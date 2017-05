Luchando con el estmago vaco

Brecha

Bajo la consigna Libertad y Dignidad, ms de 1.500 presos polticos palestinos piden que se respeten sus derechos fundamentales. Reclaman entre otras cosas el derecho a atencin mdica adecuada, a visitas y que se acabe con las torturas y las detenciones sin juicio y por tiempo indefinido.

Familiares de palestinos presos en Israel, se manifiestan frente a las oficinas de la UE en Jerusaln Este el 27 de abril / Foto: AFP, Ahmad Gharabli

El 17 de abril, mientras en Montevideo llovan mensajes de todo el mundo reaccionando ante las declaraciones de los dirigentes del Pit-Cnt, recin llegados de Israel, que se congratulaban de la democracia en Israel mientras rechazaban las denuncias sobre las polticas israeles de apartheid contra los palestinos, ms de 1.500 presos polticos palestinos iniciaban una huelga de hambre.

Bajo la consigna Libertad y Dignidad, no piden otra cosa que se respeten sus derechos fundamentales establecidos en el derecho internacional. Por un lado, exigen cambios en las condiciones de reclusin: acceso a lectura y estudios universitarios; dos visitas mensuales de una hora (actualmente es una sola de 45 minutos); atencin mdica adecuada y liberacin de enfermos terminales o discapacitados; y por otro, poner fin a las inhumanas polticas de detencin: la tortura, el rgimen de aislamiento prolongado, la detencin administrativa (sin juicio y por tiempo indefinido) y el traslado de los detenidos a Israel −en violacin de la IV Convencin de Ginebra−, lo que dificulta severamente las visitas familiares.

Segn la organizacin Addamir, hay unos 6.300 presos(as), incluyendo 500 en detencin administrativa, 300 menores de edad, 61 mujeres y nias, 13 parlamentarios y 28 periodistas. Al menos mil tienen prohibido recibir visitas por motivos de seguridad, y entre 15 y 20 permanecen en total aislamiento. En 50 aos desde la ocupacin de Gaza, Cisjordania y Jerusaln Este, ms de 800.000 personas han sido detenidas por Israel, lo que equivale al 40 por ciento de la poblacin masculina palestina.

Mandela palestino

No es la primera huelga de hambre masiva de presos palestinos; pero lo que hace especial a sta es que es la ms plural, pues ha recibido la adhesin de todos los partidos palestinos: nacionalistas, marxistas e islamistas. Adems, el lder y vocero de la protesta es Marwan Barghouti, dirigente y parlamentario de Fatah, preso desde hace 15 aos y condenado a cinco cadenas perpetuas por su papel en la resistencia durante la segunda intifada (un juicio plagado de irregularidades, en el cual el acusado rechaz la asistencia legal y la legitimidad del tribunal del ejrcito de ocupacin).

Barghouti es el preso ms famoso y popular, y se lo conoce como el Mandela palestino. Una campaa por su libertad iniciada en 2013 ha recibido el apoyo de cientos de personalidades y de varios premios Nobel de la Paz. En una carta publicada en The New York Times explic las razones de esta huelga de hambre y denunci las permanentes violaciones de los derechos humanos que Israel comete contra los presos y sus familias.

Tena tan solo 15 aos cuando fui encarcelado por primera vez. Apenas tena 18 cuando un interrogador israel me forz a abrir las piernas mientras estaba desnudo en la sala de interrogatorio, para golpear mis genitales. Me desmay del dolor, y la cada resultante dej una cicatriz perenne en mi frente. El interrogador ms tarde se burl de m dicindome que nunca procreara, porque las personas como yo slo engendran terroristas y asesinos, escribi.

Barghouti acusa a Israel de mantener un sistema inhumano de ocupacin colonial y militar y de apartheid jurdico que busca romper el espritu de los prisioneros y de la nacin a la que pertenecen, infligiendo sufrimiento a sus cuerpos, separndolos de sus familias y comunidades, utilizando medidas humillantes para obligarnos al sometimiento. A pesar de semejante tratamiento, no nos rendiremos.

