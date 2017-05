Las ocultadas causas polticas del crecimiento de las desigualdades

Una de las caractersticas del tiempo que vivimos es el crecimiento de las desigualdades econmicas, sociales, polticas y culturales, tanto entre como dentro de la mayora de pases capitalistas desarrollados. En este artculo me centrar en las causas del crecimiento de las desigualdades econmicas, analizando las desigualdades salariales, las desigualdades en los ingresos familiares y las desigualdades en la propiedad del capital (productos que generan renta), analizando tales desigualdades en Estados Unidos, por dos razones: una, por ser representativo del capitalismo ms avanzado y desarrollado del mundo capitalista occidental (punto de referencia para el pensamiento liberal); y otra, porque lo que estamos viendo desde los aos ochenta, a partir de la revolucin neoliberal iniciada por el presidente Reagan, es la americanizacin de Europa, expresin que refleja el dominio del pensamiento liberal a los dos lados del Atlntico Norte. En realidad, tal crecimiento de las desigualdades econmicas se debe primordialmente a la aplicacin (e imposicin) de las polticas neoliberales en la gran mayora de tales pases, siguiendo el modelo neoliberal estadounidense.

Las desigualdades salariales

Si analizamos la evolucin de los salarios, ya sea considerando el salario por hora, ya sea el salario anual, podemos ver que los salarios del decil superior han crecido de una manera muy marcada, casi exponencial a partir de la dcada de los aos ochenta (cuando se inici la revolucin o, mejor dicho, contrarrevolucin neoliberal), mientras que los salarios de los cuatro deciles inferiores han ido creciendo muy lentamente desde entonces (e incluso han descendido durante la Gran Recesin 2007-2015, lo cual nunca ocurri en el decil superior, cuyos salarios continuaron aumentando durante la Gran Recesin). Y lo que s que disminuy en la gran mayora de la poblacin asalariada fueron los beneficios sociales, relacionados con los sueldos. As, por ejemplo, el porcentaje de la poblacin laboral que tena alguna cobertura de beneficios sanitarios, financiados conjuntamente por los empresarios y por los trabajadores y empleados (la mayora de la financiacin del aseguramiento sanitario privado en EEUU proviene del lugar de trabajo a travs de aportaciones de empleadores y empleados) descendi durante el mismo periodo de tiempo considerablemente, descenso mucho ms marcado entre los deciles salariales inferiores, pasando de un 42% en 1980 a un 25% en 2010, que en el decil superior (de un 92% a un 78%). Una situacin semejante ocurri con las pensiones privadas financiadas a travs de puestos de trabajo (la mayora de los datos presentados en este artculo proceden del documento Three Key Economic Distributions, del profesor John Schmitt, del Washington Center for Equitable Growth).

Ingresos familiares

En los ingresos familiares vemos tambin, durante el mismo periodo 1980-2015, un crecimiento muy acentuado de los ingresos de las familias del decil superior de ingresos familiares. En cambio, en los deciles inferiores hemos visto un crecimiento muy lento de los ingresos familiares desde 1980, crecimiento interrumpido, sin embargo, durante la Gran Recesin. La causa de que los ingresos familiares no hayan descendido (como descendieron los salarios) en los deciles inferiores se debe al incremento de la participacin de la mujer en el mercado de trabajo, ms acentuado en los deciles inferiores que en los deciles superiores, en los que el crecimiento de los ingresos familiares se debe al crecimiento tan marcado de los ingresos salariales de las mujeres pertenecientes a las clases de ingresos superiores.

De estos datos de deriva que los deciles superiores, y muy en particular el decil ms alto, han visto crecer sus ingresos de una manera muy acentuada durante la contrarrevolucin neoliberal, crecimiento muy marcado a medida que el nivel de renta suba. As, el 1% de mayor renta salarial pas de tener el 10% de toda la renta del pas en 1980 a un 23% en 2015.

El crecimiento de las desigualdades en la distribucin de la propiedad

Si en lugar de la distribucin de las rentas analizamos la distribucin de la propiedad, vemos que esta ltima se ha ido concentrando mucho ms. En realidad, el 1% de propietarios ha pasado de tener el 34% de toda la propiedad en 1980 a un 37% en 2013 (y pas de tener el 10% de toda la renta al 20%). En realidad, el 20% de propietarios tiene el 88% de toda la propiedad (y el 61% de toda la renta), mientras que el 40% no solo no tiene propiedades, sino que debe dinero para pagarlas. Es decir, estn endeudados, primordialmente pagando su vivienda. Es la poblacin hipotecada. Este porcentaje de endeudamiento y la profundidad del mismo crecieron espectacularmente durante la Gran Recesin. Este 40% tiene solo el 9% de toda la renta del pas.

