Internacional Trump a unos 15 minutos andando de la Casa Blanca, donde justamente estn la suite Ivanka Trump y el Gimnasio de Ivanka Trump (El Gimnasio de Ivanka TrumpMR y el Centro de Salud trasladan a sus invitados del entorno de la tecnogimnasia del Centro de Salud al tranquilo paraso del balneario, que es calma, equilibrio, purificacin, revitalizacin y curacin...). All, muchos diplomticos extranjeros o magnates especialmente interesados pueden encontrar paz, vigorizarse [y] recuperarse mientras buscan un enchufe con la familia. No sabemos con precisin cul es el beneficio econmico que la familia Trump extrae del hotel porque los libros contables no se publican, pero es razonable presumir que no estamos hablando de prdidas. Adems de esta propiedad en Washington DC, Ivanka y Jared seguirn beneficindose de su imperio de inversiones inmobiliarias, valorado hoy en unos 740 millones de dlares, segn los archivos sobre cuestiones ticas dados a conocer por la Casa Blanca.

Pero esto no es todo. Incluso hay otra norma ms explcita contra el uso de una oficina pblica (como, digamos, la Casa Blanca) en beneficio propio: referido a este tema, el Ttulo 5, seccin 3635.702 establece que un empleado no debe utilizar una oficina pblica para su beneficio personal, para la promocin de cualquier producto, servicio o emprendimiento, ni para el beneficio personal de amigos, familiares o personas con quienes el empleado est asociado en una entidad no gubernamental.

Es verdad; esto es farragoso. Y a pesar de que la norma no se aplica al presidente ni al vicepresidente esto debemos agradecrselo a Nelson Rockefeller, pero ya volveremos a l ms adelante ni a ningn otro cargo ejecutivo, la regulacin explica que el estatus de empleado no resulta afectado por pagas o excedencias. Esto quiere decir que nadie deja de ser un empleado solo porque no tenga un sueldo, que adems significa que, de hecho, Ivanka no est eximida del cumplimiento de la norma porque no pueda mostrar un comprobante de pago.

Indudablemente, la segunda regla del negocio familiar es controlar la forma en que se cumple la ley. En este sentido, el presidente Trump tiene a su hombre en el Tribunal Supremo, por lo tanto, si acaso alguna acusacin por cuestiones ticas llagara hasta el ms alto tribunal del pas, al menos la familia tendra un pequeo seguro.

Banqueros y presidentes: un repaso histrico

La idea de la colaboracin de una potente lnea de sangre no es nada nuevo ni en los negocios ni en la poltica. A principios del siglo XX, era algo rutinario que las familias ms pudientes concertaran matrimonios entre ellas para hacer crecer sus poderosos y lucrativos imperios empresariales. Y si se trata de la poltica cercana al Despacho Oval, la historia de Estados Unidos est plagada de servidores pblicos con lazos de sangre con presidentes. El hijo mayor de Abraham Lincoln el republicano Robert fue secretario de Guerra durante las administraciones de los presidentes James Garfield y Chester Arthur, y termin siendo embajador en Gran Bretaa durante la presidencia de Benjamin Harrison. El hijo de Dwight Einsenhower, John, fue un condecorado brigadier general y sirvi como ayudante en el personal de la secretara de la Casa Blanca mientras su padre era presidente; ms tarde, durante la presidencia de Richard Nixon (quien haba sido vicepresidente de su padre), fue designado embajador en Blgica. Sin embargo, ninguno de ellos aprovech el cargo para hacer crecer la fortuna familiar.

Es cierto que las conexiones familiares en los negocios que pueden influir a prominentes personajes de la Casa Blanca no son una novedad de la era Trump. En 1974, cuando Gerald Ford que accedi a la presidencia despus de la destitucin de Richard Nixon nombr vicepresidente a Nelson Rockefeller, su hermano David era director del Chase Manhattan Bank (hoy da, JPMorgan Chase). Naturalmente, surgi algn cuestionamiento en relacin con la conocida riqueza y el poder poltico de la familia Rockefeller. Nelson, nieto del magnate John D. Rockefeller, incluso haba trabajado en el banco y haba formado parte del consejo directivo de varias empresas del ramo del petrleo.