Ms represin

Las autoridades israeles han respondido a la huelga con violencia represiva, dentro y fuera de las crceles. Los lderes fueron puestos bajo aislamiento y estn siendo trasladados de una prisin a otra. A los huelguistas les han confiscado pertenencias personales (en algunas prisiones incluso la sal que ingieren con agua) y han suspendido las visitas, tanto familiares como legales. Por este motivo, los defensores de presos han boicoteado los tribunales militares, negndose a asistir a las audiencias.

El apoyo a la protesta contina creciendo dentro y fuera de Palestina. La huelga general convocada en los territorios ocupados para el jueves 27 tuvo prcticamente un 100 por ciento de acatamiento. El viernes 28 la poblacin palestina convoc a un da de ira, con numerosas protestas que fueron brutalmente reprimidas por las fuerzas israeles; se reportaron decenas de manifestantes heridos o detenidos. En las principales ciudades y universidades palestinas se han levantado carpas de solidaridad, y grupos de familiares o estudiantes se suman al ayuno. Un hijo de Marwan Barghouti convoc por las redes sociales al desafo de beber agua y sal en apoyo a los presos.

Apoyo internacional

El 1 de mayo, la Federacin Sindical Mundial emiti una declaracin de apoyo a los presos palestinos, a la cual se uni la Confederacin Sindical Internacional. El mismo da los sindicatos palestinos llamaron a unirse al movimiento Bds para boicotear las empresas israeles e internacionales que son cmplices de la ocupacin, el colonialismo y el apartheid y presionar a los gobiernos para que corten relaciones militares y comerciales con Israel. Reiteramos nuestro llamado al boicot contra Histadrut, el sindicato oficial israel, por su complicidad con las violaciones del derecho internacional y su negativa a tomar una postura clara de apoyo a los derechos del pueblo palestino, expresaron sobre el sindicato que invitara al Pit-Cnt a Israel.

Activistas se han unido a la huelga de hambre en varios pases, mientras decenas en el mundo adhieren al desafo de agua y sal. Cientos de instituciones y profesionales del derecho en el mundo suscribieron a la declaracin de solidaridad de la organizacin estadounidense de abogados National Lawyers Guild. Tambin emitieron mensajes de apoyo el bloque de izquierdas del Parlamento Europeo y la Asociacin Parlamentaria del Mediterrneo. La organizacin Samidoun registr 161 acciones de apoyo a la huelga de hambre entre el 14 de abril y el 7 de mayo.

Cuestin sensible

La cuestin de los presos y presas polticas es una de las ms sensibles en Palestina, un pas donde el 21 por ciento de la poblacin ha estado o est en la crcel. La huelga de hambre y la represin que las fuerzas sionistas estn desplegando dentro y fuera de las crceles amenaza la ya deteriorada imagen internacional de Israel.

La lucha de los presos tambin tiene un potencial poltico. Para una poblacin tan desgastada por la brutalidad de la ocupacin como desesperanzada por la corrupcin y las divisiones de sus dirigentes, el llamado que sale de las crceles a la unidad por encima de sectarismos, puede levantar la moral y empoderar a la gente. Un movimiento de resistencia civil masiva, creciendo desde abajo, con un liderazgo potente como el de Barghouti, estara en las antpodas de las estriles gestiones del desprestigiado Mahmoud Abbas, que buscan apoyo de los gobiernos occidentales.

Israel pretende desacreditar al movimiento de prisioneros y a su lder acusndolos de terroristas. Dejando de lado que la mayora de quienes estn en las crceles jams tom un arma, o que cada ao 700 nios palestinos son juzgados en tribunales militares por tirar piedras. En una entrevista con The Washington Post, la parlamentaria y ex presa Jalida Yarrar afirm: El problema no son las acciones del pueblo ocupado, sino la ocupacin misma. La gente slo est reaccionando contra ella. Hay que conocer mejor lo que sufre a diario el pueblo palestino por la falta de libertad, los checkpoints, las colonias, por no poder acceder a sus tierras, a su agua Qu esperan que haga un pueblo que soporta todo eso?. El propio Barghouti, que en su momento censur los atentados contra civiles israeles, afirm que no habr paz ni seguridad sin el fin de la ocupacin.