El crecimiento de los ingresos del decil superior se debe al crecimiento de los sueldos de los grandes propietarios y gestores de las empresas, que ha sido casi exponencial en las rentas superiores, y al crecimiento de las rentas derivadas de la propiedad que poseen. El ligero crecimiento, estancamiento o descenso de las rentas inferiores (del 40% de la poblacin laboral en EEUU) se debe al ligero crecimiento, estancamiento o descenso de los salarios, y al crecimiento del endeudamiento de dichas rentas inferiores.

La disminucin de la movilidad vertical

A raz de estos datos, se puede concluir que las desigualdades inherentes al sistema capitalista han crecido notablemente en el periodo 1980-2015. Pero un fenmeno igualmente importante y que apenas ha tenido visibilidad meditica ha sido el descenso de la movilidad vertical. Uno de los argumentos que han sido utilizados con mayor frecuencia por parte de los economistas neoliberales ha sido que la estabilidad poltica del capitalismo avanzado est basada en la movilidad social, es decir, que una persona de origen humilde (expresin que se utiliza para definir a las familias de rentas inferiores) pueda alcanzar los niveles superiores de poder econmico y/o poltico. Y se seala como prueba de ello que EEUU ha tenido dos presidentes, Clinton y Obama, de origen humilde. En realidad, se considera a EEUU como uno de los pases con mayor movilidad vertical, y ello como resultado de las grandes oportunidades que ofrece el modelo econmico liberal.

Esta supuesta movilidad vertical tambin se expresa en que, aparentemente, los hijos e hijas tienen mayor nivel de rentas que sus padres. La movilidad intergeneracional se presenta como una muestra del sueo americano, causa mayor de la estabilidad poltica del pas y del atractivo del modelo liberal estadounidense. El nico problema con tal supuesto es que no es verdad. Los datos no avalan esta percepcin, promovida por el establishment poltico-meditico del pas. Los datos muestran que la movilidad vertical, incluida la intergeneracional, es mucho ms limitada de lo que se ha supuesto.

En realidad, EEUU es uno de los pases con menos movilidad social. Como bien ha sealado Paul Krugman, EEUU (y el Reino Unido) son los pases con menor movilidad social vertical de entre los que se ha estudiado la extensin de tal movilidad (Francia, Japn, Alemania, Nueva Zelanda, Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca). En estos pases se analizaba el nivel de renta de los hijos comparndolo con el de sus padres (a la misma edad y con la misma capacidad de compra de la moneda utilizada), vindose que EEUU era en el que menos se daba el supuesto de que los hijos vivan mejor que los padres, siendo en los pases escandinavos donde la movilidad intergeneracional era mayor.

Y lo que es importante sealar es que durante el periodo neoliberal ha descendido la movilidad vertical, a la vez que han crecido las desigualdades de ingresos, de renta y de propiedad.

Las ocultadas causas polticas del crecimiento de las desigualdades

Mucho se ha escrito sobre las causas de tal crecimiento de las desigualdades, desde la revolucin digital a la globalizacin, entre muchos otros factores. En esta discusin se oculta o ignora el elemento poltico, que es el determinante de dicho crecimiento y que configura todas las otras causas a la que se atribuye tal crecimiento. Qu forma tienen la revolucin tecnolgica o la globalizacin depende del contexto poltico que configura cada una de ellas. Los datos muestran que el crecimiento de las desigualdades adquiere una dimensin mayor a partir de la dcada de los aos ochenta, que es cuando se aplican las polticas neoliberales, que son las polticas que el mundo de las grandes empresas (lo que en EEUU se llama la corporate class) aplica a travs de las instituciones polticas, frente y en contra del mundo del trabajo.

Las polticas pblicas de corte neoliberal como responsables del crecimiento de las desigualdades

Como consecuencia de ello han tenido lugar los siguientes hechos, todos ellos indicadores del poder de clase del mundo empresarial:

La disminucin, desde 1980, del poder adquisitivo del salario mnimo, establecido por ley por el Estado.

Descenso de la poblacin laboral sindicalizada, que ha pasado de ser el 30% de la poblacin laboral en 1980 a un 12% en 2014, como resultado del enorme descenso de la sindicalizacin en el sector privado, que hoy no llega ni al 9% (en el sector pblico se mantiene en el 38%), y ello a pesar de que la mayora de los trabajadores sealan, a travs de las encuestas, que les agradara tener sindicatos que defendieran sus intereses. Este descenso, pues, no se debe a la falta de inters, sino a las crecientes dificultades que el mundo empresarial, con ayuda del Estado, impone para que los trabajadores puedan sindicalizarse, siendo EEUU uno de los pases donde la sindicalizacin es ms difcil de llevar a cabo.

