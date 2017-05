Los riesgos ambientales hasta 2027

Inundaciones Foto: R. Cafera





Los principales riesgos que el mundo deber afrontar en los prximos 10 aos son los peligros ambientales, la desigualdad econmica y la polarizacin social. As lo confirma el ltimo Informe de Riesgos Globales 2017 del Foro Econmico Mundial (FEM) en el que se muestra la complejidad tanto de estos problemas como de las posibles soluciones.

Los diferentes riesgos sociales, econmicos, ambientales y polticos crecen en la manera en la que se relacionan, la incidencia simultnea de riesgos aparentemente dispares apunta a una posible crisis del sistema, donde cualquiera de estos riesgos atacar siempre a los eslabones ms dbiles (comunidades ms pobres, zonas de estrs hdrico, etc.). Las soluciones a los problemas venideros deben ser transversales, que ataquen al conjunto de causas, en un mundo en el que hay muchas iniciativas, ms que nunca, pero stas siguen sin ser suficientes. Los vnculos entre la desigual distribucin de la renta, la vulnerabilidad ante las catstrofes climticas y la inestabilidad social enfatizan la exigencia de orientar las polticas econmicas hacia una mayor proteccin de los ms dbiles.

Los peligros medioambientales dominan los riesgos globales

Desde el 2007, el Foro Econmico Mundial, (World Economic Forum, WEF) o tambin llamado Foro de Davos, analiza los riesgos econmicos, ambientales, geopolticos, sociales y tecnolgicos. Este ao, el informe alerta principalmente de la relacin de los riesgos ambientales con otros sociales, econmicos y geopolticos que derivan, por ejemplo, en migraciones involuntarias.

Sealemos aquellos riesgos ambientales que tendrn un impacto negativo en los prximos 10 aos:

- Episodios meteorolgicos extremos.

- Fracaso en las medidas de mitigacin o adaptacin al calentamiento global.

- Graves fenmenos naturales.

- Prdida de biodiversidad y colapso de ecosistemas.

- Catstrofes ambientales producidas por el hombre.

En 2016 ha habido grandes avances respecto a la proteccin medioambiental. El 4 de noviembre entr en vigor el Acuerdo de Pars, una senda clara de reduccin de emisiones apoyada tambin por los pases ms contaminantes como China o EE. UU. Otro hito destacado ha sido la inclusin de los hidrofluorocarbonos en el Protocolo de Montreal.

Por otro lado, en 2020 se establecer el techo de emisiones para las compaas areas en los vuelos internacionales (industria responsable de alrededor de un 2 % de las emisiones mundiales de CO?). Segn seala el informe de Riesgos del FEM, este impulso colectivo en la lucha contra el calentamiento global se puede ver mermado, pero no anulado, por los recientes cambios en el escenario poltico de Europa y EE.UU.

Mientras tanto, la realidad sigue otro ritmo ms acelerado y amargo. Los fenmenos meteorolgicos extremos emergen como principal amenaza donde, slo en 2015, mil millones de personas se vieron afectadas por desastres naturales, en 2016 batimos el rcord de concentracin de dixido de carbono en la atmsfera y tambin de aumento de temperaturas; en otro aspecto, seguimos explotando los recursos naturales a un ritmo rcord y desigual (el 20 % de la poblacin consume el 80 % de los recursos naturales).

Preparacin para un mundo en constante cambio

En este momento, el ciudadano medio no tiene ms voz o voto en el desarrollo tecnolgico que comprarse o no un dispositivo mvil. Sin embargo, esta revolucin ya ha marcado nuestras vidas y, junto a las grandes oportunidades, los riesgos que representa la tecnologa nos obligarn a reconstruir las sociedades, teniendo en cuenta que, segn un estudio realizado por la Universidad de Oxford, en slo 20 aos alrededor de 700 profesiones sern reemplazadas por mquinas. Debemos afrontar el impacto del desarrollo tecnolgico no slo segn el creciente nmero de comodidades que nos aporta, sino tambin desde el foco de los millones de personas cuyos trabajos se vern desfasados y amortizados en los prximos aos.

En las sociedades avanzadas y en el interior de pases menos desarrollados, vemos repetirse el fantasma del Objetivo 10 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): la necesidad de reducir la desigualdad dentro y entre los pases. El reparto desigual de la riqueza nos enfrenta a un dilema que afectar el desarrollo de muchos pases, nos centramos en hacer la tarta ms grande para unos pocos o en repartirla mejor?

Las amenazas medioambientales evidencian la urgencia de aplicar medidas de mitigacin y adaptacin. Con los actuales compromisos nacionales de reduccin de emisiones (NDCs, por sus siglas en ingls), avanzaramos hacia un escenario donde el aumento de la temperatura sera de 2,7 C, por tanto es necesario asegurar una revisin ambiciosa de dichos compromisos para cumplir con el Acuerdo de Pars, de mantener la temperatura por debajo de los 2 C y, evitar que el calentamiento global escape a nuestro control y nos lleve a una situacin de consecuencias imprevisibles tal como nos previene la comunidad cientfica en el quinto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climtico (IPCC, por sus siglas en ingls).

El filsofo, recin fallecido, Zygmunt Bauman describa los tiempos actuales bajo la teora de la modernidad lquida, formada por sociedades complejas en constante cambio, donde sus riesgos no pueden afrontarse con medidas milagrosas y simplistas, ms propias de las improvisaciones populistas. Quiz una de las responsabilidades de las sociedades ms desarrolladas sea la de comprender la complejidad e interrelacin de estos problemas, y aportar no slo recursos financieros sino las ayudas humanas y tecnolgicas, imprescindibles para conseguir una cooperacin global en torno a los mayores desafos.

Conclusin

Debera tomarse en cuenta, con las experiencias tenidas, planes o protocolos para evitar un aumento del impacto ambiental que causarn los conflictos internacionales que se avecinan y como ir solucionando los desplazamientos forzados de personas. Aumentar el acceso a la educacin, su calidad y gestin, y la prestacin de servicios educativos para que se acorte la brecha entre ricos y pobres. Fomentar en los pases emergentes el desarrollo de insumos para la utilizacin de las nuevas tecnologas de la informacin y la comunicacin situndolos en el contexto de la mundializacin.

Fuente: Global Risks Report / AAPN.

Norberto Ovando yAdalberto lvarez, presidente y vicepresidente. Asociacin Amigos de los Parques Nacionales -AAPN Expertos Comisin Mundial de reas Protegidas -WCPA- de la IUCN.