El mismo ao, muy oportunamente, el departamento de Justicia lleg a la conclusin de que el conflicto de intereses no era aplicable al cargo de vicepresidente, pero no antes de que el senador demcrata Robert Byrd preguntara, Podemos al menos acordar... que la influencia est ah, que se trata de una enorme influencia, que es una influencia mayor que la que ha sentido alguna vez cualquier presidente o vicepresidente?. Aun as, con todo lo rico y enchufado que Nelson Rockefeller poda estar, su situacin no es comparable con la maraa empresarial de la familia Trump en la Casa Blanca.

Antes de los Trump y Jared Kushner con importantes cargos en la Casa Blanca ya haba habido otros ejemplos de vnculos familiares en ella. Por ejemplo, cuando en 1919 Woodrow Wilson enferm gravemente, su segunda esposa intervino para actuar en su nombre, fundamentalmente cogiendo secretamente las riendas del gobierno junto al lecho del enfermo. Sin embargo, su intencin nunca fue aprovechar la situacin para hacer negocios familiares sino asegurar que prevalecieran las polticas de su marido. Los dos presidentes Bush, con un legado empresarial y bancario que vena de un siglo antes, fueron elegidos y no manejaban poder. Y a pesar de que el reinado de Bill Clinton en el Despacho Oval permiti que su mujer Hillary cosechara suficiente reconocimiento pblico (y conexiones bancarias) como para que fuera una exitosa senadora por el estado de Nueva York, se convirtiera en secretaria de Estado durante la presidencia Obama y se postulara sin xito en dos elecciones presidenciales, la enorme fortuna de los Clinton fue amasada despus de que Bill dejara su cargo. A pesar de que las vinculaciones de su fundacin benfica con gobiernos extranjeros siguen despertando sospechas, ellos nunca tuvieron negocios privados mientras Bill estaba en la Casa Blanca.

Lo que no se encuentra en los registros histricos es un hijo, una esposa o un familiar de alguien ocupando un sitio en el Ala Oeste* de la Casa Blanca mientras expande los negocios familiares, mucho menos una cadena de negocios. En otras palabras, la situacin actual es nica en los anales de la historia de Estados Unidos. En solo 100 das de presidencia, Donald Trump ya tiene algo del cleptcrata autoritario de otros lugares del mundo; el que desva dinero del Tesoro hacia su cuenta bancaria y sus propios negocios.

Y no olvidemos que el imperio Trump es tambin el imperio Kushner. Los negocios familiares de Jared dependen de inversiones procedentes de pases que casualmente estn en su carpeta de la Casa Blanca. l, por ejemplo, se ocup de los preparativos de la visita de Estado del presidente de China a Mar-a-Lago (mientras tanto, los negocios de Kushner avanzaban en conversaciones de alto nivel con un conglomerado econmico chino). El presidente de un banco ruso de propiedad estatal que estaba sufriendo las sanciones de Estados Unidos se encontr con Jared en diciembre y se refiri a l como el director de las empresas Kushner, pese a que en ese momento ya era notorio que si bien no oficialmente era asesor de Trump.

Asimismo, l es el hombre ms importante de la administracin Trump en la pacificacin de Oriente Medio. Aunque su familia est relacionada econmicamente con Israel. Al mismo tiempo, en su papel de jefe de la recientemente creada Oficina de Innovacin Estadounidense de la Casa Blanca (WHOAI, por sus siglas en ingls), tiene muchas posibilidades de fusionar los asuntos gubernamentales con los privados; es probable que las oportunidades sean interminables.

Exhibicin de nepotismo

Enfrentado con la posibilidad de vender sus empresas o incluso de ponerlas en un fideicomiso ciego es decir, el final de su dinasta empresarial, Donald Trump prefiri dejrselas a sus dos hijos mayores, Eric y Donald Jr., para que las dirijan. Hablando de humo y espejos: en marzo, mientras conversaba con la revista Forbes, Eric dijo que cada tres meses informara a su padre de la marcha de la Organizacin Trump... pero quin cree de verdad que padre e hijos no conversarn mucho ms frecuentemente sobre el imperio familiar?

La familia ya ha acumulado una larga lista de conflictos de intereses mundiales que insinan las formas en que la Casa Blanca podra convertirse en un lucrativo medio para el linaje Trump. Ah est, por ejemplo, Turqua, donde la Organizacin Trump tiene ya importantes inversiones; hace poco tiempo, el presidente Trump llam a su homlogo Recip Tayyip Erdogan para felicitarle por su autoritaria y antidemocrtica victoria en un muy disputada consulta popular para cambiar la constitucin del pas. Dado que el mbito en el que se juegan los intereses empresariales de Trump es global, es posible extrapolar esa llamada a todo ese mbito.