Esta realidad -la creciente dificultad en poder sindicalizarse- produce el crecimiento de la capacidad de decisin, as como de la influencia poltica y meditica, del mundo empresarial, lo que ha determinado un enorme debilitamiento de las clases populares, y muy en particular de la clase trabajadora. En realidad, hay una relacin inversa entre el nivel de sindicalizacin en el sector privado y el crecimiento de las desigualdades de renta -tanto individuales como familiares-, tal como ha documentado el respetado y conocido Economic Policy Institute de Washington. Y tambin est documentado el crecimiento de la brecha salarial dentro de una misma empresa cuanto menor sea la sindicalizacin y la fuerza de la clase trabajadora dentro de la misma. En realidad, desde 1980 la diferencia salarial entre los ejecutivos de las grandes empresas y los salarios (mediana) de los empleados y trabajadores ha crecido, pasando de ser en 1980 de 29 veces, a 303 en 2015.

La desregulacin de los mercados de trabajo

Otra medida neoliberal que tena como objetivo debilitar al mundo del trabajo han sido las reformas laborales orientadas a desregular el mercado de trabajo, lo cual ha conseguido disminuir los salarios y la proteccin social de los trabajadores.

La privatizacin de los servicios pblicos

La privatizacin de los servicios tiene como objetivo el cambio de las relaciones laborales, dificultando la sindicalizacin y proteccin de los empleados y trabajadores, menor en el sector privado que en el pblico. La subcontratacin y externalizacin de actividades y servicios de las empresas (tanto pblicas como privadas) tienen como objetivo el debilitamiento de la poblacin empleada, pues en las empresas subcontratadas hay menor proteccin social y salarios ms bajos que en las empresas que subcontratan.

La globalizacin en el contexto poltico actual

La movilidad de capitales busca la apertura de los mercados y el abaratamiento de los costes de produccin, entre los cuales los costes salariales juegan un papel determinante. De ah que los tratados mal llamados de libre comercio que regulan la movilidad de capitales tengan como principal objetivo el garantizar las inversiones en pases con menores costes laborales, movilidad que se hace a costa de destruir puestos de trabajo con salarios altos en EEUU. La evidencia de ello es abrumadora, habiendo sido tal movilidad una de las mayores causas del descenso de la cantidad de puestos de trabajo en la manufactura en EEUU. La popularidad de tales tratados en el mundo empresarial contrasta con su gran impopularidad entre la clase trabajadora.

La inmigracin apoyada por el mundo empresarial

La inmigracin ha contribuido a la bajada de los salarios, pues el precio del trabajo depende, en cierta manera, de la demanda de puestos de trabajo y de la oferta de tales puestos. A mayor nmero de demandantes -de personas que buscan trabajo- menor es el salario ofrecido por los empresarios. De ah que el mundo empresarial favorezca la entrada de inmigrantes, no solo para aumentar el nmero de personas que quieren trabajar, sino tambin por su disponibilidad para aceptar salarios ms bajos y en peores condiciones que los nativos.

Qu hay que hacer?

A la luz de estos datos es lgico que la solucin sea precisamente el desarrollo de polticas opuestas a las neoliberales, empoderando a las clases populares a travs de los instrumentos disponibles, para revertir el deterioro de su bienestar. Tales medidas pasan por: aumentar el salario mnimo; aumentar la ocupacin y la creacin de buen empleo; dificultar la creacin de mal empleo orientando la revolucin tecnolgica a la supresin de tal tipo de trabajos; facilitar la sindicalizacin, alcanzando los niveles del norte de Europa; regular el mercado de trabajo para reforzar al mundo del trabajo en su negociacin con el mundo empresarial; desprivatizar los servicios, y extender la responsabilidad pblica a los sectores de la energa, las finanzas y sociales (desde sanidad a educacin, pasando por servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, vivienda, seguridad y proteccin social); desanimar y desfavorecer la subcontratacin prohibiendo este fenmeno en los servicios pblicos, a no ser que los contratantes se comprometan a respetar los derechos laborales (salarios y proteccin social) existentes en el sector pblico; desarrollar medidas proteccionistas en la movilidad de capitales y de personas; sindicalizar a la poblacin inmigrante; facilitar la integracin de la mujer en el mercado del trabajo, en lugar de enfatizar la inmigracin; y eliminar las desigualdades sociales entre gneros y entre razas en el pas. Y, naturalmente, polticas fiscales autnticamente progresivas que tengan como objetivo aumentar las rentas del trabajo a costa de reducir las rentas del capital, incluyendo medidas de control pblico de la propiedad y de la gestin en sectores clave de la economa. Estas son las lneas generales de lo que debe hacerse para reducir las desigualdades, empoderando a las clases populares para que vayan aumentando su nivel de exigencias, de manera que puedan transcender las coordenadas de poder existentes hoy en los pases capitalistas de elevado nivel econmico. Estas medidas son tan aplicables en EEUU como en Espaa, as como en cualquier otro pas a los dos lados del Atlntico Norte que han estado sufriendo las polticas neoliberales implementadas por las clases dominantes. As de claro.

Vicen Navarro. Catedrtico de Ciencias Polticas y Polticas Pblicas. Universidad Pompeu Fabra, y Director del JHU-UPF Public Policy Center.

Fuente: http://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2017/05/04/las-ocultadas-causas-politicas-del-crecimiento-de-las-desigualdades/