Mientras tanto, la marca de Ivanka no solo est haciendo negocios como siempre; los est matando. Segn Associated Press, en 2017 las ventas globales de los productos Ivanka Trump han aumentado vertiginosamente. Para muestra, un botn: las importaciones, en su mayor parte procedentes de China, se han ms que duplicado respecto de las de aos anteriores. En cuanto a su marido, continu siendo CEO de Empresas Kushner hasta enero; solo entonces renunci a su papel ejecutivo en su empresa de bienes races y otros 58 negocios, aunque sigui siendo el nico beneficiario principal de la mayor parte de las fundaciones familiares asociadas. Los tres hijos de Jared e Ivanka son beneficiarios secundarios. Esto significa que, para bien o para mal, cualquier decisin poltica promovida por Kushner podra afectar a los negocios familiares; no hace falta ser un genio para darse cuenta de que cul de esas dos posibilidades sera probablemente elegida.

Cleptcratas y Ca.

A pesar de la pasmosa maraa de conflictos de intereses existentes, que van desde las estrechas relaciones entre empresas y oligarcas vinculados con los Guardias de la Revolucin iran hasta el Servicio Secreto y el alquiler de un espacio de la Torre Trump al Pentgono (por un monto cercano a los tres millones de dlares), los negocios de la familia Trump buscan un camino glorioso y largo. La familia ya est estudiando la construccin de un segundo hotel en Washington. Se dice que Trump gast cerca de 500.000 dlares que fueron recaudados para la campaa presidencial de 2020 para poner en marcha ese negocio. Evidentemente, ese dinero ha ido a parar a restaurantes, hoteles y clubes de golf Trump y al alquiler de la Torre Trump en Nueva York.

Segn las ltimas encuestas, la mayora de los votantes registrados cree que la instalacin de Ivanka y Jared en la Casa Blanca es algo inadecuado. Pero eso podra importar poco a Donald Trump. Preguntad a Stephen Bannon o a Chris Christie qu pasa cuando a Ivanka o a Jared no les gusta alguien. Esa es la versin familiar del poder mafioso.

En su libro, The Trump Card: Playing to Win in Work and Life (La carta para el triunfo: jugar para ganar, en el trabajo y en la vida), Ivanka escribi que en los negocios, como en la vida, nunca nada te viene dado. Excepto, por supuesto, cuando tu padre es presidente y l te da, en una bandeja de plata, la llave para que hagas crecer los negocios familiares.

Hace 40 aos, en una sesin del Senado sobre los posibles conflictos de intereses, se pregunt al vicepresidente, En el caso de que difieran, puede usted separar los intereses de su gran empresa de los intereses nacionales?. Esta es una pregunta que algn senador debera hacer a Ivanka y Jared, reemplazando su gran empresa por sus grandes empresas familiares.

Enturbiando todava ms el futuro, es posible que la familia Trump est frente a importantes problemas. El ms sorprendente es el edificio del 666 de la Quinta avenida (un rascacielos de 80 plantas de superlujo) tiene vacos ms del 25 por ciento de los pisos. Durante varios aos no ha hecho el dinero suficiente para cubrir el pago de los intereses hipotecarios, y dentro de dos aos tambin deber saldar el principal de un prstamo de 1.200 millones de dlares. Esta situacin le afectar si sus empresas en el extranjero no acuden a restaar la sangra de dlares; eso, sin duda, podra requerir un quid pro quo o dos.

En nuestros tiempos, es bien sabido que cuando los presidentes dejan su cargo hacen crecer rpida y exponencialmente su riqueza. Pero que haya una familia que hace crecer su fortuna mientras est en la Casa Blanca, es toda una primicia. Aun as, el proceso que podra hacer que esto fuese as parece estar ya bien encaminado. Todo esto, cuando Donald Trump, sus hijos y su yerno continan desempeando en provecho propio y en una forma que no tiene precedentes el papel de empresarios-en-jefe de Estados Unidos, ms interesados en el crecimiento de su dominio imperial que en los asuntos de su pas.

* Es en el Ala Oeste de la Casa Blanca donde se encuentra el Despacho Oval del presidente de Estados Unidos. (N. del T.)

